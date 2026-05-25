Новини
Спорт »
Тенис »
Новак Джокович след победата: Точно каквото лекарят ми препоръча

Новак Джокович след победата: Точно каквото лекарят ми препоръча

25 Май, 2026 17:01 882 3

  • новак джокович-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Засега тялото ми се чувства добре

Новак Джокович след победата: Точно каквото лекарят ми препоръча - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Новак Джокович започна в неделя кампанията си за 25-а титла от Големия шлем на „Ролан Гарос“. В едва четвъртото си участие на турнир през сезона и при известна несигурност около физическото му състояние, Джокович изигра стабилен мач в първия кръг.

„Това беше добър мач, в който да участвам — три часа, точно каквото лекарят предписа на 39 години. Започваме“, каза Джокович на пресконференцията си, след като преодоля французина Джовани Мпечи Перикар с 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Трикратен шампион в Париж, Джокович беше напълно наясно с тежкото изпитание срещу мощно сервиращия Мпечи Перикар. Сърбинът пропусна девет точки за пробив, преди най-накрая да реализира десетата си възможност при сервис на представителя на домакините.

„Мисля, че никой не иска да го има в жребия, честно казано“, каза поставеният под №3 за Мпечи Перикар. „Ако успее да събере определени неща в играта си, може да има наистина блестящо бъдеще. Разбира се, да играеш срещу французин на централния корт на „Ролан Гарос“ никога не е лесно. Публиката се включва и тогава усещаш напрежението още повече.“

Джокович записва рекордното си 82-ро участие в турнир от Големия шлем през тези две седмици. С последната си победа 39-годишният тенисист подобри баланса си през сезона до 8 победи и 3 загуби. Той влезе в турнира на клей само с един изигран мач на тази настилка през годината.

„Засега тялото ми се чувства добре“, каза Джокович, чийто най-добър резултат през сезона е достигането до финала на Australian Open. „Разбира се, трябва да събера играта си и се надявам това да се случи с напредването ми в турнира.“

Носителят на 101 титли на ниво тур ще срещне в следващия кръг още един французин — Валентен Ройе. Това ще бъде първият им мач.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 3 Отговор
    а миле китич и драгана миркович ко казуваха по вапроса

    17:13 25.05.2026

  • 2 Донахю

    0 3 Отговор
    Той е дърт вече, трябва да прави бенефис и да спира с тениса.

    17:33 25.05.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    0 2 Отговор
    Мач-кай, Гри-шу!🤣

    17:35 25.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове