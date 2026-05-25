Скоро ще има споразумение между Иран и САЩ

Началникът на въоръжените сили на Пакистан и началник на щаба на армията Асим Мунир на среща с китайския външен министър Уан И в Пекин потвърди скорошното постигане на споразумение между Иран и САЩ. Това беше обявено от китайското външно министерство.

„Мунир говори за последните развития в посредническите усилия на Пакистан за разрешаване на конфликта между Иран и САЩ. Той каза, че двете страни са близо до постигане на споразумение“, се казва в изявление на китайското външно министерство.

Мунир подчерта, че Исламабад е готов да положи всички усилия за постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон. Той изрази надежда за продължаващата положителна роля на Китай по този въпрос.

Уан И от своя страна отбеляза, че Пакистан е „надежден посредник, достоен за доверието на всички страни“. Той добави, че Китай високо цени и подкрепя усилията на Пакистан.

„Мирът, макар и трудно спечелен, в крайна сметка ще дойде“, изрази увереност китайският външен министър.