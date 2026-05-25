Скоро ще има споразумение между Иран и САЩ

Началникът на въоръжените сили на Пакистан и началник на щаба на армията Асим Мунир на среща с китайския външен министър Уан И в Пекин потвърди скорошното постигане на споразумение между Иран и САЩ. Това беше обявено от китайското външно министерство.
„Мунир говори за последните развития в посредническите усилия на Пакистан за разрешаване на конфликта между Иран и САЩ. Той каза, че двете страни са близо до постигане на споразумение“, се казва в изявление на китайското външно министерство.
Мунир подчерта, че Исламабад е готов да положи всички усилия за постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон. Той изрази надежда за продължаващата положителна роля на Китай по този въпрос.
Уан И от своя страна отбеляза, че Пакистан е „надежден посредник, достоен за доверието на всички страни“. Той добави, че Китай високо цени и подкрепя усилията на Пакистан.
„Мирът, макар и трудно спечелен, в крайна сметка ще дойде“, изрази увереност китайският външен министър.
1 Алоооо
Външният министър на Китай се казва Ван И.
Толкоз
18:22 25.05.2026
2 Алекс
Без тяхно съгласие мир не може да има!!!
18:23 25.05.2026
3 авантгард
Няма индикации за сближаване на условията за мир на двете страни.
18:23 25.05.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #7
18:24 25.05.2026
7 2234
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Не си софиянец, взимай си килимчето под ръка и дома.
19:04 25.05.2026