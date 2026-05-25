Скоро ще има споразумение между Иран и САЩ

25 Май, 2026 18:15 1 036 7

Това заяви началникът на въоръжените сили на Пакистан

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Началникът на въоръжените сили на Пакистан и началник на щаба на армията Асим Мунир на среща с китайския външен министър Уан И в Пекин потвърди скорошното постигане на споразумение между Иран и САЩ. Това беше обявено от китайското външно министерство.

„Мунир говори за последните развития в посредническите усилия на Пакистан за разрешаване на конфликта между Иран и САЩ. Той каза, че двете страни са близо до постигане на споразумение“, се казва в изявление на китайското външно министерство.

Мунир подчерта, че Исламабад е готов да положи всички усилия за постигане на споразумение между Техеран и Вашингтон. Той изрази надежда за продължаващата положителна роля на Китай по този въпрос.

Уан И от своя страна отбеляза, че Пакистан е „надежден посредник, достоен за доверието на всички страни“. Той добави, че Китай високо цени и подкрепя усилията на Пакистан.

„Мирът, макар и трудно спечелен, в крайна сметка ще дойде“, изрази увереност китайският външен министър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алоооо

    2 1 Отговор
    списувачката на туй антрифиле,
    Външният министър на Китай се казва Ван И.
    Толкоз

    18:22 25.05.2026

  • 2 Алекс

    2 2 Отговор
    А питаха ли евреите?
    Без тяхно съгласие мир не може да има!!!

    18:23 25.05.2026

  • 3 авантгард

    2 3 Отговор
    Ти не си фактор в преговорите така че не се обаждай.
    Няма индикации за сближаване на условията за мир на двете страни.

    18:23 25.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    Тръмп загуби и тази война а ние ще плащаме 80 години репарации на Иран за децата които убихме от летище София.

    Коментиран от #7

    18:24 25.05.2026

  • 5 ОБОРА ЩЕ ПЛАЩА

    3 2 Отговор
    Репарации. А какво ще стане с Израел не е ясно.

    18:31 25.05.2026

  • 6 Без име

    0 0 Отговор
    Договориха се. Обогатеният уран отива в Китай.

    18:51 25.05.2026

  • 7 2234

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Не си софиянец, взимай си килимчето под ръка и дома.

    19:04 25.05.2026