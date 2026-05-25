Иван Иванов се класира за основната схема на турнира в Словакия

25 Май, 2026 15:59 594 0

  • иван иванов-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Иван Иванов се класира за основната схема на турнира от сериите „Чалънджър 50" на клей в Кошице (Словакия) с награден фонд от 56 700 евро.

17-годишният национал на България за Купа „Дейвис", който спечели титлите при юношите на Уимбълдън и US Open през миналия сезон, победи с 6:3, 6:4 водача в схемата на квалификациите и номер 432 в световната ранглиста Алафия Айени (САЩ). Срещата продължи 84 минути.

Българинът поведе с 3:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част Иванов реализира пробив за 4:3 и запази преднината си до крайното 6:4.

В първия кръг на квалификациите Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6:0, 6:1.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

