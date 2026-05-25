Българин с нов рекорд и прибра 1 милион долара

Българският плувец Кристиян Голомеев заработи 1 милион долара на "Enhanced Games" - т. нар. "Игрите за допингирани". Състезаващият се за Гърция плувец стана единственият, който подобри световен рекорд на форума, провел се в Лас Вегас.
Това му донесе втори бонус от 1 милион долара, както предвижда регламентът на изключително спорното и дискутирано в света на спорта състезание.
32-годишният син на легендата Цветан Голомеев даде време от 20,81 секунди на 50 метра свободен стил, при официално най-добро постижение от 20,88 секунди.
Любопитно, той се загърна с български трибагреник след победата.
Припомняме, че през май 2025 година Голомеев oтново прибра чек от 1 милион долара. Тогава той спря хронометрите на 20,89 секунди при основаването на "Enhanced Games".
Антъни Иванов също записа добър резултат в Лас Вегас. Някогашната звезда на националния ни отбор по плуване, който е със спрени състезателни права в професионалния спорт, зае второ и четвърто място. 26-годишният търновец участва на 100 метра бътерфлай и 50 метра гръб, като и в двете дисциплини постави лични рекорди.
С двете си плувания в "Игрите за допингирани" Антъни Иванов заработи 175 хиляди долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
Коментиран от #2
15:03 25.05.2026
2 Пешо
До коментар #1 от "хехе":Правилно. Това са игри за хванатите с допинг.
15:06 25.05.2026
3 Кокора
федерацията по плуване, днес гледат тъжни и безмълвно, Антъни печели!175 000.
15:08 25.05.2026
4 щамов работник
15:09 25.05.2026
5 Това е бъдещето
15:26 25.05.2026
6 Голям
15:34 25.05.2026
7 Пепи
майка и баща българи!
Точно копие на баща си, Цветан Голомеев,
от Велин град! Поздравления!
15:49 25.05.2026
8 Помак
15:53 25.05.2026
9 Браво
16:04 25.05.2026
10 Сталин
16:11 25.05.2026
11 Интересни
Тук вече и Кристиян и Антъни печелят предни места и много пари, да сте здрави и напред момчета!.
Инатът на бълг.фед.плуване доведе Антъни да печели в Лас Вегас 175000 щ.д. за две плувания, а Кристиян 2 млн. за 2 плувания!.
16:25 25.05.2026
12 Тома
16:46 25.05.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Донахю
17:08 25.05.2026