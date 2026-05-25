Българин с нов рекорд и прибра 1 милион долара

25 Май, 2026 14:59 2 831 14

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Българският плувец Кристиян Голомеев заработи 1 милион долара на "Enhanced Games" - т. нар. "Игрите за допингирани". Състезаващият се за Гърция плувец стана единственият, който подобри световен рекорд на форума, провел се в Лас Вегас.

Това му донесе втори бонус от 1 милион долара, както предвижда регламентът на изключително спорното и дискутирано в света на спорта състезание.

32-годишният син на легендата Цветан Голомеев даде време от 20,81 секунди на 50 метра свободен стил, при официално най-добро постижение от 20,88 секунди.

Любопитно, той се загърна с български трибагреник след победата.

Припомняме, че през май 2025 година Голомеев oтново прибра чек от 1 милион долара. Тогава той спря хронометрите на 20,89 секунди при основаването на "Enhanced Games".

Антъни Иванов също записа добър резултат в Лас Вегас. Някогашната звезда на националния ни отбор по плуване, който е със спрени състезателни права в професионалния спорт, зае второ и четвърто място. 26-годишният търновец участва на 100 метра бътерфлай и 50 метра гръб, като и в двете дисциплини постави лични рекорди.

С двете си плувания в "Игрите за допингирани" Антъни Иванов заработи 175 хиляди долара.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хехе

    Па то сите се допингират, но само малцина ги хващат.

    Коментиран от #2

    15:03 25.05.2026

  • 2 Пешо

    До коментар #1 от "хехе":

    Правилно. Това са игри за хванатите с допинг.

    15:06 25.05.2026

  • 3 Кокора

    Големият инат на Георги Аврамчев и УС на
    федерацията по плуване, днес гледат тъжни и безмълвно, Антъни печели!175 000.

    15:08 25.05.2026

  • 4 щамов работник

    Да е жив и здрав човекът!

    15:09 25.05.2026

  • 5 Това е бъдещето

    Сега остана да започнем да се състезаваме и срещу роботи,та съвсем ще стане интересно. Не е лошо да има такива състезания, те вдигат летвата за недопингираните и показват границите на човешките възможности. Рано или късно големите шампиони ще стигнат до тези състезания.

    15:26 25.05.2026

  • 6 Голям

    Който може, го може. Да са живи и здрави да изкарват още много по милион и да радват своите семейства и държави, които прославят, чест му прави, че се е загърнал с българският флаг.

    15:34 25.05.2026

  • 7 Пепи

    Роден в Гърция, живеещ в Гърция, учил и се образовал там, състезаващ се за Гърция,
    майка и баща българи!
    Точно копие на баща си, Цветан Голомеев,
    от Велин град! Поздравления!

    15:49 25.05.2026

  • 8 Помак

    Това обясняв всичко не бг а грък дали е българин си е негова работа , с милиони долари може да си прави Кот иска ..не кат просещиия цолов и майка му ..дет си купуват парцали с пари от подаяния

    15:53 25.05.2026

  • 9 Браво

    и само напред ! Успех !

    16:04 25.05.2026

  • 10 Сталин

    Кво ли не измислят евреите за пране и крадене на пари - сега и плуване за наркомани

    16:11 25.05.2026

  • 11 Интересни

    състезания, само САЩ могат да се стимулират за да побеждават в световни и олимпийски игри. След десетилетия разобличават и Марион Джоунс в лека атлетика и Ланс Армстронг 8 пъти победил в най важното Тур дьо Франс колоездачно състезание.
    Тук вече и Кристиян и Антъни печелят предни места и много пари, да сте здрави и напред момчета!.
    Инатът на бълг.фед.плуване доведе Антъни да печели в Лас Вегас 175000 щ.д. за две плувания, а Кристиян 2 млн. за 2 плувания!.

    16:25 25.05.2026

  • 12 Тома

    Например американците никога не ги проверяват за допинг понеже всички са назобани.

    16:46 25.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Донахю

    Къде е нашия селски шампион антъни? Нали той беше топ дрогата.

    17:08 25.05.2026

