107 ухапани от кърлежи за няколко дни в Русе

25 Май, 2026 18:03 703 11

Лекарите предупреждават – ухапването от кърлеж не бива да се подценява

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Нашествие на кърлежи в Русе. 107 души, сред които и деца, са потърсили медицинска помощ след ухапване само за 20 дни в една от болниците в града. Най-опасните зони остават междублоковите пространства, парковете и районите около детските площадки, където тревните площи все още не са окосени, съобщава БНТ.

Денка Добрева е майка на три деца. Не им разрешава да играят пред блока, тъй като тревата около него вече е по-висока от паркиралите автомобили. Именно там, при последното им излизане, кърлежи нахапали 9-годишния ѝ син.

Денка Добрева, майка: „Вечер преди баня се проверява цялото тяло. Има кърлежи и в спешното. Няма как аз да го извадя, защото се притеснявам. И спряхме да ходим по детските площадки, за да се предпазим.“

Лекарите предупреждават – ухапването от кърлеж не бива да се подценява.

д-р Пламен Жеков – медицински директор на УМБАЛ „Медика“: „Кърлежите в природата се хранят с кръв – бозайници, птици, влечуги. Тези животни могат да бъдат преносители или резервоар на определени бактерии или вируси, като в България най-често е лаймската болест, също така марсилската треска. Ако се появят симптоми като температура, болки в мускулите, отпадналост, обрив, да се потърси медицинска помощ.“

Това се наложило и на семейството на Руслана преди дни.

Руслана Хубенова, майка: „Вечерта видяхме кърлежа, но това беше точно при почистване на тази градинка. Отидохме при нашето джипи и той махна кърлежа.“

Фирмата, ангажирана с пръскането срещу кърлежи в града, е започнала да третира наземно площите с препарати още през април. Оттам обаче уточняват, че се обработват само окосените зони. В останалите рискът остава, въпреки че и тази седмица се коси по график, включително и в крайните квартали.

д-р Пламен Жеков: „Високата влажност, свързана с повечето дъждове, избуяването на растителността създават идеални условия за размножаване и е причина за бум на ухапванията от кърлежи.“

Затова медицинските специалисти препоръчват да се използват репеленти не само за кожата на тялото, но и такива, които са предназначени за импрегниране на дрехите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един от русенско

    2 1 Отговор
    В Русе са едни от най неч стоплътните в България , барабар с км та и неговата за туй ги хапят кърлежите

    Коментиран от #4, #10

    18:05 25.05.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор
    Остават още 133...😎 И то, ако хапят само по веднъж. Което за тях е кауза пердута.

    18:07 25.05.2026

  • 3 Наистина

    0 0 Отговор
    кърлежи бол ама има и левро !

    18:12 25.05.2026

  • 4 Тома

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от русенско":

    У руси ли

    18:13 25.05.2026

  • 5 Ужас

    4 0 Отговор
    Голям рев за пръскането срещу комарите,а треволяците минаха метър няма кой да ги окоси но така работи кмета Пенчо и 7 заместника

    18:19 25.05.2026

  • 6 Сталин

    3 0 Отговор
    Заразата с кърлежи е глобална ,в момента в Сащ има стотици видея как фермери намират кутии с кърлежи на земите където отглеждат животни,даже има и видео как от хеликоптер спускат тези кутии с кърлежи,това е пак специална операция на Бил Гейтс и евреите да разпространяват зараза за следващата пландемия

    Коментиран от #8

    18:19 25.05.2026

  • 7 Хм.....

    1 0 Отговор
    Абе някой здраво жаса русенки, и те за да не ги хване мъжко вземат кърлеж, пускат го около бибата, и - Я, кърлеж! Виж скъпи, как ми се е възпалила бибата от това хапане! Съвсем е почервеняла...

    18:21 25.05.2026

  • 8 Стив Джобс

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Колегата винаги си е бил така. Изненадан съм, че не сте го знаели.

    18:21 25.05.2026

  • 9 Артилерист

    3 0 Отговор
    Недоумявам какъв е този график за косене щом тревата е по-висока от паркираните коли. Преди години "хванах" кърлеж, докато разхождам внука и благодаря на господа, че се е впил в моя крак, а не на детето. В близката болница ми го извадиха, сложиха го в медицинска ръкавица и ме посъветваха да го занеса за изследване. Отнесох се несериозно, но жена ми не го изхвърлила, като й го показах, а го занесла на "Заимов". След ден-два и казали, че "моя" кърлеж е заразен. Аз пак тъповоенно не повярвах, но след15-тина дена крака ми започна да се зачевява. Тогава чак преодолях глупащината си и отидох при семейната. Още като си повдигнах крачола и тя отсече: това е Лаймска болест. Нагъвах три вида антибиотици цял месец и все си мислех, ако това трябваше да го прави скъпия ми внук.
    Недоумявам що за цивилизована страна сме щом не можем да вземем превантивни мерки срещу тези опасни паразити...

    18:35 25.05.2026

  • 10 Сталин

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Един от русенско":

    Те пък в кочината в софето са много къпят ,като влезеш в метрото и вони на умрели катерички и порове

    18:50 25.05.2026

  • 11 Бустер

    0 0 Отговор
    Това са хибридни нано дронове на врага. Разпространяват ковид и други биоагенти.

    19:46 25.05.2026

