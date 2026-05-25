107 ухапани от кърлежи за няколко дни в Русе

Нашествие на кърлежи в Русе. 107 души, сред които и деца, са потърсили медицинска помощ след ухапване само за 20 дни в една от болниците в града. Най-опасните зони остават междублоковите пространства, парковете и районите около детските площадки, където тревните площи все още не са окосени, съобщава БНТ.
Денка Добрева е майка на три деца. Не им разрешава да играят пред блока, тъй като тревата около него вече е по-висока от паркиралите автомобили. Именно там, при последното им излизане, кърлежи нахапали 9-годишния ѝ син.
Денка Добрева, майка: „Вечер преди баня се проверява цялото тяло. Има кърлежи и в спешното. Няма как аз да го извадя, защото се притеснявам. И спряхме да ходим по детските площадки, за да се предпазим.“
Лекарите предупреждават – ухапването от кърлеж не бива да се подценява.
д-р Пламен Жеков – медицински директор на УМБАЛ „Медика“: „Кърлежите в природата се хранят с кръв – бозайници, птици, влечуги. Тези животни могат да бъдат преносители или резервоар на определени бактерии или вируси, като в България най-често е лаймската болест, също така марсилската треска. Ако се появят симптоми като температура, болки в мускулите, отпадналост, обрив, да се потърси медицинска помощ.“
Това се наложило и на семейството на Руслана преди дни.
Руслана Хубенова, майка: „Вечерта видяхме кърлежа, но това беше точно при почистване на тази градинка. Отидохме при нашето джипи и той махна кърлежа.“
Фирмата, ангажирана с пръскането срещу кърлежи в града, е започнала да третира наземно площите с препарати още през април. Оттам обаче уточняват, че се обработват само окосените зони. В останалите рискът остава, въпреки че и тази седмица се коси по график, включително и в крайните квартали.
д-р Пламен Жеков: „Високата влажност, свързана с повечето дъждове, избуяването на растителността създават идеални условия за размножаване и е причина за бум на ухапванията от кърлежи.“
Затова медицинските специалисти препоръчват да се използват репеленти не само за кожата на тялото, но и такива, които са предназначени за импрегниране на дрехите.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
18:05 25.05.2026
4 Тома
До коментар #1 от "Един от русенско": У руси ли
Тома — 18:13 25.05.2026
До коментар #6 от "Сталин": Колегата винаги си е бил така. Изненадан съм, че не сте го знаели.
9 Артилерист
Недоумявам що за цивилизована страна сме щом не можем да вземем превантивни мерки срещу тези опасни паразити...
До коментар #1 от "Един от русенско": Те пък в кочината в софето са много къпят, като влезеш в метрото и вони на умрели катерички и порове
