Детройт Пистънс даде силен старт на плейофите с победа над Кливланд Кавалиърс

Детройт Пистънс демонстрираха характер и класа, като надделяха над Кливланд Кавалиърс с резултат 111:101 в първия мач от серията, изигран пред ентусиазираната публика в „Литъл Сийзърс Арена“.

Героят на вечерта за домакините бе Кейд Кънингам, който изригна с 23 точки, 3 борби и 7 асистенции, като прекара цели 41 минути на паркета. Със своята енергия и лидерство той поведе Пистънс към важния успех и даде тон за предстоящите сблъсъци.

От другата страна, звездата на Кавалиърс Джеймс Хардън се отличи с 22 точки, 8 борби и 7 асистенции за 35 минути игра, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата в полза на гостите.

Серията между Детройт и Кливланд обещава още много емоции, като следващите двубои са насрочени за 8, 9 и 12 май.