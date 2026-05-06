Детройт Пистънс даде силен старт на плейофите с победа над Кливланд Кавалиърс

6 Май, 2026 09:52 373 0

Героят на вечерта за домакините бе Кейд Кънингам

Детройт Пистънс даде силен старт на плейофите с победа над Кливланд Кавалиърс - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Детройт Пистънс демонстрираха характер и класа, като надделяха над Кливланд Кавалиърс с резултат 111:101 в първия мач от серията, изигран пред ентусиазираната публика в „Литъл Сийзърс Арена“.

Героят на вечерта за домакините бе Кейд Кънингам, който изригна с 23 точки, 3 борби и 7 асистенции, като прекара цели 41 минути на паркета. Със своята енергия и лидерство той поведе Пистънс към важния успех и даде тон за предстоящите сблъсъци.

От другата страна, звездата на Кавалиърс Джеймс Хардън се отличи с 22 точки, 8 борби и 7 асистенции за 35 минути игра, но усилията му не бяха достатъчни, за да обърнат развоя на срещата в полза на гостите.

Серията между Детройт и Кливланд обещава още много емоции, като следващите двубои са насрочени за 8, 9 и 12 май.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

