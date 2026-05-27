Лука Модрич слага край на бляскавата си кариера след Мондиал 2026

Легендарният полузащитник Лука Модрич е взел окончателното решение да окачи бутонките след Световното първенство през 2026 година. Според авторитетния журналист Николо Скира, хърватският маестро няма да поднови договора си с Милан и ще се сбогува с професионалния футбол след последния си голям турнир с националния отбор.

С наближаването на 41-ия си рожден ден през септември, Модрич се готви за последното си участие на световна сцена. Очаква се в следващите дни той да се присъедини към хърватския национален тим, за да изиграе последния си Мондиал и да затвори една славна глава от своята кариера.

След като през лятото на 2025 година премина в Милан като свободен агент, Модрич остави своя отпечатък и в редиците на „росонерите“. През изминалия сезон опитният халф записа 37 мача, в които реализира два гола и подаде за още три попадения, доказвайки, че класата няма възраст.

Преди да облече екипа на Милан, Модрич изгради впечатляваща кариера в някои от най-големите европейски клубове. Той остави незабравима следа в Реал Мадрид, където спечели множество трофеи, както и в Тотнъм, Динамо Загреб, Интер Запрешич и Зрински Мостар.