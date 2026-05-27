Дакота Дичева се завръща на ринга: Грандиозно ММА шоу в Ню Йорк

27 Май, 2026 10:58 905 3

Елитни бойци и зрелищни сблъсъци ще разтърсят UBS Arena на 31 юли

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ню Йорк отново ще бъде домакин на едно от най-очакваните събития в света на смесените бойни изкуства. На 31 юли UBS Arena в Белмонт Парк, Лонг Айлънд, ще се превърне в арена на битки, които ще оставят феновете без дъх. PFL New York обещава незабравима вечер, изпълнена с адреналин, драматични обрати и сблъсъци между най-добрите бойци на планетата.

В центъра на вниманието ще бъде дългоочакваният двубой за световната титла в лека категория. Непоклатимият шампион Усман Нурмагомедов, който до момента не познава вкуса на поражението, ще се изправи срещу амбициозния претендент Арчи Колган – трети в ранглистата и също без загуба в професионалната си кариера. Колган, известен със своята борба на ниво NCAA Division I, е сочен от мнозина като потенциалния "криптонит" за доминиращия шампион.

Сред акцентите на вечерта е и завръщането на харизматичната Дакота Дичева – лидерка в ранглистата и истинска сензация в женския ММА. Тя ще премери сили с опитната Денис Кийлхолц, бивша шампионка на Bellator по кикбокс и носителка на черен колан по джудо. Дичева впечатлява с невероятните си 12 приключвания в 15 срещи – статистика, която я превръща в истински магнит за феновете. Но този път задачата ѝ няма да бъде лесна – Кийлхолц е известна със своята експлозивност и технически умения, които могат да объркат плановете на всяка съперничка.

Изпълнителният директор на PFL Джон Мартин не крие вълнението си: „Това ще бъде кулминацията на три поредни главни битки за световна титла. На 31 юли светът ще стане свидетел на ММА от най-висока класа. Дакота Дичева е едно от лицата на PFL и няма по-подходящо място за нейното завръщане от Ню Йорк.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хм.....

    6 3 Отговор
    Нормалните жени също имат слабост към жестокото блъскане, но не точно на ринга!

    11:02 27.05.2026

  • 2 Сандо

    5 3 Отговор
    Да си дакота е тъпо,както и превръщането на жени в бойно развлечение.Интересно къде са всичките тия организации,пазещи жените,особено от насилие?Или щом е за пари и задоволяване на първични страсти и дивашки инстинкти,то това е нормално?

    11:15 27.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

