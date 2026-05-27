Дакота Дичева се завръща на ринга: Грандиозно ММА шоу в Ню Йорк

Ню Йорк отново ще бъде домакин на едно от най-очакваните събития в света на смесените бойни изкуства. На 31 юли UBS Arena в Белмонт Парк, Лонг Айлънд, ще се превърне в арена на битки, които ще оставят феновете без дъх. PFL New York обещава незабравима вечер, изпълнена с адреналин, драматични обрати и сблъсъци между най-добрите бойци на планетата.

В центъра на вниманието ще бъде дългоочакваният двубой за световната титла в лека категория. Непоклатимият шампион Усман Нурмагомедов, който до момента не познава вкуса на поражението, ще се изправи срещу амбициозния претендент Арчи Колган – трети в ранглистата и също без загуба в професионалната си кариера. Колган, известен със своята борба на ниво NCAA Division I, е сочен от мнозина като потенциалния "криптонит" за доминиращия шампион.

Сред акцентите на вечерта е и завръщането на харизматичната Дакота Дичева – лидерка в ранглистата и истинска сензация в женския ММА. Тя ще премери сили с опитната Денис Кийлхолц, бивша шампионка на Bellator по кикбокс и носителка на черен колан по джудо. Дичева впечатлява с невероятните си 12 приключвания в 15 срещи – статистика, която я превръща в истински магнит за феновете. Но този път задачата ѝ няма да бъде лесна – Кийлхолц е известна със своята експлозивност и технически умения, които могат да объркат плановете на всяка съперничка.

Изпълнителният директор на PFL Джон Мартин не крие вълнението си: „Това ще бъде кулминацията на три поредни главни битки за световна титла. На 31 юли светът ще стане свидетел на ММА от най-висока класа. Дакота Дичева е едно от лицата на PFL и няма по-подходящо място за нейното завръщане от Ню Йорк.“