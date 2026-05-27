Киву убеди Мхитарян да не се отказва от футбола

Хенрих Мхитарян няма да слага край на кариерата си това лято. Ветеранът е взел решение да остане в Интер и да подпише нов договор с клуба, пише “Corriere dello Sport”.

Настоящият контракт на арменеца изтича на 30 юни, но веднага след това ще влезе в сила ново споразумение, което ще го задържи на „Джузепе Меаца“ до 2027 година.

37-годишният халф е приел сериозно намаление на заплатата си спрямо досегашните около 4 милиона евро нето на сезон.

Ключова роля за решението на Мхитарян е изиграл новият треньор на Интер Кристиан Киву. Румънският специалист държи опитният полузащитник да остане част от отбора и продължава да го смята за важна фигура както на терена, така и в съблекалнята.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед, Арсенал и Рома има близо 200 мача с екипа на „нерадзурите“.