Киву убеди Мхитарян да не се отказва от футбола

27 Май, 2026 08:34 624 1

Арменецът ще подпише нов договор до 2027 година, но при значително намалена заплата

Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Хенрих Мхитарян няма да слага край на кариерата си това лято. Ветеранът е взел решение да остане в Интер и да подпише нов договор с клуба, пише “Corriere dello Sport”.

Настоящият контракт на арменеца изтича на 30 юни, но веднага след това ще влезе в сила ново споразумение, което ще го задържи на „Джузепе Меаца“ до 2027 година.

37-годишният халф е приел сериозно намаление на заплатата си спрямо досегашните около 4 милиона евро нето на сезон.

Ключова роля за решението на Мхитарян е изиграл новият треньор на Интер Кристиан Киву. Румънският специалист държи опитният полузащитник да остане част от отбора и продължава да го смята за важна фигура както на терена, така и в съблекалнята.

Бившият футболист на Манчестър Юнайтед, Арсенал и Рома има близо 200 мача с екипа на „нерадзурите“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радомир

    1 0 Отговор
    Мики много умен и разбран,техничен и играе за отбора

    09:20 27.05.2026

