Трагедия в Нигерия: бивш талант на Антверп и Саутхемптън е открит мъртъв при мистериозни обстоятелства

Футболният свят е разтърсен от трагичната смърт на нигерийския нападател Виктор Удо. Едва 21-годишният футболист е бил открит мъртъв в столицата Абуджа при все още неизяснени обстоятелства.

Новината първо беше разпространена от белгийски и африкански медии, а впоследствие потвърдена официално от Антверп - клуба, в който младият талант направи пробива си в професионалния футбол.

Според първоначалната информация Удо е прекарал вечерта с приятели, а на следващата сутрин е бил намерен без признаци на живот. Властите в Нигерия засега пазят пълно мълчание около разследването, но местни източници твърдят, че се работи по версия за евентуално отравяне чрез храна или напитки.

Виктор Удо беше считан за един от обещаващите нигерийски нападатели. След силни изяви в школата на Антверп той дебютира за първия тим и записа 28 мача за белгийския клуб.

През 2025 година премина в Саутхемптън, където подписа дългосрочен договор и впечатли с добър старт при младежите на английския клуб. По-късно кариерата му продължи в чешкия Динамо Ческе Будейовице.

Наскоро Удо се беше завърнал в Нигерия, където поддържал форма и очаквал нов трансфер през лятото.

Силен емоционален коментар направи неговият близък приятел и бивш съотборник Пиер Двомо:

„Чухме се само преди няколко дни. Беше мотивиран, тренираше усилено и вярваше в кариерата си. Беше тих, усмихнат и прекрасен човек. Надявам се само да не е страдал.“

От Антверп също изразиха съболезнованията си:

„С огромна тъга научихме за смъртта на нашия бивш играч Виктор Удо. Мислите ни са със семейството и близките му. Почивай в мир, Виктор.“

We are devastated by the tragic passing of former player Victor Udoh at the age of 21.



The thoughts of everyone at #SaintsFC go out to Victor's loved ones at this extremely difficult time. pic.twitter.com/EiM0FKC64J — Southampton FC (@SouthamptonFC) May 26, 2026