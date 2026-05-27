Новият мениджър на Манчестър Сити дава втори шанс на Джак Грийлиш

27 Май, 2026 10:29 404 0

Енцо Мареска възнамерява да върне английския полузащитник в състава на „гражданите“ след успешен, но прекъснат от контузия престой в Евертън

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В Манчестър Сити се задава нова ера с Енцо Мареска начело, а една от първите му задачи ще бъде да вдъхне нов живот на кариерата на Джак Грийлиш. Според информация на британския „Мирър“, италианският специалист, който съвсем скоро ще бъде официално представен като мениджър на „гражданите“, планира да върне Грийлиш в отбора и да му даде възможност да се докаже отново.

През изминалия сезон Грийлиш бе преотстъпен на Евертън, където впечатли с изявите си до момента, в който тежка травма в края на януари го извади от строя. След успешна операция, халфът пропусна всички срещи до края на кампанията, но остави отлични впечатления сред феновете и ръководството на „карамелите“. Именно те обмисляха да го задържат за постоянно, но плановете им може да се окажат напразни.

Очаква се Мареска да проведе откровен разговор с Грийлиш, за да разбере дали футболистът е готов да се пребори за мястото си в състава на Манчестър Сити. Въпросът за мотивацията и желанието на играча ще бъде ключов за бъдещето му на „Етихад“.

Джак Грийлиш, който навърши 30 години, има още една година по своя договор с „гражданите“. През 2021 година клубът плати за него внушителните 100 милиона паунда, а връзките му със съотборниците остават силни. Особено близък е с норвежката звезда Ерлинг Холанд, което може да се окаже допълнителен стимул за завръщането му.


