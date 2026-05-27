Новини
Спорт »
Световен футбол »
Джейми Варди не се отказва: Легендата на Лестър жадува за ново предизвикателство във Висшата лига

Джейми Варди не се отказва: Легендата на Лестър жадува за ново предизвикателство във Висшата лига

27 Май, 2026 10:05 555 1

  • кремонезе-
  • джейми варди-
  • английския футбол-
  • серия б-
  • голмайстор-
  • премиър лийг

Ветеранът с бляскава кариера търси последен шанс сред английския елит

Джейми Варди не се отказва: Легендата на Лестър жадува за ново предизвикателство във Висшата лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След като приключи краткия си престой в италианския Кремонезе, Джейми Варди – един от най-емблематичните нападатели на английския футбол през последното десетилетие – е изправен пред ново предизвикателство. Италианският клуб изпадна в Серия "Б", а 39-годишният голмайстор вече търси следващата си дестинация. Според авторитетното издание "Дейли Мейл", Варди не крие амбицията си да се завърне на най-голямата сцена – Премиър лийг, дори и на прага на четиридесетте.

С над 500 изиграни мача и впечатляващите 200 гола в английския футбол, Варди е оставил трайна следа в историята на спорта. Той бе ключова фигура в сензационната титла на Лестър през 2016 година, а във витрината му блестят още трофеите от ФА Къп и "Къмюнити Шийлд". Два пъти е триумфирал и в Чемпиъншип, а през 2020 г. стана голмайстор на Премиър лийг – постижение, което малцина могат да се похвалят.

Варди неведнъж е защитавал цветовете на английския национален отбор, като има 26 участия и 7 попадения за "Трите лъва". Дори и в последния си сезон с екипа на Кремонезе, той демонстрира класата си – 28 мача и 7 гола, както и признанието за Играч на месеца в Серия "А" през ноември.

Макар да е наясно, че възрастта му може да ограничи минутите на терена, Варди не губи надежда. Той вярва, че може да допринесе с опита и хъса си, ако получи шанс да облече екипа на някой отбор от Премиър лийг още веднъж.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    0 0 Отговор
    Ква висша лига ,бре? Тоя за нашата първа лига не става вече. Адски слаб е.

    10:15 27.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове