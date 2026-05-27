Джейми Варди не се отказва: Легендата на Лестър жадува за ново предизвикателство във Висшата лига

След като приключи краткия си престой в италианския Кремонезе, Джейми Варди – един от най-емблематичните нападатели на английския футбол през последното десетилетие – е изправен пред ново предизвикателство. Италианският клуб изпадна в Серия "Б", а 39-годишният голмайстор вече търси следващата си дестинация. Според авторитетното издание "Дейли Мейл", Варди не крие амбицията си да се завърне на най-голямата сцена – Премиър лийг, дори и на прага на четиридесетте.

С над 500 изиграни мача и впечатляващите 200 гола в английския футбол, Варди е оставил трайна следа в историята на спорта. Той бе ключова фигура в сензационната титла на Лестър през 2016 година, а във витрината му блестят още трофеите от ФА Къп и "Къмюнити Шийлд". Два пъти е триумфирал и в Чемпиъншип, а през 2020 г. стана голмайстор на Премиър лийг – постижение, което малцина могат да се похвалят.

Варди неведнъж е защитавал цветовете на английския национален отбор, като има 26 участия и 7 попадения за "Трите лъва". Дори и в последния си сезон с екипа на Кремонезе, той демонстрира класата си – 28 мача и 7 гола, както и признанието за Играч на месеца в Серия "А" през ноември.

Макар да е наясно, че възрастта му може да ограничи минутите на терена, Варди не губи надежда. Той вярва, че може да допринесе с опита и хъса си, ако получи шанс да облече екипа на някой отбор от Премиър лийг още веднъж.