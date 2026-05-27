Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Тагарев: Изходът на войната в Украйна зависи от руската икономика, която е в криза

Тагарев: Изходът на войната в Украйна зависи от руската икономика, която е в криза

27 Май, 2026 11:13 1 380 121

  • тодор тагарев-
  • украйна-
  • русия

Бившият министър на отбраната коментира и войната в Близкия изток

Тагарев: Изходът на войната в Украйна зависи от руската икономика, която е в криза - 1
Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кремъл нанесе два много мощни удари срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирие - на 9 май, а другият на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Той обясни, че ракетите „Орешник” са най-новите в руския арсенал и са способни да носят ядрено оръжие. И допълни, че използването им е и част от психологическата кампания срещу Украйна. По негови думи обаче ракетата все още е в процес на доусъвършестване.

Тагарев посочи, че Тръмп е ангажиран с войната в Близкия изток и не обръща голямо внимание на тази в Украйна.

Бившият министър на отбраната изрази позиция, че войната в Украйна няма да се реши на бойното поле, а от това доколко руската икономика и общество успяват да подържат военните усилия. „Знаем, че Русия е в доста сериозно финансово затруднение – рязко нараства дългът, заплатите не се изплащат, закриват се важни предприятия, липсва работна ръка”, обясни той. По негови думи друг важен фактор за състоянието на страната са и украинските удари върху икономически центрове на Русия, главно предприятия, свързани с енергийните ресурси и отбранителната индустрия.

Тагарев каза, че вероятно до няколко месеца ще е готова новата украинска балистична ракета FP-9, която има обсег от 850 км, следователно може да порази цели в Москва.

Тагарев коментира и войната в Близкия изток. Той смята, че Китай, който би могъл да окаже влияние върху отварянето на Ормузкия проток, няма проблем с доставките на нефт. Също така подчерта, че Пекин прави усилия да присъедини Тайван към Китай. „Тръмп няма кой знае какви лостове, за да въздейства върху Иран, а Иран става все по-агресивен в исканията си”, заяви още бившият министър на отбраната. Също така допълни, че Техеран ще продължи да развива ядрената си програма.


Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 честен ционист

    56 2 Отговор
    Укропам имат интерес руската икономика да е добре, за да нема Голодомор 2.

    Коментиран от #67, #87

    11:17 27.05.2026

  • 3 хихи

    9 65 Отговор
    Тагарев! Бъркаш се!? Русия няма икономика.

    Коментиран от #4, #5, #6, #29, #55

    11:17 27.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хихи

    43 3 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    Путин има двойници Един ходи при Си, друг се среща с Тръмп, истинския посещава Кая, докато третия управлява...

    11:19 27.05.2026

  • 7 Меги от Тервел

    96 6 Отговор
    Този тъжно гледаш скръбен старец какъв се явява в случая ?

    Коментиран от #10, #97, #107

    11:20 27.05.2026

  • 8 Мър сола фон дер ла йна

    60 2 Отговор
    Украйна ще изчезне „културно и политически“ в бъдеще, тъй като президентът на страната Володимир Зеленски извършва геноцид срещу собствения си народ. Виктор Медведчук , политик и лидер на движението „Другата Украйна“, написа това в статия, публикувана на уебсайта на организацията.

    Според Медведчук „европейският път“ е довел украинския народ „до изчезване и промяна на етническата му принадлежност“. И, според него, украинската политическа нация сега се състои от онези, които „се подчиняват“ на украинския президент Володимир Зеленски и плащат данъци на „неговото корумпирано правителство“.

    11:20 27.05.2026

  • 9 Бонев

    78 4 Отговор
    Украинският агент от 5 години все това повтаря.

    11:20 27.05.2026

  • 10 хихи

    44 2 Отговор

    До коментар #7 от "Меги от Тервел":

    Таен съветски агент....
    Готов е да ги посрещне на Моста на дружбата с плакат "Добре Дошли Освободители"

    11:21 27.05.2026

  • 11 Тагарчев , чети бе

    61 4 Отговор
    МВФ класира Руската икономика на четвърто място , въпреки войната !!
    А В Ес стагнация . Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3,3 милиона и затвори няколко завода . Сега продаде и Бугати , следват още от дъщерните фирми .
    Рено от номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 1,3 милиона . ЕБ се чуди как да спасява франсетата ...

    Коментиран от #19, #47, #110

    11:21 27.05.2026

  • 12 Идиот

    63 5 Отговор
    А аз си мислех ,че този отдавна е на фронта ,а той само мозък ръси

    11:22 27.05.2026

  • 13 А бе

    63 3 Отговор
    Тоя боклук защо още е тук да заминава при бандеровскита фа-и-ти - бангаранга

    11:22 27.05.2026

  • 14 Лост

    51 3 Отговор
    Някой слуша ли изобщо Магарев?

    11:23 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тагаре

    42 3 Отговор
    Напъна се Тагарев, та роди..мишката.

    11:24 27.05.2026

  • 17 тоя разбирач го е хванал климактериума

    39 2 Отговор
    В скоро време и той ще се ръкува с призраци .

    11:24 27.05.2026

  • 18 az СВО Победа 81

    36 2 Отговор
    Това интервю от Източния фронт ли го дава?

    Защото там му е мястото на този!

    11:24 27.05.2026

  • 19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    4 33 Отговор

    До коментар #11 от "Тагарчев , чети бе":

    Как пък един клепар не замина за четвъртата икономика?

    Коментиран от #23, #26

    11:25 27.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Възмутен

    47 3 Отговор
    "руската икономика, която е в криза"

    Тагаренко според такива като теб руската икономика беше в криза още 2022 и до 3 месеца Русия щеше да фалира и да се разпадне - пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна. Помним как още лятото на 2022 ни убеждавахте че Русия свърши ракетите и крадат перални от Украйна да им вземат чиповете.

    Хайде напънете малко закърнелите евроатлантически мозъци и измислете нещо ново или то толкова акъл няма. Руската икономика била в криза пък европейската и най-вече българската изобщо не са в криза - ние цъфтим и вържем след като станахме по-бедни и от Гана ама иначе сми в "клуба на богатите".

    11:25 27.05.2026

  • 22 Тиква

    29 1 Отговор
    По м и я р,предател,окра-другар.

    11:25 27.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хохо Бохо

    42 2 Отговор
    Зашо хората като видят това лай но и почват да храчат по него? Случайност ли е? Няма на света себеуважаваща се медия с претенции да е медия, която да кани и публикува логореята на толкова компрометиран, за пропагандата си е баш тамън

    11:26 27.05.2026

  • 25 Ммммм

    32 3 Отговор
    Б. О. К. Л. У. К

    11:27 27.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Честито

    19 2 Отговор
    Тагарев един от най успешните руски шпиони,завършва с отличие военновъздушната академия на КГБ в москва

    Коментиран от #115

    11:31 27.05.2026

  • 28 Гост

    32 2 Отговор
    На тоя малоумник някой обръща ли му внимание?

    11:31 27.05.2026

  • 29 Българин

    28 1 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    "Русия няма икономика"

    Ха ха ха обаче от посолството ви казаха че България има икономика нали ама колкото и пъти да питам никое козяче не може да ми каже какво се произвежда в България в момента.

    Коментиран от #46

    11:31 27.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така Така

    19 1 Отговор
    Разбира ти главата на тебе от духова музика предател

    11:34 27.05.2026

  • 32 Зевзек

    19 1 Отговор
    Защо ли всички евроатлантици като този са бивши комуняги и ченгета от ДС и сега със същия плам плюят по Русия както навремето плюеха по "гнилия капитализъм". Май не ги интересува кои са им господарите а единствено ги интересува да се навеждат на текущите.

    Някое козяче ще ми каже ли защо така се получава.

    11:35 27.05.2026

  • 33 Девет държави се отказаха от коалицията

    23 1 Отговор
    за въоръжаване на Украйна .
    Искам да знам ще се оказва ли военна помощ за Украйна от България.
    Пълно мълчание! Даваме или не даваме пари за Украйна? Кажете бе, да или не!

    Коментиран от #50

    11:35 27.05.2026

  • 34 Колю с двуцевката

    24 2 Отговор
    За ра3стрел си,предател мръсен.

    11:36 27.05.2026

  • 35 целите на военната операция скоро ще

    12 1 Отговор
    бъдат постигнати . освободените окупирани от киев области ще станат отново на РФ . киев иска крим . не иска мир . и му се плаща от юса и европа . така е от 3 г . е разбира се може киев да обяви капитулация . да плати репарации . може да им пратим някой експерт . хем да е миротворец , хем да е бюджетист . ще им помага .

    11:36 27.05.2026

  • 36 зоолог

    15 2 Отговор
    изходът от войната Тагаренко, за виси от зеленото насекомо, и такива като теб!

    Коментиран от #41

    11:38 27.05.2026

  • 37 Старец

    13 2 Отговор
    Ти си в криза

    11:39 27.05.2026

  • 38 Хм...

    4 14 Отговор
    Не съм съгласен. Изходът от войната зависи единствено от путин и уреждането на среща между него и кадафи. Иначе руснаците са свикнали на мизерия и ще търпят с години неудобства.

    Коментиран от #48

    11:39 27.05.2026

  • 39 Перничанин

    16 3 Отговор
    тагарев, проклет да си.

    11:40 27.05.2026

  • 40 Ае копейките

    12 5 Отговор
    Махнете го тоя .От два дни ви питам изгонихте ли американските самолети от летище Васил Левски?Нещо протести,това онова?Или само едно безмислено лаене по форумите?

    Коментиран от #44

    11:41 27.05.2026

  • 41 БайБоцимир

    2 11 Отговор

    До коментар #36 от "зоолог":

    Искаш да се наведат и да чакат теб и руските ти приятелчета ли? С хляб и сол вероятно. Хората искат да бъдат свободни, разберете го! Прибирайте се в маскве и фи оставете да живеят както им харесва!

    Коментиран от #91

    11:41 27.05.2026

  • 42 Папуц

    19 2 Отговор
    Говори се, че , след посещението на Гъби Гъбев в Украйна, и сполетялата го неприятност, другият американски ястреб- Тагаренко , рязко ограничил визитите си в Киев.
    Не му се сърдете на човечеца, и той семейство има , и той деца храни.
    А всичко е скъпо, та затова се навежда на всеки, който му плаща.
    На времето му плащаха руснаците - лижеше им топурнаците, сега плащат американците - лиже им дирниците.
    Предателят си е винаги предател - мразен и от свои и от чужди!

    11:41 27.05.2026

  • 43 гост

    15 2 Отговор
    Този само на мен ли ми е противен ???

    11:42 27.05.2026

  • 44 БайБоцимир

    2 6 Отговор

    До коментар #40 от "Ае копейките":

    Първо трябва да се разчисти пасоля. Все пак, тези хора са ни обявили за неприятелска държава. Очевидно не им трябват толкова хора там, ние сме им враг, а и руснаци не могат да пътуват до ЕС. Пет човека ще са им достатъчни.

    11:44 27.05.2026

  • 45 Хер Флик

    0 1 Отговор
    Яяя, Яяяяяяяя, Арррбайтеннн, Шнелаааа, Гууууд, Яяя, Притценннн

    11:44 27.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Четеш данните

    3 5 Отговор

    До коментар #11 от "Тагарчев , чети бе":

    както дяволът чете Евангилието. Ето я класацията по ППС според МВФ: 1 място Люксембург с 126 000$/ човек, 8 място за САЩ с 69 000$/човек, 52 място РФ с 30 000$/човек, България е на 57 място с 25 000$/човек, Китай на 71 място с 19 000$/човек, Индия на 124 място с 7300$/човек. Това което манипулирате е, че умножавате тия данни по броя на населението и правите класация на държавите по ППС. Например Китай с 19 000$ по 1,4млрд става пръв с 27,7трлн., а САЩ 23,5трлн. Първенецът Люксембург е с 0,075трлн. защото са 0,6млн. население. РФ е 4,4трлн., а Индия 11трлн. При международната търговия обаче никой не купува и продава стоките си оценени по ППС, има си световни борсови цени.

    Коментиран от #60, #66, #69, #72

    11:45 27.05.2026

  • 48 Антитрол

    11 2 Отговор

    До коментар #38 от "Хм...":

    "Иначе руснаците са свикнали на мизерия и ще търпят с години неудобства"

    А за българите нищо не казваш - или мизерията тук е по-голяма ама пък сме в "клуба на богатите" пък и пропагандата не позволява.

    Коментиран от #51

    11:45 27.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хм...

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Девет държави се отказаха от коалицията":

    Продаваме оръжие. Доволен ли си?

    Коментиран от #84

    11:46 27.05.2026

  • 51 Хм...

    2 9 Отговор

    До коментар #48 от "Антитрол":

    Ако смяташ, че тук мизерията е по-голяма, знаеш че имаш покана от путин. Винаги можеш да се преселиш там. А и може да те подпомогнем с пари за еднопосочен билет.

    Коментиран от #59, #99

    11:47 27.05.2026

  • 52 Има

    9 2 Отговор
    Русия има 2300 тона злато и продължава да добива. Може да продължи войната още 80-100 години

    Коментиран от #106

    11:48 27.05.2026

  • 53 КОЛЬО ПАРЪМА

    9 2 Отговор
    ТОЯ ПРОПАДНАЛИЯ ЩО МУ ДАВАТЕ ДУМАТА ПРЕДАТЕЛ

    11:48 27.05.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 бай Митко

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "хихи":

    В природата на Ганьо е заложено да говори празнотии, да дава акъл и наежено да прави несъстоятелни изводи и заключения! Та да те питам Ганьо "хихи", за Русия разбрахме, а сега кажи България какво има и какво няма!? Убеден съм, че ще запецнеш преди празнодумието ти да огласи ефира!

    11:49 27.05.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ФьодАре, бегай бръже

    6 0 Отговор
    при Гъби Гъбев, че няма с кого да играе сантасе.

    11:51 27.05.2026

  • 58 Софиянец

    7 1 Отговор
    Аре бе тегаренко, съби от кога те чака да му идеш на гости с преспиване 😂😂😂

    11:51 27.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Една мисъл не ми дава мира.

    1 8 Отговор

    До коментар #47 от "Четеш данните":

    Как в уж 4-тата според копейките икономика в света🤣половината им пенсионери получават до 100€ пенсия,а в съседна Финландия по 1800 евро 🤔?

    Коментиран от #73, #76, #81

    11:52 27.05.2026

  • 61 БаГо

    8 2 Отговор
    Каквито и да ги плещи Тагарев, изходът на войната в Украйна зависи от решението на руснаците кога и как да я завършат.

    11:52 27.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 високоговорител

    6 1 Отговор
    Този Тагарев освен за Украйна за друго може ли да говори. Толкова е банален - едно и също си повтаря, а не се усеща, че досажда. Коя ли му е жена и как го търпи, вероятно и в семейството повтаря едно и също, толкова е безинтересен.

    11:54 27.05.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 как само лъже

    6 0 Отговор
    и вярва че има кретени които ще му аплодират..намерил ниша на този пазар и ръси едни небивалици..Няма да се реши война на бойното поле..АЛО..господине от луната ли сте паднали..КРИМ Е ЧИЙ..А ДОНБАС..ще има още..Европа умира бавно но славно..без руските енергоресурси ще лапат ..да не пиша думата че ще изтрият коментара..

    11:54 27.05.2026

  • 66 бай икономисто

    4 1 Отговор

    До коментар #47 от "Четеш данните":

    МВФ призна Русия за четвъртата по големина икономика в света .
    Делът на руския БВП в световния БВП по паритет на покупателната способност през 2024 г. е 3,55%, което го прави четвъртата по големина икономика в света, изчислява МВФ. Фондът също така подобри прогнозата си за икономическия растеж с 0,4 процентни пункта. - до 3,6 %.

    Коментиран от #75, #120

    11:55 27.05.2026

  • 67 Спре ли войната

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Украйна е в фалит..

    Коментиран от #71

    11:55 27.05.2026

  • 68 дебили коментират дебил

    3 0 Отговор
    верно ли?

    11:56 27.05.2026

  • 69 Само питам

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "Четеш данните":

    И какъв е дялът на Люксембург , България и тем подобни в Световното производство и Световната икономика ???

    11:57 27.05.2026

  • 70 фен на сидеров

    6 2 Отговор
    бръмбарите в главата му са в криза ! докога шпиони на ЦРУ по телевизиите !?

    11:57 27.05.2026

  • 71 Спре ли войната

    3 7 Отговор

    До коментар #67 от "Спре ли войната":

    Подземният кремълски император е мъртъв на мига.

    11:57 27.05.2026

  • 72 Икономист

    6 3 Отговор

    До коментар #47 от "Четеш данните":

    "При международната търговия обаче никой не купува и продава стоките си оценени по ППС, има си световни борсови цени"

    Какво ме интересуват световните борсови цени като кравето масло е между 2 и 4 пъти по скъпо отколкото във Франция, Какво ме интересуват световните борсови цени като горивата са 2.5 пъти по скъпи от Русия. Какво ме интересува БВП на глава от населението като това не отразява покупателната способност със средна заплата за съответната страна.

    Колко пъти да ви се обяснява че БВП няма никакво значение защото със 100 долара в Африка можеш да изкараш цял месец а със 100 долара в САЩ няма да изкараш и ден.

    Най важно е какво можеш да си купиш със заплатата си - в Люксембург не могат да си купят 26 пъти повече неща отколкото в Индия.

    Коментиран от #104

    11:58 27.05.2026

  • 73 Ти можеш ли да мислиш

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    украинските пенсионери дали получават пенсия или само свещи за осветление. 🤣🤭

    11:58 27.05.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ол1гофрен,

    2 6 Отговор

    До коментар #66 от "бай икономисто":

    Човекът ти пише за БВП на глава от населението.Руснаците са доста след нас.

    Коментиран от #80, #85

    11:59 27.05.2026

  • 76 Само питам

    4 1 Отговор

    До коментар #60 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    И какво можеш да си купиш с тия пари ?
    Ти в България с една минимална заплата какво можеш да си купиш ?!

    100 кила краставици ?!!
    Или 100 кила домати ?!
    Или 20 кила череши ?!!

    Коментиран от #82

    12:00 27.05.2026

  • 77 Верно ли бе?

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "т-п тpoл сopocоиден":

    ТролскаСмрат

    Коментиран от #103

    12:00 27.05.2026

  • 78 не всеки достоен

    5 1 Отговор

    До коментар #64 от "Тагаренко":

    да бъде тагаренко..да стигнеш до туй положение..Военновъздушна инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ – Москва – защитава дисертация (1989 г.)
    Командно-щабен колеж на ВВС на САЩ (1994 г.)...Трудно можеш да бъдеш адекватен..когато си раздвоен...от комунист изведнъж ставаш североатлантист..тиквата не на всеки ще издържи..Простено му е..

    12:01 27.05.2026

  • 79 хмммм

    6 1 Отговор
    Браво! Тагарев и Урсула ще победят Русия.

    12:01 27.05.2026

  • 80 много си изветрял

    5 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ол1гофрен,":

    Говорим за четвъртата икономика в света .
    Не за измисления БВП написан с молива , както го направиха за да приемем еврото .

    12:01 27.05.2026

  • 81 Антитрол

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "Една мисъл не ми дава мира.":

    "половината им пенсионери получават до 100€ пенсия"

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали? А в България колко е минималната пенсия и можеш ли сметна колко гориво един български пенсионер може да зареди и колко един руски.

    Как не ви втръсна едни и същи лъжи да повтаряте.

    12:04 27.05.2026

  • 82 Ол1гофрен,

    1 6 Отговор

    До коментар #76 от "Само питам":

    Килограм краставици в Русия са над 4 долара.
    Лекарствата им са по-скъпи отколкото в цяла Европа защото не ги произвеждат.

    Коментиран от #94, #101

    12:05 27.05.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Антитрол

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Ол1гофрен,":

    "БВП на глава от населението.Руснаците са доста след нас"

    Ха ха ха ами той е написал че са преди нас ама трябва да се троли нали. Много точен ник си си избрал.

    Коментиран от #93

    12:06 27.05.2026

  • 86 000

    3 0 Отговор
    Човека не е виновен, че е зависим. Проявите снизхождение към слабите и алчните. Кой знае калко търтии храни в къщи.

    12:07 27.05.2026

  • 87 Няма проблем

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Руската икономика е като надървено желязо.

    12:08 27.05.2026

  • 88 Бензиноколонката уйде

    2 6 Отговор
    В Арханелск и областта Нема беГзин и газ!
    У московия беГзина е в ограничени количества! У.. Йло внася от Беларус и Казахстан, затова пълзи пред Казахите!
    Във военните заводи не са плащани заплати вече..3 месец..
    Ха-ха-ха

    12:08 27.05.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Груз 404

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "БайБоцимир":

    Кои хора са свободни ма, онези които ги могилизират по улиците на крайна "доброволно", това се нарича свобода!

    12:10 27.05.2026

  • 92 Тагаренко

    4 0 Отговор
    Чиповете от перални свършиха.

    12:10 27.05.2026

  • 93 ЧетИ не грамотнико

    0 3 Отговор

    До коментар #85 от "Антитрол":

    ЧетИ..

    Коментиран от #98

    12:10 27.05.2026

  • 94 Антитрол

    3 1 Отговор

    До коментар #82 от "Ол1гофрен,":

    "Килограм краставици в Русия са над 4 долара"

    Това от посолството ли ти го казаха или ти тъкмо се връщаш от Москва.

    "Лекарствата им са по-скъпи отколкото в цяла Европа защото не ги произвеждат"

    Че в Европа къде произвеждат лекарства можеш ли ми каза - произвеждат се в Китай пък тек само ги разфасоват - а Китай е до Русия.

    Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - нали така?

    12:10 27.05.2026

  • 95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 1 Отговор
    ПО ПЕЙКИ, четете ли❓
    Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ на ма ля ва❗
    " 9 държави се оттеглиха от коалицията за въоръжаване на Украйна"
    🤔🤔🤔

    12:10 27.05.2026

  • 96 Дедо ти

    4 0 Отговор
    Заваля и този изпълзя от калта...

    12:12 27.05.2026

  • 97 Да отговори

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Меги от Тервел":

    къде е завършил висшето си образование и по Онова време, как ме е помогнало местозавършването за кариерата и т.н.

    12:12 27.05.2026

  • 98 Антитрол

    4 1 Отговор

    До коментар #93 от "ЧетИ не грамотнико":

    "52 място РФ с 30 000$/човек, България е на 57 място с 25 000$/човек"

    Чети бе чети - цитирам ти какво е написал - ама то за четене нищо не дават.

    12:13 27.05.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Един там

    3 0 Отговор
    Този национален предател защо го показвате !?

    12:15 27.05.2026

  • 101 Само питам

    3 2 Отговор

    До коментар #82 от "Ол1гофрен,":

    Ти колко пъти си бил в Русия ?
    Средната руска заплата се равнява на около 1 130 € на месец .
    цени на горивата :

    Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
    27.05.2026 0,82 € 0,93 € 0,37 €

    Бутилка или картонена кутия с мляко (1 литър): 0,90€
    Пресен бял хляб (500гр) : 0.54 E
    Яйца 12 бр : 1.40 E
    Вода (1,5 литра бутилка) : 0.56 E
    Ябълки (1 кг) : 1.30 E
    Домат (1 кг) : 2.20 E
    Краставица (1 кг) : 1.20 E

    Цени на комунални услуги (месечно) в Русия.
    Basic (ток, Парно, вода, отпадъци) за 85m 2 апартамент - 96 EUR ??!!

    Коментиран от #111, #112

    12:19 27.05.2026

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 т-п тpoл сopocоиден

    3 1 Отговор

    До коментар #77 от "Верно ли бе?":

    Верно е, козяк, английски и еврит не говорите, обаче руски говорите и руснаците, комустите, и ДС са ви виновни, че сте кръгла нула в живота, както преди 89та, така и след 89та.

    12:19 27.05.2026

  • 104 Ами тогава

    3 2 Отговор

    До коментар #72 от "Икономист":

    защо афроамериканците не емигрират в Африка(където им е мястото) и да си живеят охолно, нито пък люксембургците се натискат да живеят в Индия? Преувеличаваш и абсолютизираш.

    12:20 27.05.2026

  • 105 АБЕ мани....

    2 2 Отговор
    2 дневната фашага СКА БЕЕВА.. направи без а сака У.. Йло за посмешище!
    У директно предаване по кремля ТВ, нарежда на неин "журналист " да покаже какво аджеба има във стаите на Ударените "дечица" в учебният корпус! Операторо показва..20 кг. Гири, военни облекла и т.н. А най - забавното е ,че.. за тия 2 дня от загиналите "дечица",..НИТО ЕДИН родител, роднина или приятел НЕ Е стъпвал ТАМ! И как да дойде като всички "дечица "са Били ВОЕННИ от 22 г... нагоре, на курс за ДРОНАДЖИИ!
    Хай
    хахахаха

    Коментиран от #109

    12:21 27.05.2026

  • 106 Брухм.

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "Има":

    Когато почнеш да ядеш злато ми се обади. И това злато е откраднато от Москва от поробените народи включително и от нас.

    Коментиран от #108

    12:21 27.05.2026

  • 107 член на БКП

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Меги от Тервел":

    дал клетва един път на другари , но днеска вече заклет атлантик..и затова мислите му са объркани..той не е виновен..такива като тагаренко много..от една софра ги прехвърлиха към демократична...Сигурно ако го събудите през ноща ще ви цитира Маркс, Енгелс и Ленин..Нищо не се губи в главите на такива господа..а ако не дай си боже дойде пак онова време..и тагарев веднага ще се възползва от ситуацията и ще критикува капитализма..Елементарно.

    12:22 27.05.2026

  • 108 да бе брат

    2 1 Отговор

    До коментар #106 от "Брухм.":

    Както откраднаха нашето злато от Челопеч и още 4 златни мини ??!!
    Те то сега яко търмъчене пада за 1,25% ?!!
    По злато ходим , гладни стоим .

    12:24 27.05.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Реалист

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тагарчев , чети бе":

    Сериозно ли сравняваш Фолксваген с руската икономика?
    Само да ме светнеш, всички си изхвърлиха Гоуфовете и си накупиха Москвичи? Затова ли руската икономика е на четвърто място?
    Произвежда супер ценни стоки: хладилници, телевизори, ютии, печки, климатици, телефони, компютри, магнетофони, самолети.

    Викаш Евробайконур гръмна? Викаш Русия има 17 космически полета за миналата година, само с 1 по-малко от Нова Зеландия. САЩ имали 300.

    12:25 27.05.2026

  • 111 Питай ми ДЕДО ВИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Само питам":

    Минималката е 164$.., Пен ДЕЛ,..средната е 320$,..
    400 гр. Гъби у Петьорачка са..600 Рубля (около 7$ ) по измисленият от кремля курс!
    Телешки Шол ..кг.-- 2200 рубля ( 27$)
    Едноместен дървен ке неф с ведро и снимка на педофила на вратата -- 44 000 рубля!
    Хихихи

    Коментиран от #114, #116

    12:27 27.05.2026

  • 112 Оди у Русиа

    1 1 Отговор

    До коментар #101 от "Само питам":

    Дедова ли ми крепиш в ЕС?

    Коментиран от #119

    12:28 27.05.2026

  • 113 оня с коня

    2 1 Отговор
    САМИЯТ ФАКТ че средната пенсия в Русия е 250 долара а в България/най-бедната в ЕС както твърдят някои/ е 550 Евро,т.е. 2 ПЪТИ по- висока красноречиво говори за нивото на руската Икономика.като се има предвид и че Русия е Шеф на БРИКС,можем да си представим пък останалите Бриксаджийски държави на какъв хал са!

    Коментиран от #118

    12:28 27.05.2026

  • 114 У ДРИ БАЦЕ

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "Питай ми ДЕДО ВИЯ":

    У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС

    12:31 27.05.2026

  • 115 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Честито":

    А бе идиотино безказармен каква ВВС академия сънуваш в КГБ?

    12:33 27.05.2026

  • 116 ха ха ха ...

    2 1 Отговор

    До коментар #111 от "Питай ми ДЕДО ВИЯ":

    То за това руснаците купуват имоти в България и по цял свят , а ти една тоалетна на село не можеш да направиш !!! ...ха ха ха ... малоумна работа ...

    12:34 27.05.2026

  • 117 каунь

    2 1 Отговор
    тоя елемент от "петата колона" от де го изкопахте???

    12:34 27.05.2026

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Ето каква е

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "бай икономисто":

    руската икономика: В Н-ския руски град завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло, яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Панимайш?

    12:37 27.05.2026

  • 121 Григор

    0 0 Отговор
    "Тагарев: Изходът на войната в Украйна зависи от руската икономика, която е в криза"
    И тъй като руската икономика е в криза, Украйна ще спечели войната. Тагарев, Тагарев, на светлинни години си от истината. Представяш желаното за реално, а нещата са други. Украйна в момента владее едва 10% от Донбас и до месец два ще загуби и тях. Това обаче не е всичко. Има още по-лоши новини. В Русия усилено се говори, че Одеса е руски град с преобладаващо руско езично население,който трябва да се върне в пределите на Русия. Сещаш ли се какво означава това? Ами това ще рече, че Украйна ще загуби излаза си на Черно море. Затова най-доброто нещо,което може да направи Украйна е да преговаря и то веднага за да намали загубите. Що се отнася до евентуална победа на Украйна; наистина ли мислиш така? Не ти ли е ясно, че Русия може да приключи тази война за 30 минути?!

    12:40 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове