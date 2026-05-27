"Тагарев: Изходът на войната в Украйна зависи от руската икономика, която е в криза"

Кремъл нанесе два много мощни удари срещу Киев. Единият беше почти веднага след временното примирие - на 9 май, а другият на 24 май. При първата атака беше разрушен жилищен блок, загинаха 24 души, имаше и много ранени. При последната също има загинали, около 100 души бяха ранени. Путин обаче разбра, че беше унизен с провеждането на парада и желанието му Киев да не атакува през това време. За да компенсира унижението, той нанесе и въпросните удари след това. Това каза бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
Той обясни, че ракетите „Орешник” са най-новите в руския арсенал и са способни да носят ядрено оръжие. И допълни, че използването им е и част от психологическата кампания срещу Украйна. По негови думи обаче ракетата все още е в процес на доусъвършестване.
Тагарев посочи, че Тръмп е ангажиран с войната в Близкия изток и не обръща голямо внимание на тази в Украйна.
Бившият министър на отбраната изрази позиция, че войната в Украйна няма да се реши на бойното поле, а от това доколко руската икономика и общество успяват да подържат военните усилия. „Знаем, че Русия е в доста сериозно финансово затруднение – рязко нараства дългът, заплатите не се изплащат, закриват се важни предприятия, липсва работна ръка”, обясни той. По негови думи друг важен фактор за състоянието на страната са и украинските удари върху икономически центрове на Русия, главно предприятия, свързани с енергийните ресурси и отбранителната индустрия.
Тагарев каза, че вероятно до няколко месеца ще е готова новата украинска балистична ракета FP-9, която има обсег от 850 км, следователно може да порази цели в Москва.
Тагарев коментира и войната в Близкия изток. Той смята, че Китай, който би могъл да окаже влияние върху отварянето на Ормузкия проток, няма проблем с доставките на нефт. Също така подчерта, че Пекин прави усилия да присъедини Тайван към Китай. „Тръмп няма кой знае какви лостове, за да въздейства върху Иран, а Иран става все по-агресивен в исканията си”, заяви още бившият министър на отбраната. Също така допълни, че Техеран ще продължи да развива ядрената си програма.
честен ционист
хихи
6 хихи
До коментар #3 от "хихи":Путин има двойници Един ходи при Си, друг се среща с Тръмп, истинския посещава Кая, докато третия управлява...
Меги от Тервел
8 Мър сола фон дер ла йна
Според Медведчук „европейският път“ е довел украинския народ „до изчезване и промяна на етническата му принадлежност“. И, според него, украинската политическа нация сега се състои от онези, които „се подчиняват“ на украинския президент Володимир Зеленски и плащат данъци на „неговото корумпирано правителство“.
Бонев
10 хихи
До коментар #7 от "Меги от Тервел":Таен съветски агент....
11 Тагарчев , чети бе
А В Ес стагнация . Фолксваген от производител номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 3,3 милиона и затвори няколко завода . Сега продаде и Бугати , следват още от дъщерните фирми .
Рено от номер едно с 11 милиона автомобила , падна на 1,3 милиона . ЕБ се чуди как да спасява франсетата ...
18 az СВО Победа 81
Защото там му е мястото на този!
11:24 27.05.2026
19 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #11 от "Тагарчев , чети бе":Как пък един клепар не замина за четвъртата икономика?
21 Възмутен
Тагаренко според такива като теб руската икономика беше в криза още 2022 и до 3 месеца Русия щеше да фалира и да се разпадне - пък то ЕС фалира и НАТО се разпадна. Помним как още лятото на 2022 ни убеждавахте че Русия свърши ракетите и крадат перални от Украйна да им вземат чиповете.
Хайде напънете малко закърнелите евроатлантически мозъци и измислете нещо ново или то толкова акъл няма. Руската икономика била в криза пък европейската и най-вече българската изобщо не са в криза - ние цъфтим и вържем след като станахме по-бедни и от Гана ама иначе сми в "клуба на богатите".
високоговорител
Честито
29 Българин
До коментар #3 от "хихи":"Русия няма икономика"
Ха ха ха обаче от посолството ви казаха че България има икономика нали ама колкото и пъти да питам никое козяче не може да ми каже какво се произвежда в България в момента.
Така Така
32 Зевзек
33 Девет държави се отказаха от коалицията
Искам да знам ще се оказва ли военна помощ за Украйна от България.
Колю с двуцевката
целите на военната операция скоро ще
зоолог
Старец
Хм...
Перничанин
41 БайБоцимир
До коментар #36 от "зоолог":Искаш да се наведат и да чакат теб и руските ти приятелчета ли? С хляб и сол вероятно. Хората искат да бъдат свободни, разберете го! Прибирайте се в маскве и фи оставете да живеят както им харесва!
42 Папуц
Не му се сърдете на човечеца, и той семейство има , и той деца храни.
А всичко е скъпо, та затова се навежда на всеки, който му плаща.
Предателят си е винаги предател - мразен и от свои и от чужди!
11:41 27.05.2026
гост
44 БайБоцимир
До коментар #40 от "Ае копейките":Първо трябва да се разчисти пасоля. Все пак, тези хора са ни обявили за неприятелска държава. Очевидно не им трябват толкова хора там, ние сме им враг, а и руснаци не могат да пътуват до ЕС. Пет човека ще са им достатъчни.
11:44 27.05.2026
Хер Флик
47 Четеш данните
До коментар #11 от "Тагарчев , чети бе":както дяволът чете Евангилието. Ето я класацията по ППС според МВФ: 1 място Люксембург с 126 000$/ човек, 8 място за САЩ с 69 000$/човек, 52 място РФ с 30 000$/човек, България е на 57 място с 25 000$/човек, Китай на 71 място с 19 000$/човек, Индия на 124 място с 7300$/човек. Това което манипулирате е, че умножавате тия данни по броя на населението и правите класация на държавите по ППС. Например Китай с 19 000$ по 1,4млрд става пръв с 27,7трлн., а САЩ 23,5трлн. Първенецът Люксембург е с 0,075трлн. защото са 0,6млн. население. РФ е 4,4трлн., а Индия 11трлн. При международната търговия обаче никой не купува и продава стоките си оценени по ППС, има си световни борсови цени.
48 Антитрол
До коментар #38 от "Хм...":"Иначе руснаците са свикнали на мизерия и ще търпят с години неудобства"
А за българите нищо не казваш - или мизерията тук е по-голяма ама пък сме в "клуба на богатите" пък и пропагандата не позволява.
50 Хм...
До коментар #33 от "Девет държави се отказаха от коалицията":Продаваме оръжие. Доволен ли си?
51 Хм...
До коментар #48 от "Антитрол":Ако смяташ, че тук мизерията е по-голяма, знаеш че имаш покана от путин. Винаги можеш да се преселиш там. А и може да те подпомогнем с пари за еднопосочен билет.
55 бай Митко
До коментар #3 от "хихи":В природата на Ганьо е заложено да говори празнотии, да дава акъл и наежено да прави несъстоятелни изводи и заключения! Та да те питам Ганьо "хихи", за Русия разбрахме, а сега кажи България какво има и какво няма!? Убеден съм, че ще запецнеш преди празнодумието ти да огласи ефира!
ФьодАре, бегай бръже
Софиянец
60 Една мисъл не ми дава мира.
До коментар #47 от "Четеш данните":Как в уж 4-тата според копейките икономика в света🤣половината им пенсионери получават до 100€ пенсия,а в съседна Финландия по 1800 евро 🤔?
66 бай икономисто
До коментар #47 от "Четеш данните":МВФ призна Русия за четвъртата по големина икономика в света .
Делът на руския БВП в световния БВП по паритет на покупателната способност през 2024 г. е 3,55%, което го прави четвъртата по големина икономика в света, изчислява МВФ. Фондът също така подобри прогнозата си за икономическия растеж с 0,4 процентни пункта. - до 3,6 %.
67 Спре ли войната
До коментар #2 от "честен ционист":Украйна е в фалит..
69 Само питам
До коментар #47 от "Четеш данните":И какъв е дялът на Люксембург , България и тем подобни в Световното производство и Световната икономика ???
71 Спре ли войната
До коментар #67 от "Спре ли войната":Подземният кремълски император е мъртъв на мига.
72 Икономист
До коментар #47 от "Четеш данните":"При международната търговия обаче никой не купува и продава стоките си оценени по ППС, има си световни борсови цени"
Какво ме интересуват световните борсови цени като кравето масло е между 2 и 4 пъти по скъпо отколкото във Франция, Какво ме интересуват световните борсови цени като горивата са 2.5 пъти по скъпи от Русия. Какво ме интересува БВП на глава от населението като това не отразява покупателната способност със средна заплата за съответната страна.
Колко пъти да ви се обяснява че БВП няма никакво значение защото със 100 долара в Африка можеш да изкараш цял месец а със 100 долара в САЩ няма да изкараш и ден.
Най важно е какво можеш да си купиш със заплатата си - в Люксембург не могат да си купят 26 пъти повече неща отколкото в Индия.
73 Ти можеш ли да мислиш
До коментар #60 от "Една мисъл не ми дава мира.":украинските пенсионери дали получават пенсия или само свещи за осветление. 🤣🤭
75 Ол1гофрен,
До коментар #66 от "бай икономисто":Човекът ти пише за БВП на глава от населението.Руснаците са доста след нас.
76 Само питам
До коментар #60 от "Една мисъл не ми дава мира.":И какво можеш да си купиш с тия пари ?
Ти в България с една минимална заплата какво можеш да си купиш ?!
100 кила краставици ?!!
Или 100 кила домати ?!
Или 20 кила череши ?!!
77 Верно ли бе?
До коментар #74 от "т-п тpoл сopocоиден":ТролскаСмрат
78 не всеки достоен
До коментар #64 от "Тагаренко":да бъде тагаренко..да стигнеш до туй положение..Военновъздушна инженерна академия „Н. Е. Жуковски“ – Москва – защитава дисертация (1989 г.)
Командно-щабен колеж на ВВС на САЩ (1994 г.)...Трудно можеш да бъдеш адекватен..когато си раздвоен...от комунист изведнъж ставаш североатлантист..тиквата не на всеки ще издържи..Простено му е..
12:01 27.05.2026
79 хмммм
12:01 27.05.2026
80 много си изветрял
До коментар #75 от "Ол1гофрен,":Говорим за четвъртата икономика в света .
Не за измисления БВП написан с молива , както го направиха за да приемем еврото .
12:01 27.05.2026
81 Антитрол
До коментар #60 от "Една мисъл не ми дава мира.":"половината им пенсионери получават до 100€ пенсия"
Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде нали? А в България колко е минималната пенсия и можеш ли сметна колко гориво един български пенсионер може да зареди и колко един руски.
Как не ви втръсна едни и същи лъжи да повтаряте.
12:04 27.05.2026
82 Ол1гофрен,
До коментар #76 от "Само питам":Килограм краставици в Русия са над 4 долара.
Лекарствата им са по-скъпи отколкото в цяла Европа защото не ги произвеждат.
85 Антитрол
До коментар #75 от "Ол1гофрен,":"БВП на глава от населението.Руснаците са доста след нас"
Ха ха ха ами той е написал че са преди нас ама трябва да се троли нали. Много точен ник си си избрал.
До коментар #2 от "честен ционист":Руската икономика е като надървено желязо.
88 Бензиноколонката уйде
У московия беГзина е в ограничени количества! У.. Йло внася от Беларус и Казахстан, затова пълзи пред Казахите!
Във военните заводи не са плащани заплати вече..3 месец..
Ха-ха-ха
91 Груз 404
До коментар #41 от "БайБоцимир":Кои хора са свободни ма, онези които ги могилизират по улиците на крайна "доброволно", това се нарича свобода!
93 ЧетИ не грамотнико
До коментар #85 от "Антитрол":ЧетИ..
94 Антитрол
До коментар #82 от "Ол1гофрен,":"Килограм краставици в Русия са над 4 долара"
Това от посолството ли ти го казаха или ти тъкмо се връщаш от Москва.
"Лекарствата им са по-скъпи отколкото в цяла Европа защото не ги произвеждат"
Че в Европа къде произвеждат лекарства можеш ли ми каза - произвеждат се в Китай пък тек само ги разфасоват - а Китай е до Русия.
Трябва да се лъже яко че да има кво да се яде - нали така?
95 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коалицията на жеЛАЕЩИТЕ на ма ля ва❗
" 9 държави се оттеглиха от коалицията за въоръжаване на Украйна"
🤔🤔🤔
97 Да отговори
До коментар #7 от "Меги от Тервел":къде е завършил висшето си образование и по Онова време, как ме е помогнало местозавършването за кариерата и т.н.
98 Антитрол
До коментар #93 от "ЧетИ не грамотнико":"52 място РФ с 30 000$/човек, България е на 57 място с 25 000$/човек"
Чети бе чети - цитирам ти какво е написал - ама то за четене нищо не дават.
101 Само питам
До коментар #82 от "Ол1гофрен,":Ти колко пъти си бил в Русия ?
Средната руска заплата се равнява на около 1 130 € на месец .
цени на горивата :
Дата Бензин A95 (л) Дизел (л) Пропан Бутан (л)
27.05.2026 0,82 € 0,93 € 0,37 €
Бутилка или картонена кутия с мляко (1 литър): 0,90€
Пресен бял хляб (500гр) : 0.54 E
Яйца 12 бр : 1.40 E
Вода (1,5 литра бутилка) : 0.56 E
Ябълки (1 кг) : 1.30 E
Домат (1 кг) : 2.20 E
Краставица (1 кг) : 1.20 E
Цени на комунални услуги (месечно) в Русия.
Basic (ток, Парно, вода, отпадъци) за 85m 2 апартамент - 96 EUR ??!!
103 т-п тpoл сopocоиден
До коментар #77 от "Верно ли бе?":Верно е, козяк, английски и еврит не говорите, обаче руски говорите и руснаците, комустите, и ДС са ви виновни, че сте кръгла нула в живота, както преди 89та, така и след 89та.
104 Ами тогава
До коментар #72 от "Икономист":защо афроамериканците не емигрират в Африка(където им е мястото) и да си живеят охолно, нито пък люксембургците се натискат да живеят в Индия? Преувеличаваш и абсолютизираш.
105 АБЕ мани....
У директно предаване по кремля ТВ, нарежда на неин "журналист " да покаже какво аджеба има във стаите на Ударените "дечица" в учебният корпус! Операторо показва..20 кг. Гири, военни облекла и т.н. А най - забавното е ,че.. за тия 2 дня от загиналите "дечица",..НИТО ЕДИН родител, роднина или приятел НЕ Е стъпвал ТАМ! И как да дойде като всички "дечица "са Били ВОЕННИ от 22 г... нагоре, на курс за ДРОНАДЖИИ!
Хай
хахахаха
106 Брухм.
До коментар #52 от "Има":Когато почнеш да ядеш злато ми се обади. И това злато е откраднато от Москва от поробените народи включително и от нас.
107 член на БКП
До коментар #7 от "Меги от Тервел":дал клетва един път на другари , но днеска вече заклет атлантик..и затова мислите му са объркани..той не е виновен..такива като тагаренко много..от една софра ги прехвърлиха към демократична...Сигурно ако го събудите през ноща ще ви цитира Маркс, Енгелс и Ленин..Нищо не се губи в главите на такива господа..а ако не дай си боже дойде пак онова време..и тагарев веднага ще се възползва от ситуацията и ще критикува капитализма..Елементарно.
108 да бе брат
До коментар #106 от "Брухм.":Както откраднаха нашето злато от Челопеч и още 4 златни мини ??!!
Те то сега яко търмъчене пада за 1,25% ?!!
По злато ходим , гладни стоим .
110 Реалист
До коментар #11 от "Тагарчев , чети бе":Сериозно ли сравняваш Фолксваген с руската икономика?
Само да ме светнеш, всички си изхвърлиха Гоуфовете и си накупиха Москвичи? Затова ли руската икономика е на четвърто място?
Произвежда супер ценни стоки: хладилници, телевизори, ютии, печки, климатици, телефони, компютри, магнетофони, самолети.
Викаш Евробайконур гръмна? Викаш Русия има 17 космически полета за миналата година, само с 1 по-малко от Нова Зеландия. САЩ имали 300.
111 Питай ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #101 от "Само питам":Минималката е 164$.., Пен ДЕЛ,..средната е 320$,..
400 гр. Гъби у Петьорачка са..600 Рубля (около 7$ ) по измисленият от кремля курс!
Телешки Шол ..кг.-- 2200 рубля ( 27$)
Едноместен дървен ке неф с ведро и снимка на педофила на вратата -- 44 000 рубля!
Хихихи
112 Оди у Русиа
До коментар #101 от "Само питам":Дедова ли ми крепиш в ЕС?
113 оня с коня
114 У ДРИ БАЦЕ
До коментар #111 от "Питай ми ДЕДО ВИЯ":У ДРИ ТАА МОНГОЛЬЯК ФАШИСТКА ГНЯС
115 Ха ХаХа
До коментар #27 от "Честито":А бе идиотино безказармен каква ВВС академия сънуваш в КГБ?
116 ха ха ха ...
До коментар #111 от "Питай ми ДЕДО ВИЯ":То за това руснаците купуват имоти в България и по цял свят , а ти една тоалетна на село не можеш да направиш !!! ...ха ха ха ... малоумна работа ...
120 Ето каква е
До коментар #66 от "бай икономисто":руската икономика: В Н-ския руски град завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло, яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията. Панимайш?
121 Григор
И тъй като руската икономика е в криза, Украйна ще спечели войната. Тагарев, Тагарев, на светлинни години си от истината. Представяш желаното за реално, а нещата са други. Украйна в момента владее едва 10% от Донбас и до месец два ще загуби и тях. Това обаче не е всичко. Има още по-лоши новини. В Русия усилено се говори, че Одеса е руски град с преобладаващо руско езично население,който трябва да се върне в пределите на Русия. Сещаш ли се какво означава това? Ами това ще рече, че Украйна ще загуби излаза си на Черно море. Затова най-доброто нещо,което може да направи Украйна е да преговаря и то веднага за да намали загубите. Що се отнася до евентуална победа на Украйна; наистина ли мислиш така? Не ти ли е ясно, че Русия може да приключи тази война за 30 минути?!
