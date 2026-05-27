Северна Корея изпробва тактически балистични и AI-насочвани крилати ракети

Северна Корея е изпробвала тактически балистични ракети и прецизни крилати ракети, насочвани с изкуствен интелект, предназначени за съвременни бойни действия. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция KCNA, предава News.bg.

След напредък в разработването на серия балистични ракети с голям обсег и ядрени оръжия, Северна Корея продължава да модернизира своя тактически и конвенционален арсенал, като планира разполагането му в близост до границата с Южна Корея.

Според съобщенията тестовете са оценили мощността на „бойната глава със специална мисия“ при тактически балистични ракети, както и надеждността на многоцелеви артилерийски ракети с голям обсег и точността на тактически крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект.

Лидерът на страната Ким Чен Ун е заявил, че изпитанията показват успешна модернизация на оръжията и автоматизираните системи за изстрелване, съобразени с изискванията на съвременната война.

Изпитанията потвърждават бойната готовност на крилатите ракети, които ще бъдат разположени в артилерийски части близо до границата с Южна Корея. Те са оборудвани с прецизна навигация и могат да поразяват цели на разстояние до 100 км.

Северна Корея доставя балистични и артилерийски ракети на Русия от края на 2023 г., които Москва използва във войната срещу Украйна.