Северна Корея изпробва тактически балистични и AI-насочвани крилати ракети

Северна Корея е изпробвала тактически балистични ракети и прецизни крилати ракети, насочвани с изкуствен интелект, предназначени за съвременни бойни действия. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция KCNA, предава News.bg.
След напредък в разработването на серия балистични ракети с голям обсег и ядрени оръжия, Северна Корея продължава да модернизира своя тактически и конвенционален арсенал, като планира разполагането му в близост до границата с Южна Корея.
Според съобщенията тестовете са оценили мощността на „бойната глава със специална мисия“ при тактически балистични ракети, както и надеждността на многоцелеви артилерийски ракети с голям обсег и точността на тактически крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект.
Лидерът на страната Ким Чен Ун е заявил, че изпитанията показват успешна модернизация на оръжията и автоматизираните системи за изстрелване, съобразени с изискванията на съвременната война.
Изпитанията потвърждават бойната готовност на крилатите ракети, които ще бъдат разположени в артилерийски части близо до границата с Южна Корея. Те са оборудвани с прецизна навигация и могат да поразяват цели на разстояние до 100 км.
Северна Корея доставя балистични и артилерийски ракети на Русия от края на 2023 г., които Москва използва във войната срещу Украйна.
4 Колега ходи
До коментар #1 от "Гост":в командировка там./по техн. теми/ Каза, това с което ни промиват мозъците няма нищо общо с действителността. Те са години напред през всички западни страни . Да не говорим за Б-я. А той е човек обиколил почти целия свят.
Скоро друг екип ще ходи там, вкл. и аз. Ще разказвам от първа ръка
7 Гресиран козяк
До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":Смятам че те предупредих вече ,че смукането на показалеца ☝️с който се гресираш не е добре за твоето здраве 😬!
11:23 27.05.2026
8 Механик
ще гърмите кат бушони.
подпис; Ким
11:23 27.05.2026
9 Дик диверсанта
До коментар #4 от "Колега ходи":Викаш пълно е с дебили в България, Коцето ги докара към 600 000.
11:23 27.05.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "Дик диверсанта":Леш ти е анна. алла ,щото си го слагаш на голло и не подбираш изобщо клиентите си .
11:30 27.05.2026
19 Домакин
До коментар #1 от "Гост":Пропагандата се пропуква👍
11:35 27.05.2026
21 За ком 10
До коментар #10 от "Хохо Бохо":То и за нас,западната ,медийна пропаганда , говореше и пишеше същите небивалици,изсмукани от пръстите през периода 1970-1980 г.Използваха желязната завеса,като информационна такава.Нищожен процент граждани на запада идваха тук.Или на почивка- предимно шведи ,немци от ФРГ.Спомням си един жълт източник на " истината" беше написал, че сме на купонна система,как млякото се раздавало по три литра за седмица( ако имаш деца) а хляба бил с купони- дневна дажба.Детски облекла и обувки ,с купони.Майко мила,за държава в която млякото се изхвърляше с тонове,на другия ден и струваше 32 ст/ л, и с него хранеха грухчовците в свинеферми,когато се изтегляше от магазини и млекарници.И най- смешното: Толкова зле сме били,че земята се е копаела на ръка или оран с магарета и биволи.А върха на сладоледа: В столицата имат шест двойки светофарни уредби.В центъра,около техния " дворец на Партията.Не го измислям!
22 койдазнай
До коментар #21 от "За ком 10":Къде се изхвърляше млякото с тонове?!? 80-те години прясното мляко свършваше рано сутрин, кисело имаше до към обяд. А местото го "пускаха". Който успее да се вреди, вземаше, за останалите кренвирши.
Коментиран от #29
12:12 27.05.2026
25 А С.Корея во главе с Ким
На празен тумбак .......
Другата добрата Ю.Корея продукцията и от автомобили До електроника е известна в цял свят и народа им живее много добре.
Коментиран от #27
12:28 27.05.2026
27 0000
До коментар #25 от "А С.Корея во главе с Ким":кое им е добрето да си правят пластични операции на кучетата
Коментиран от #30
12:39 27.05.2026
28 Мишел
До коментар #2 от "Майор Мишев":Никой не смее да помисли да нападне Северна Корея , която е ядрена държава , разположена между съюзниците си , други две ядрени държави.
12:39 27.05.2026
29 Механик
До коментар #22 от "койдазнай":Написаното от вас, колега, е пълна и съвсем умишлена ЛЪЖА.
Нищо такова не е имало 80-та година.
В същност ще ви разоблича лесно като Ви попитам "Кой изкупуваше млякото до обяд, след като всички бяхме на работа от 7:30? М?"
12:42 27.05.2026
30 007
До коментар #27 от "0000":А до стоиш с паничка постен ориз.Що не отидеш да пробваш?
И кое по добре да произвеждат ракети за да убиват или продукция необходима за нормален живот коли, тел.техтика бяла и черна.......
12:43 27.05.2026