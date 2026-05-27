Северна Корея изпробва тактически балистични и AI-насочвани крилати ракети

27 Май, 2026 11:11 846 30

Пхенян съобщава за тестове на модернизирани оръжейни системи с изкуствен интелект и засилва тактическия си арсенал

Снимка: БГНЕС
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Северна Корея е изпробвала тактически балистични ракети и прецизни крилати ракети, насочвани с изкуствен интелект, предназначени за съвременни бойни действия. Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на държавната информационна агенция KCNA, предава News.bg.

След напредък в разработването на серия балистични ракети с голям обсег и ядрени оръжия, Северна Корея продължава да модернизира своя тактически и конвенционален арсенал, като планира разполагането му в близост до границата с Южна Корея.

Според съобщенията тестовете са оценили мощността на „бойната глава със специална мисия“ при тактически балистични ракети, както и надеждността на многоцелеви артилерийски ракети с голям обсег и точността на тактически крилати ракети, управлявани чрез изкуствен интелект.

Лидерът на страната Ким Чен Ун е заявил, че изпитанията показват успешна модернизация на оръжията и автоматизираните системи за изстрелване, съобразени с изискванията на съвременната война.

Изпитанията потвърждават бойната готовност на крилатите ракети, които ще бъдат разположени в артилерийски части близо до границата с Южна Корея. Те са оборудвани с прецизна навигация и могат да поразяват цели на разстояние до 100 км.

Северна Корея доставя балистични и артилерийски ракети на Русия от края на 2023 г., които Москва използва във войната срещу Украйна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    22 0 Отговор
    Тези нали бяха в каменната ера, откъде имат AI? Противоречите си във всяка статия... показва че всичко е една измислица.

    Коментиран от #4, #19

    11:14 27.05.2026

  • 2 Майор Мишев

    22 3 Отговор
    Затова задокеанският Ал Капоне не смее да ги нападне или да им внася демокрация .Севернокорейците са си научили урока отрано .

    Коментиран от #20, #28

    11:18 27.05.2026

  • 3 Владимир Путин, президент

    5 22 Отговор
    Корея, Иран, Русия - оста на Злото ☝️

    Коментиран от #5, #7

    11:18 27.05.2026

  • 4 Колега ходи

    21 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    в командировка там./по техн. теми/ Каза, това с което ни промиват мозъците няма нищо общо с действителността. Те са години напред през всички западни страни . Да не говорим за Б-я. А той е човек обиколил почти целия свят.
    Скоро друг екип ще ходи там, вкл. и аз. Ще разказвам от първа ръка

    Коментиран от #9

    11:19 27.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гресиран козяк

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Владимир Путин, президент":

    Смятам че те предупредих вече ,че смукането на показалеца ☝️с който се гресираш не е добре за твоето здраве 😬!

    11:23 27.05.2026

  • 8 Механик

    11 0 Отговор
    Треперете западни макрони,
    ще гърмите кат бушони.
    подпис; Ким

    11:23 27.05.2026

  • 9 Дик диверсанта

    0 12 Отговор

    До коментар #4 от "Колега ходи":

    Викаш пълно е с дебили в България, Коцето ги докара към 600 000.

    11:23 27.05.2026

  • 10 Хохо Бохо

    6 5 Отговор
    А на нас ни казаха, че живеели в колиби и ядели бобулечки. Да вярваме ли?

    Коментиран от #21

    11:23 27.05.2026

  • 11 Дик диверсанта

    1 12 Отговор
    Няма държава, в която СССР/Русия да е изнесла революция и тази държава да просперира. Всичко е леш.

    Коментиран от #15

    11:25 27.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Димитър Георгиев

    11 1 Отговор
    Крайно време е Северна Корея да продаде на Иран няколко съвременни ракети с ядрени глави ,за да мирясат накрая Джуунайтид Снейкс и ИзраХелл !

    11:26 27.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дик диверсанта":

    Леш ти е анна. алла ,щото си го слагаш на голло и не подбираш изобщо клиентите си .

    11:30 27.05.2026

  • 16 Конфети "Земя-въздух-земя "

    10 0 Отговор
    Никой не иска да си играе с Кимчо🤣🤣😍

    11:33 27.05.2026

  • 17 Така Така

    5 0 Отговор
    🇰🇵❤️

    11:33 27.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Домакин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Пропагандата се пропуква👍

    11:35 27.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 За ком 10

    8 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хохо Бохо":

    То и за нас,западната ,медийна пропаганда , говореше и пишеше същите небивалици,изсмукани от пръстите през периода 1970-1980 г.Използваха желязната завеса,като информационна такава.Нищожен процент граждани на запада идваха тук.Или на почивка- предимно шведи ,немци от ФРГ.Спомням си един жълт източник на " истината" беше написал, че сме на купонна система,как млякото се раздавало по три литра за седмица( ако имаш деца) а хляба бил с купони- дневна дажба.Детски облекла и обувки ,с купони.Майко мила,за държава в която млякото се изхвърляше с тонове,на другия ден и струваше 32 ст/ л, и с него хранеха грухчовците в свинеферми,когато се изтегляше от магазини и млекарници.И най- смешното: Толкова зле сме били,че земята се е копаела на ръка или оран с магарета и биволи.А върха на сладоледа: В столицата имат шест двойки светофарни уредби.В центъра,около техния " дворец на Партията.Не го измислям!

    Коментиран от #22

    11:50 27.05.2026

  • 22 койдазнай

    1 2 Отговор

    До коментар #21 от "За ком 10":

    Къде се изхвърляше млякото с тонове?!? 80-те години прясното мляко свършваше рано сутрин, кисело имаше до към обяд. А местото го "пускаха". Който успее да се вреди, вземаше, за останалите кренвирши.

    Коментиран от #29

    12:12 27.05.2026

  • 23 Дякон Унуфрий Араллампиев

    3 1 Отговор
    Вижте добре снимката Това не можем го произведе сто години Северна Корея произвежда от МБР ДО ВЕЛОСИПЕДИ Ние произвеждаме демокрация

    Коментиран от #26

    12:21 27.05.2026

  • 24 Касата

    2 2 Отговор
    Севернокорейците са по -големи смотаняци и палячовци, даже и от руснаците!

    12:25 27.05.2026

  • 25 А С.Корея во главе с Ким

    1 0 Отговор
    Няма ли да изпробва да нахрани народа си.
    На празен тумбак .......
    Другата добрата Ю.Корея продукцията и от автомобили До електроника е известна в цял свят и народа им живее много добре.

    Коментиран от #27

    12:28 27.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 0000

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "А С.Корея во главе с Ким":

    кое им е добрето да си правят пластични операции на кучетата

    Коментиран от #30

    12:39 27.05.2026

  • 28 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майор Мишев":

    Никой не смее да помисли да нападне Северна Корея , която е ядрена държава , разположена между съюзниците си , други две ядрени държави.

    12:39 27.05.2026

  • 29 Механик

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Написаното от вас, колега, е пълна и съвсем умишлена ЛЪЖА.
    Нищо такова не е имало 80-та година.
    В същност ще ви разоблича лесно като Ви попитам "Кой изкупуваше млякото до обяд, след като всички бяхме на работа от 7:30? М?"

    12:42 27.05.2026

  • 30 007

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "0000":

    А до стоиш с паничка постен ориз.Що не отидеш да пробваш?
    И кое по добре да произвеждат ракети за да убиват или продукция необходима за нормален живот коли, тел.техтика бяла и черна.......

    12:43 27.05.2026

