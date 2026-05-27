Ювентус готви сензационен трансфер: Салах и Робъртсън на прицел

27 Май, 2026 09:42 466 1

Торино се готви за големи промени – Спалети иска да събере звезди от Ливърпул под своята шапка

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ювентус планира да привлече двама напускащи Ливърпул играчи. Според авторитетното издание La Repubblica, наставникът на "бианконерите" Лучано Спалети е хвърлил око на египетския магьосник Мохамед Салах и шотландския боец Андрю Робъртсън.

Не е тайна, че между Спалети и Салах има специална връзка, изградена по време на съвместния им престой в Рома. Италианският стратег не крие желанието си отново да работи с бързоногия нападател, който наскоро изигра последния си мач с екипа на "червените". Очаква се дори Алисон Бекер, друг бивш играч на "вълците", да се включи като посредник в преговорите и да убеди Салах да избере Торино за следващата си дестинация.

Освен Салах, Ювентус проявява сериозен интерес и към Андрю Робъртсън – един от най-стабилните крайни защитници в Европа. След раздялата си с Ливърпул, шотландецът е свободен да избере ново предизвикателство, а "Старата госпожа" е известна с умението си да привлича класни футболисти без трансферна сума.

Ювентус от години следва стратегията да подписва с доказани имена като свободни агенти – ход, който често носи отлични резултати на клуба. Макар че опитите да бъде привлечен и Алисон Бекер удрят на камък, тъй като бразилецът остава на "Анфийлд", "бианконерите" не се отказват от амбициозните си планове.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското им

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    1 0 Отговор
    Салах сам си приключи успешната кариера. Направи всичко възможно, за да го изгонят от Ливърпул. И феновете да го намразят. Сега ако отиде в Ювентус - това слага точка на кариерата му. Все пак, посредствен отбор в страна с много посредствен футбол, лежащ на стари лаври.
    Хак да му е!

    09:54 27.05.2026

