Берое остана без лиценз: Какво следва за старозагорския клуб и Първа лига?

8 Май, 2026 15:11 608 1

Финансови неуредици поставят под въпрос бъдещето на един от емблематичните български отбори

Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Берое Стара Загора официално остана без лиценз за участие в Първа лига през следващия сезон. Решението бе оповестено от Лицензионната комисия към Българския футболен съюз, която мотивира отказа си с несъответствие на клуба с финансовите критерии, заложени в Наредбата за национално клубно лицензиране за 2025 година.

Въпреки тежката ситуация, надеждата за Берое все още не е угаснала напълно. Ръководството на старозагорския тим разполага със срок от една седмица, в който може да обжалва решението и да представи необходимите документи, доказващи финансова стабилност. Ако не успеят да убедят комисията, Берое ще бъде изваден от елитната дивизия.

агата с лиценза на Берое хвърля сянка на несигурност върху цялото първенство. Все още не е ясно как ще се процедира с класирането и кои отбори ще изпаднат или ще запазят мястото си в Първа лига. Всичко зависи от крайното подреждане на Берое в таблицата, а от следващия сезон броят на участниците ще бъде намален до 14.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на О.Л.Хлъц

    0 1 Отговор
    Няма мое, няма твое - всичко е Берое.
    Но нямаш ли пари, ще правиш SVирки ти...

    15:24 08.05.2026

