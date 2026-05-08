Формула 1 подготвя революция в двигателите за 2027: Повече мощност, по-малко електроника

Ръководството на Формула 1, заедно с ФИА и представителите на отборите, постигнаха историческо съгласие за съществена промяна в дизайна на двигателите, която ще влезе в сила през сезон 2027. Решението идва като отговор на нарастващите критики към настоящите хибридни агрегати, които според пилотите са отнели част от магията и предизвикателството на квалификациите.

През последните месеци редица звезди на пистата изразиха недоволство от баланса между електрическата и конвенционалната мощност в болидите. Настоящото съотношение 50:50 между двигателя с вътрешно горене и електрическата система, както и сложното управление на енергията, според тях са превърнали квалификациите в по-малко вълнуващо и по-предвидимо събитие. Пилотите се оплакват, че трябва да прилагат нетипични техники за възстановяване на енергия, което води до неестествено забавяне преди завоите и намалява динамиката на състезанието.

След оживена среща между всички заинтересовани страни, бе постигнато единодушно решение: от 2027 година делът на мощността, идваща от двигателя с вътрешно горене, ще бъде увеличен с 50 kW (67 к.с.), докато електрическата компонента ще бъде редуцирана със същото количество. Очаква се тази промяна да позволи на пилотите да карат по-агресивно и интуитивно, връщайки усещането за класическа Формула 1, където уменията и смелостта са на преден план.

Въпреки че принципното съгласие вече е факт, предстои техническите групи, включващи отбори и производители на силови агрегати, да доработят детайлите по новите правила. Очаква се окончателният пакет да бъде договорен в близките месеци, като всички страни са обединени около идеята за по-голямо предизвикателство и по-спектакулярни състезания.

Световният шампион от Макларън, Ландо Норис, коментира след последното състезание в Маями, че направените наскоро промени са „стъпка в правилната посока“, но все още не отговарят на високите стандарти на Формула 1. „Ако караш на пълна газ навсякъде, пак ще бъдеш наказан. Това не е духът на спорта“, сподели Норис, подчертавайки нуждата от още по-смели реформи.