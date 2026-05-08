Формула 1 подготвя революция в двигателите за 2027: Повече мощност, по-малко електроника

8 Май, 2026 22:21 618 4

Новите промени целят да върнат класическото усещане и предизвикателство за пилотите

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ръководството на Формула 1, заедно с ФИА и представителите на отборите, постигнаха историческо съгласие за съществена промяна в дизайна на двигателите, която ще влезе в сила през сезон 2027. Решението идва като отговор на нарастващите критики към настоящите хибридни агрегати, които според пилотите са отнели част от магията и предизвикателството на квалификациите.

През последните месеци редица звезди на пистата изразиха недоволство от баланса между електрическата и конвенционалната мощност в болидите. Настоящото съотношение 50:50 между двигателя с вътрешно горене и електрическата система, както и сложното управление на енергията, според тях са превърнали квалификациите в по-малко вълнуващо и по-предвидимо събитие. Пилотите се оплакват, че трябва да прилагат нетипични техники за възстановяване на енергия, което води до неестествено забавяне преди завоите и намалява динамиката на състезанието.

След оживена среща между всички заинтересовани страни, бе постигнато единодушно решение: от 2027 година делът на мощността, идваща от двигателя с вътрешно горене, ще бъде увеличен с 50 kW (67 к.с.), докато електрическата компонента ще бъде редуцирана със същото количество. Очаква се тази промяна да позволи на пилотите да карат по-агресивно и интуитивно, връщайки усещането за класическа Формула 1, където уменията и смелостта са на преден план.

Въпреки че принципното съгласие вече е факт, предстои техническите групи, включващи отбори и производители на силови агрегати, да доработят детайлите по новите правила. Очаква се окончателният пакет да бъде договорен в близките месеци, като всички страни са обединени около идеята за по-голямо предизвикателство и по-спектакулярни състезания.

Световният шампион от Макларън, Ландо Норис, коментира след последното състезание в Маями, че направените наскоро промени са „стъпка в правилната посока“, но все още не отговарят на високите стандарти на Формула 1. „Ако караш на пълна газ навсякъде, пак ще бъдеш наказан. Това не е духът на спорта“, сподели Норис, подчертавайки нуждата от още по-смели реформи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Демек за драйвери

    1 0 Отговор
    Мъъ, къде ще ги намерят.

    22:24 08.05.2026

  • 2 Някой си

    2 0 Отговор
    Най-после откриха топлата вода браво!Дано се завърне автентичността на качествата на пилотите,а не някакви изкуствени интелекти да карат!

    Коментиран от #3

    22:35 08.05.2026

  • 3 Стар карач

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Някой си":

    Да върнат и ръчните скорости...

    Коментиран от #4

    23:15 08.05.2026

  • 4 Ръчните скорости..

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стар карач":

    Обаче без синхронизатори ,като на ГАЗ 53

    23:40 08.05.2026

