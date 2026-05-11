Аталанта с впечатляваща победа на „Сан Сиро“, Милан бе близо до обрат

Аталанта постигна впечатляваща победа с 3:2 при гостуването си на Милан в мач от 36-ия кръг на италианската Серия А. Тимът от Бергамо доминираше през по-голямата част от срещата и успя да устои на финалния натиск на домакините, които бяха близо до пълен обрат в последните секунди на „Сан Сиро“.

Гостите наложиха волята си още в 7-ата минута, когато бразилският халф Сантана де Мораеш откри резултата след отлична индивидуална игра. Аталанта продължи да атакува и в 29-ата минута Давиде Запакоста удвои преднината на своя тим, възползвайки се от асистенция на Никола Кръстович. Проблемите за „росонерите“ се задълбочиха в 34-ата минута, когато Рафаел Леао получи жълт картон, който го изважда от игра за следващия ключов сблъсък на тима. Веднага след почивката Джакомо Распадори направи резултата класически след нова отлична проява на Де Мораеш.

Милан намери сили за късен щурм и в 88-ата минута Страхиня Павлович намали на 1:3 след подаване на Самуеле Ричи. В добавеното време Кристофър Нкунку бе точен от дузпа за 2:3, връщайки надеждите на домакините. Секунди преди края играчите на Милан имаха сериозни претенции за втора дузпа заради игра с ръка, но съдията остана безмълвен. Напрежението ескалира и Алексис Салемакерс също бе декориран в жълто, което означава, че и той ще пропусне следващия мач заедно с Леао.

С този успех Аталанта се изкачи на 7-о място в подреждането, докато Милан остава четвърти, но вече с равен брой точки с Рома. Битката за местата в Шампионската лига се нажежава максимално, тъй като и отборът на Комо диша в гърба на грандовете, намирайки се само на две точки от заветната четворка.