Христо Янев жертва всичко в името на Купата на България

11 Май, 2026 09:29 918 2

„Армейците“ показват, че са фокусирани върху финала за Купата на България, като в последния кръг успяха да изчистят висящите картони на футболистите от отбора

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На ЦСКА му предстои да изиграе следващия си двубой в сряда, когато ще срещне вече познат съперник, с когото премери сили в петък – ЦСКА 1948. „Армейците“ показват, че са фокусирани върху финала за Купата на България, като в последния кръг успяха да изчистят висящите картони на футболистите от отбора. Това бе ясна идея от страна на Христо Янев, който след мача заяви:

„И аз ви давам отговор, такъв е форматът на първенството, ние сме длъжни да се съобразим с него. Искаме да имаме всички налични футболисти за финала за Купата и това е планът, който имаме“. Какво обаче може да видим от ЦСКА в предстоящия двубой?

След като няма да може да разчита на Леандро Годой, Лео Перейра, Бруно Жордао, Анжело Мартино и Джеймс Ето’о, то промените изглеждат неизбежни. Подобни рокади имаше в дербито с Левски, когато шанс получиха доста резервни състезатели, но като че ли не оправдаха полученото доверие. Сега Янев има възможност и да се обърне към втория отбор, който се намира на пето място в Mr Bit Втора лига и през пролетта е сред отличниците, пише „Мач Телеграф“.

В този състав се отличават имената на Иван Тасев, Марк-Емилио Папазов, Мартин Сораков, Алекс Тунчев. Тяхната роля във дублиращия тим бе да натрупат игрови опит, а сега изглежда, че има възможност някои от тях да получат шанс и за минути в първия състав. Янев би искал да запази основните си останали играчи свежи, което може да донесе възможност и за поява на още български футболисти като Андрей Йорданов, Иван Турицов, Илиан Илиев.

ЦСКА разполага и с чужденци, които биха могли да запълнят дупките в състава като Алехандро Пиедраита, Улаус Скаршем и Исак Соле. Към момента фаворити заместници са именно Пиедраита и Соле на местата на Перейра и Ето’о. Позицията на ляв краен бранител ще бъде заета от Андрей Йорданов при запазване на системата на игра. Алтернативата на Годой изглежда ясна – Йоанис Питас. Халфовата линия би изглеждала по следния начин: Макс Ебонг – Соле – Илиев (или Петко Панайотов).

В подобни двубои ЦСКА няма какво да губи, защото големият мач за „червените“ е на 20 май срещу Локомотив Пловдив, а всичко до него може да се жертва с идеята ЦСКА да изглежда по оптимален начин във финала. А тук може да се хвърли и поглед към бъдещето, за да се види дали наистина „червените“ са най-подготвени за промените в правило „4″, които готви БФС. Или това твърдение ще бъде разбито на пух и прах с едно друго – Янев разполагал едва ли не с 22 равностойни играчи.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    1 4 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганкa сияна всеки ден по всички турски сериали с оскубаните веждu

    09:32 11.05.2026

  • 2 Ъъъъ

    1 2 Отговор
    Готов ли е да си смени пола, в името на купата?🤔

    10:12 11.05.2026

