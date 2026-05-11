Ламин Ямал има повече титли в Ла Лига от Роналдо

11 Май, 2026 10:59 645 4

Ламин Ямал спечели титлата в Ла Лига за трети път в кариерата си. 18-годишното крило е част от състава на Барселона и в трите шампионски сезона на каталунците в рамките на настоящото десетилетие.

Последният триумф беше подпечатан след победата над Реал Мадрид с 2:0 в 35-ия кръг, която донесе на тима трето първо място за последните четири години.

Интересна подробност е, че Ямал вече има повече титли в испанския елит, отколкото Кристиано Роналдо. Португалецът, който игра за Реал Мадрид между 2009 и 2018 година, стана шампион на Испания два пъти - през сезон 2011/12 и 2016/17.

Въпреки че не взе участие в двубоя срещу Реал Мадрид заради контузия, Ламин Ямал отпразнува трофея заедно със своите съотборници.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Лопата Орешник

    2 0 Отговор
    Чудесно! Сега остава да вкара повече голове и да спечели повече шампионски лиги! Като цяло винаги може да извадиш от контекста дадено постижение и да оформиш дадена статистика! Не че титлата в Ла лига е нещо малко! Браво на момчето! И Лудогорец има всички титли на България в последните 14 от 15 години, но никога няма да е велик клуб! Величието изисква повече от статистика!! Все пак браво , постижението не е малко!

    11:30 11.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

