Ламин Ямал има повече титли в Ла Лига от Роналдо

Ламин Ямал спечели титлата в Ла Лига за трети път в кариерата си. 18-годишното крило е част от състава на Барселона и в трите шампионски сезона на каталунците в рамките на настоящото десетилетие.

Последният триумф беше подпечатан след победата над Реал Мадрид с 2:0 в 35-ия кръг, която донесе на тима трето първо място за последните четири години.

Интересна подробност е, че Ямал вече има повече титли в испанския елит, отколкото Кристиано Роналдо. Португалецът, който игра за Реал Мадрид между 2009 и 2018 година, стана шампион на Испания два пъти - през сезон 2011/12 и 2016/17.

Въпреки че не взе участие в двубоя срещу Реал Мадрид заради контузия, Ламин Ямал отпразнува трофея заедно със своите съотборници.