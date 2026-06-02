Новини
Спорт »
Световен футбол »
Белгия удари Хърватия в Риека, Лукаку с 90-ти гол за националния

Белгия удари Хърватия в Риека, Лукаку с 90-ти гол за националния

2 Юни, 2026 22:23, обновена 2 Юни, 2026 21:27 528 1

  • белгия-
  • хърватия-
  • лукаку-
  • контрола

“Ватрените” записаха втора поредна загуба, след като през април отстъпиха на Бразилия

Белгия удари Хърватия в Риека, Лукаку с 90-ти гол за националния - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Белгия победи с 2:0 Хърватия в контрола, играна в Риека като част от подготовката на двата отбора за Световното първенство. Юри Тилеманс (38’) и Ромелу Лукаку (96’) се разписаха за “червените дяволи”, които бяха по-добрият отбор и записаха 12-и пореден мач без поражение.

“Ватрените” пък записаха втора поредна загуба, след като през април отстъпиха на Бразилия. Това им се случва за първи път от две десетилетия.

Двубоят започна равностойно, но като дори в началото домакините стояха малко по-добре. В 38-ата минута гостите взеха аванс. Доку за пореден път проби отляво и центрира ниско, Сатуло опита да пресече, но само отклони топката в краката на Де Кайпер. След рикошет кълбото се озова на пътя на Юри Тилеманс, който от около осем метра стреля в далечния ъгъл.

Две минути след това Белгия имаше нов шанс. Доку проби отново леко и стреля, но Ливакович спаси.

В 41-вата минута дойде и най-добрата възможност за Хърватия, но Куртоа се намеси блестящо и спаси с върха на пръстите си удар на Модрич.

През второто полувреме двамата селекционери направиха доста смени. В 62-рата минута Хърватия бе много близо до това да изравни резултата. Сучич проби отляво и центрира, а Будимир засече с глава, но топката срещната гредата. В 76-ата минута гредата спря и Белгия след удар с глава на Ванекен.

В 80-ата минута Вушкович за малко не си отбеляза автогол, но Котарски го спаси.

Ромелу Лукаку, който се появи като резерва 20-ина минути преди края, създаде работа на защитата на Хърватия на няколко пъти. В шестата минута на добавеното време именно той оформи крайния резултата. Ванакен отне топката и с брилянтно прехвърлящо подаване изведе нападателя на Наполи отляво. Лукаку много добре стреля към далечния ъгъл, вкарвайки първия си гол от повече от три месеца.


Хърватия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Куку-ригу

    0 0 Отговор
    Силно слово българско! Удрииии

    21:34 02.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове