Арсенал готви трансферен удар с Хулиан Алварес

2 Юни, 2026 20:29

Битката за подписа на "дюшекчията" ще бъде титанична

Арсенал планира сериозен трансферен удар. Клубът се включва активно в борбата за подписа на аржентинския нападател - Хулиан Алварес.

\Според информация на авторитетното испанско издание "AS", ръководството на лондонския клуб има намерение в най-скоро време да се свърже с колегите си от Атлетико Мадрид, за да обсъдят параметрите по евентуална сделка за аржентинския национал.

Задачата на "артилеристите" обаче няма да бъде лесна, тъй като сериозен интерес към голмайстора проявяват още европейските колоси ПСЖ и Барселона. Потенциалните кандидати за подписа му оценяват пазарната стойност на играча на около 150 милиона евро.

Въпреки засиления интерес от чужбина, от лагера на мадридския клуб демонстрират твърда позиция. На "Уанда Метрополитано" са категорични, че разчитат изцяло на помощта на аржентинеца за следващия състезателен сезон и към този момент нямат абсолютно никакво намерение да влизат в преговори с който и да е клуб.

Атлетико се чувства напълно защитен в тази ситуация благодарение на клаузата за откупуване, записана в договора на Алварес, която възлиза на главозамайващите 500 милиона евро. Ръководството на испанците е категорично, че няма да пусне нападателя, освен ако въпросната освобождаваща сума не бъде активирана от някой от кандидатите.

През изминалия състезателен сезон Хулиан записа солидно представяне на домашната сцена, като взе участие в 29 мача от Ла Лига, в които успя да отбележи 8 гола и да се отчете с 4 асистенции.


