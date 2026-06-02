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Барселона още мисли за головата машина на Байерн Хари Кейн

Барселона още мисли за головата машина на Байерн Хари Кейн

2 Юни, 2026 22:29 280 0

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Клаузата за освобождаване на нападателя от 65 милиона евро е изтекла преди няколко месеца

Барселона още мисли за головата машина на Байерн Хари Кейн - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Шампионът на Испания Барселона все още обмисля възможността да привлече нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, съобщава каталунското издание Sport.es.

Клаузата за освобождаване на нападателя от 65 милиона евро е изтекла преди няколко месеца и Барса ще трябва да преговаря с баварците за Кейн, ако реши да финализира придобиването му. Байерн Мюнхен ще започне преговори за 80 милиона евро.

Този сезон Кейн е участвал в 51 мача във всички турнири, отбелязвайки 61 гола и давайки седем асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г.


Испания
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