Барселона още мисли за головата машина на Байерн Хари Кейн

Шампионът на Испания Барселона все още обмисля възможността да привлече нападателя на Байерн Мюнхен Хари Кейн, съобщава каталунското издание Sport.es.

Клаузата за освобождаване на нападателя от 65 милиона евро е изтекла преди няколко месеца и Барса ще трябва да преговаря с баварците за Кейн, ако реши да финализира придобиването му. Байерн Мюнхен ще започне преговори за 80 милиона евро.

Този сезон Кейн е участвал в 51 мача във всички турнири, отбелязвайки 61 гола и давайки седем асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г.