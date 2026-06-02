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Подлезът под Ларгото протече

Подлезът под Ларгото протече

2 Юни, 2026 22:20 369 4

  • ларго-
  • подлез-
  • наводнения

От Столичната община посочиха, че са предприети спешни действия за ограничаване и спиране на теча

Подлезът под Ларгото протече - 1
Кадър БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Подлезът под Ларгото, близо до археологическите разкопки, се превърна в река, след като огромна струя вода бликна от процеп в стената. Минувачи сигнализират, че вода там тече постоянно и когато няма валежи, съобщава БНТ.

Вече 9 години в този подлез Милан привлича погледа на хората. Днес обаче не може да бъде на работното си място.

Милан, уличен музикант: „Лично мен не ме вдъхновява, защото там ми е мястото да свиря и ми се мокрят краката. Когато завали дъжд, излиза от стената водичка и минават хора, гледат по-важни личности, големи от правителството, гледат, минават и заминават.“

Анелия: „Нищо не се оправя в тая държава, държавата върви все по-зле.“

За мнозина беше атракция. За други – предизвикателство и спортни умения, а накрая – мокри крака.

Мария: „В подлеза редовно има реки и не знам, от години аз пресичам такива наводнения.“

От Столичната община посочиха, че са предприети спешни действия за ограничаване и спиране на теча. От „Софийска вода“ заявиха, че към момента няма данни течът да е в резултат на авария в канализационната мрежа. Допълват още, че са взети проби от течащата вода.


България
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