Гремио и Ювентус преговарят за постоянен трансфер на бразилеца Артур Мело

2 Юни, 2026 19:59 457 0

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилският Гремио е в напреднали преговори за подписване за постоянно с халфа Артур Мело от Ювентус.

29-годишният полузащитник възроди кариерата си по време на престоя си под наем в Гремио, а двата клуба вече са започнали преговори за постоянен трансфер, информира Tuttosport.

Договорът на Артур Мело с Ювентус, където бе привлечен през 2020-а, беше подновяван няколко пъти, но основно като финансова маневра за улесняването на продажбата му.

Артур премина периоди под наем в Ливърпул, Фиорентина и Жирона, но нито един от тези отбори не упражни опцията за покупка и всяко лято той се връщаше в Торино.

Завръщането му в Гремио, където бразилецът започна професионалната си кариера през 2015 година, обаче промени всичко и той преоткри формата, която го направи един от най-желаните халфове в Европа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

