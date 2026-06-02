Гремио и Ювентус преговарят за постоянен трансфер на бразилеца Артур Мело

Бразилският Гремио е в напреднали преговори за подписване за постоянно с халфа Артур Мело от Ювентус.

29-годишният полузащитник възроди кариерата си по време на престоя си под наем в Гремио, а двата клуба вече са започнали преговори за постоянен трансфер, информира Tuttosport.

Договорът на Артур Мело с Ювентус, където бе привлечен през 2020-а, беше подновяван няколко пъти, но основно като финансова маневра за улесняването на продажбата му.

Артур премина периоди под наем в Ливърпул, Фиорентина и Жирона, но нито един от тези отбори не упражни опцията за покупка и всяко лято той се връщаше в Торино.

Завръщането му в Гремио, където бразилецът започна професионалната си кариера през 2015 година, обаче промени всичко и той преоткри формата, която го направи един от най-желаните халфове в Европа.