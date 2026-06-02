Казахстан планира да развива туризъм до Байконур

Градската администрация на Байконур планира да работи с Казахстан (по-специално с района на Къзълорда), за да увеличи броя на еднодневните екскурзии до града, съобщи Константин Бусъгин, ръководителят на градската администрация.

„Туристическият трафик от Казахстан се е увеличил и ще расте само, защото току-що приехме нова резолюция за Байконур – единен подход към туризма. Казахите ще увеличат еднодневния туризъм до града. Големият град Къзълорда, с население от близо 500 000 души, е на около 240 км; пътуването с автобус отнема около 4 часа.

През последната година туристическият поток към Байконур се е увеличил с почти 2500 души: общият брой посетители на града през 2024 г. е бил 5200, а през 2025 г. - 7600. Въпреки постоянното увеличение на туристическия поток, липсата на редовни въздушни услуги и ограниченият брой хотелски стаи в Байконур представляват ограничения. „Ако някоя чартърна авиокомпания или търговски компании установят въздушни услуги, това би било много полезно. Ще можем да резервираме хотели за тях и, разбира се, самият туристически поток ще се увеличи значително“, отбеляза Бусъгин.