Швейцария губи Емболо за Мондиала

Нападателят на Рен Бреел Емболо не отпътува с отбора на Швейцария за Световното първенство в САЩ, след като разрешението му за пътуване ESTA беше преразгледано, съобщиха от швейцарската футболна федерация.

Проблемът с Емболо идва, след като решение на швейцарски съд, свързано с инцидент в Базел през 2018 година, влезе в сила преди девет месеца. Швейцарецът беше осъден през 2023-а за отправяне на множество заплахи и му беше наложена условна глоба. Присъдата беше потвърдена след обжалване, след като съдиите отхвърлиха версията му за инцидента.

Швейцарските медии съобщиха през април, че Емболо е решил да не стига до Федералния съд, с което решението стана окончателно.

"За съжаление, Бреел Емболо в момента не може да пътува до Съединените щати с отбора", се казва в изявление на швейцарската федерация.

"Неговото разрешение за ESTA беше одобрено до тази сутрин. В 10:30 часа обаче бяхме информирани, че заявлението му за ESTA ще бъде разгледано допълнително. В момента сме във връзка със съответните органи и очакваме той или да се присъедини към отбора по-късно днес, или да пътува утре и тогава да се присъедини към състава", добавиха от централата.

Говорител на отбора, който се качваше на самолета за Лос Анджелис, каза пред агенция Ройтерс, че Швейцария преди това е пътувала до САЩ, за да играе срещу Мексико и САЩ през юни 2025-а, когато Емболо е бил допуснат в страната.

Швейцария е в група Б на Световното първенство със съ-домакините Канада, Босна и Херцеговина и Катар. Първият им мач е на 12 юни в Торонто срещу Канада.