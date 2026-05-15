ЦСКА вдига основен футболист за финала за Купата

В ЦСКА си отдъхнаха, след като стана ясно, че контузията на Мохамед Брахими не е тежка и той почти сигурно ще е на линия за финала с Локомотив Пловдив за Sesame Купа на България. Французинът , който показва отлична форма“ в последните два месеца, премина обстойни изследвания, които разсеяха съмненията за фрактура в глезена.

Брахими получи контузия в мача с ЦСКА 1948 след агресивно влизане от страна на вратаря Петър Маринов, който обаче игра с топката и дори не бе отсъдено нарушение. Той веднага бе заменен и напусна терена, накуцвайки. Крилото пропусна вчерашната тренировка и по всичко личи, че ще пропусне утрешното дерби с Левски, за да може да се възстанови напълно за финала за Купата.