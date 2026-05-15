ЦСКА вдига основен футболист за финала за Купата

15 Май, 2026 12:30 789 1

Брахими получи контузия в мача с ЦСКА 1948 след агресивно влизане от страна на вратаря Петър Маринов, който обаче игра с топката и дори не бе отсъдено нарушение

Павел Ковачев

В ЦСКА си отдъхнаха, след като стана ясно, че контузията на Мохамед Брахими не е тежка и той почти сигурно ще е на линия за финала с Локомотив Пловдив за Sesame Купа на България. Французинът , който показва отлична форма“ в последните два месеца, премина обстойни изследвания, които разсеяха съмненията за фрактура в глезена.

Брахими получи контузия в мача с ЦСКА 1948 след агресивно влизане от страна на вратаря Петър Маринов, който обаче игра с топката и дори не бе отсъдено нарушение. Той веднага бе заменен и напусна терена, накуцвайки. Крилото пропусна вчерашната тренировка и по всичко личи, че ще пропусне утрешното дерби с Левски, за да може да се възстанови напълно за финала за Купата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  1 Този коментар е премахнат от модератор.

