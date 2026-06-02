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Арсенал и Манчестър Юнайтед влизат в битка за скъп халф на Уест Хем

Арсенал и Манчестър Юнайтед влизат в битка за скъп халф на Уест Хем

2 Юни, 2026 22:59 541 0

  • матеус фернандеш-
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  • арсенал-
  • манчестър юнайтед

Изпадналите от елита "чукове" ще поискат около 80 милиона за Матеус Фернандеш

Арсенал и Манчестър Юнайтед влизат в битка за скъп халф на Уест Хем - 1
Снимка: YouTube
topsport.bg topsport.bg

Уест Хем ще поиска голяма сума за трансфера на халфа Матеус Фернандеш. Арсенал и Манчестър Юнайтед проявяват интерес към 21-годишния играч на лондончани.

Според "The ​​Times", клубовете са били информирани, че трансферната сума на играча ще бъде около 80 милиона паунда.

Отбелязва се, че "чуковете" не искат да продават португалския футболист, но може да бъдат принудени да го направят, за да избегнат нарушаване на финансовите правила след изпадане в Чемпиъншип.

Фернандес се присъедини към Уест Хем от Саутхемптън за 38 милиона паунда през 2025 г. Бившият му клуб ще получи 15% от следващата продажна цена на играча.

Миналият сезон Матеуш изигра 36 мача от Висшата лига, в които отбеляза три гола и направи четири асистенции.


Великобритания
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