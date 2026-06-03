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Лудогорец се раздели с Пер-Матиас Хьогмо и двамата му помощници

Лудогорец се раздели с Пер-Матиас Хьогмо и двамата му помощници

3 Юни, 2026 09:29, обновена 3 Юни, 2026 08:35 777 5

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Очаква се новият наставник да бъде избран до 19 юни

Лудогорец се раздели с Пер-Матиас Хьогмо и двамата му помощници - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ръководството на Лудогорец е прекратило официално взаимоотношенията си с треньора Пер-Матиас Хьогмо, съобщава „Тема Спорт“. По този начин приключва престоят на норвежкия специалист начело на разградчани.

Заедно с Хьогмо клуба напускат и неговите помощници – Микаел Старе и Кристофер Аугустсон. Именно Старе водеше отбора в последните срещи от сезона, след като Хьогмо отсъстваше поради обявени от клуба лични причини.

Единственият член на щаба, който остава в Разград, е кондиционният специалист Джон Филипс. Той се присъедини към клуба в началото на годината и ще продължи работата си с първия отбор.

След окончателната раздяла с норвежкия треньорски щаб вниманието на ръководството вече е насочено към избора на нов старши треньор. Според информацията разградчани водят разговори с няколко чуждестранни специалисти, като желанието е наследникът на Хьогмо да бъде определен в най-кратки срокове.

Очаква се новият наставник да бъде избран до 19 юни, когато клубът е насрочил специална пресконференция. Именно тогава може да стане ясно и кой ще поеме шампионите в предстоящите европейски квалификации и новия сезон.

Раздялата с Хьогмо поставя началото на поредна важна промяна в Лудогорец, който вече работи активно и по лятната селекция, след като се раздели с футболисти като Педро Нареси и Диниш Алмейда, а около бъдещето на още няколко основни играчи продължават да се водят разговори.

Източник: gazzetta.bg


България
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