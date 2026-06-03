Константин Проданов, ПБ: Финансовото състояние на държавата е изключително тежко

Константин Проданов от „Прогресивна България“, който оглавява временната парламентарна комисия по бюджета, заяви пред "Нова телевизия", че финансовото състояние на държавата е изключително тежко.
По думите му бюджетният дефицит през май е достигнал рекордните 2,5 млрд. евро, като освен официалния дефицит съществува и „скрит“ такъв под формата на неплатени фактури и неизвършени разплащания.
Проданов съобщи, че в момента се извършват проверки във всички министерства и в следващите дни се очаква да бъдат оповестени данни за сериозни злоупотреби, свързани с обществени поръчки, анекси и авансови плащания. Според него най-сериозни проблеми има при големите инфраструктурни проекти, включително в пътния сектор и в Националната компания „Железопътна инфраструктура“.
Депутатът отхвърли твърденията, че правителството се стреми да балансира бюджета чрез намаляване на пенсиите, и заяви, че ще бъдат предприети мерки в подкрепа на всички граждани. По повод свои предишни изказвания за пенсионерите той коментира, че думите му са били преувеличено интерпретирани.
Според Проданов тежкото състояние на бюджета е резултат от решения, вземани през последните години. Той посочи, че намаляването на държавната субсидия за политическите партии е жест на солидарност, а депутатските заплати ще останат замразени.
В заключение той заяви, че заради риска от свръхдефицит управляващите са принудени да предприемат структурни реформи в държавната администрация.
По думите му всички министерства анализират незаетите щатни позиции, работещите пенсионери и назначенията по политическа линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реформата пак същата
Коментиран от #30
09:11 03.06.2026
2 Вашето мнение
09:12 03.06.2026
3 Гражданин
Коментиран от #22, #31
09:13 03.06.2026
4 Наблюдател
09:14 03.06.2026
5 честен ционист
09:14 03.06.2026
6 1488
румен ще бъде ритуално обесен пред парламента и помнен като национален предател във всички учебници
09:15 03.06.2026
7 ДрайвингПлежър
А депутатите си "замразиха" заплатките веднага след като ги вдигнаха с 3000 евра?!
09:15 03.06.2026
8 Брей ! ййй !
Топлата Вода !
Само Дето Сгреши !
За периода !
Не последните няколко !
А Последните 36 !
09:15 03.06.2026
9 Трол
09:16 03.06.2026
10 щамов работник
Коментиран от #20
09:17 03.06.2026
11 Отвратен
09:18 03.06.2026
12 Вместо държава
09:18 03.06.2026
13 Този Проданов
Коментиран от #17, #32
09:19 03.06.2026
14 Анонимен
09:21 03.06.2026
15 Kaлпазанин
09:22 03.06.2026
16 Колко Пъти ?
Колко Пъти Беше Ограбван Този Народ !
За да Гледаме !
Анархията Днес !
09:24 03.06.2026
17 честен ционист
До коментар #13 от "Този Проданов":Важмото е, че е благонадежден и до някъде фанатик.
09:24 03.06.2026
18 А вие какво очаквайте хляб и сол ли да
09:26 03.06.2026
19 9689
09:28 03.06.2026
20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #10 от "щамов работник":Да се чуди човек Иван ЛостOF или Бройко БорисОF ограби повече🤔❗
Само едно сравнение-
единият хариза цялата българска авиация на цената на гарсониера в Люлин,
другият хариза хасиенда в Барселона на жена която (уж) не познава и дете което (уж) не е негово❗
09:28 03.06.2026
21 Гатьо Гатев
09:29 03.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Бай Араб
09:30 03.06.2026
24 може да е вярно . за какво са им пари .
09:32 03.06.2026
25 Бай Араб
09:33 03.06.2026
26 Пенчо
09:33 03.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 анонимен
09:37 03.06.2026
29 На това гаведо
09:41 03.06.2026
30 Как ше има промяна ...
До коментар #1 от "реформата пак същата":като трият истината в този сайт, така както беше по времето на Борисов и "Хунтата му"!!
Една политическа система ,без открита преса и свободен език в ефир е фалшива измама и не може
да се нарича демокрация!!!
" Миже да те лъжа"- телевизия с "Кошлуковски" като главен редактор!!!
"Блаженни да са вярващите"!!
09:42 03.06.2026
31 ФАКТ
До коментар #3 от "Гражданин":КОГАТО В ХАЗНАТА НЯМА НИЩО - ОПОСКАНА, КАКВАТО И ВЛАСТ И ЖЕЛАНИЕ ДА ИМАШ, ПРОСТО НЕ СТАВА! ПРОДАНОВ КАЗВА ИСТИНАТА!
И ТЕ ПИТАМ АКО ИМАШ 2 ДЕЦА И 1 ОТ ТЯХ Е ЗАВЪРШИЛО С ОТЛИЧЕН УСПЕХ, А ТИ ЖИВЕЕШ В ПРОВИНЦИЯТА И НЯМАШ РАБОТА, ЩЕ ИМАШ ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО ПРАТИШ В ПРЕСТИЖЕН УНИВЕРСИТЕТ ДА УЧИ, КАТО ТРЯБВА ДА ПЛАТИШ УЧЕБНИЦИ, МАТЕРИАЛИ, КВАРТИРА, ХРАНА, ДРЕХИ, А И ИЗДРЪЖКА ЗА ВТОРОТО ДЕТЕ, С ТАЗИ РАЗЛИКАТА, ЧЕ НЯМА ДА ПЛАТИШ КВАРТИРА И ХРАНА, НО ПЪК И СЕМЕЙСТВО ТРЯБВА ДА ХРАНИШ /ЗА ТЕБ, СЪПРУГА, ВТОРО ДЕТЕ/ - ТОК, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ХРАНА. ТАКАВА Е И СИТУАЦИЯТА И С БЮДЖЕТА НА СТРАНАТА НИ КЪМ МОМЕНТА. ОСТАВИ ТОВА НО ТЕ СА ПЛАТИЛИ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРО НА БЛИЗКИ ДО ТЯХ ФИРМИ АВАНСОВО, НО ПЪК НЕ СА ПЛАТИЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА СВЪРШИЛИ РАБОТАТА СИ И НЯМА СРЕДСТВА ДА ИМ ПЛАТЯТ, ЧЕ И АВАНСОВО НАКАРАХА БАНКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАТА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2026 ГОД. - ПЛАТИХА Я ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА 2025 ГОД., Т.Е. В БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2026 ГОД. НЯМА ДА ИМА ВНОСКИ ОТ ПЕЧАЛБИТЕ ИМ. ОГЛЬОЗГАНО И ОПОСКАНО ОТ ВСЯКЪДЕ. ДОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА НЕ Е БИЛО ТАКА И СЛЕД ЖАН ВИДЕНОВ! ТОВА СА ФАКТИТЕ!
09:44 03.06.2026
32 Този
До коментар #13 от "Този Проданов":И този е шумкарски наследник.Нищо добро не чакайте.Тези знаят само да крадат.4 год.никой не може да ги пипне
09:45 03.06.2026