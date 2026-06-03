Константин Проданов, ПБ: Финансовото състояние на държавата е изключително тежко

Константин Проданов от „Прогресивна България“, който оглавява временната парламентарна комисия по бюджета, заяви пред "Нова телевизия", че финансовото състояние на държавата е изключително тежко.

По думите му бюджетният дефицит през май е достигнал рекордните 2,5 млрд. евро, като освен официалния дефицит съществува и „скрит“ такъв под формата на неплатени фактури и неизвършени разплащания.

Проданов съобщи, че в момента се извършват проверки във всички министерства и в следващите дни се очаква да бъдат оповестени данни за сериозни злоупотреби, свързани с обществени поръчки, анекси и авансови плащания. Според него най-сериозни проблеми има при големите инфраструктурни проекти, включително в пътния сектор и в Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Депутатът отхвърли твърденията, че правителството се стреми да балансира бюджета чрез намаляване на пенсиите, и заяви, че ще бъдат предприети мерки в подкрепа на всички граждани. По повод свои предишни изказвания за пенсионерите той коментира, че думите му са били преувеличено интерпретирани.

Според Проданов тежкото състояние на бюджета е резултат от решения, вземани през последните години. Той посочи, че намаляването на държавната субсидия за политическите партии е жест на солидарност, а депутатските заплати ще останат замразени.

В заключение той заяви, че заради риска от свръхдефицит управляващите са принудени да предприемат структурни реформи в държавната администрация.

По думите му всички министерства анализират незаетите щатни позиции, работещите пенсионери и назначенията по политическа линия.