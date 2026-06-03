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Константин Проданов, ПБ: Финансовото състояние на държавата е изключително тежко

Константин Проданов, ПБ: Финансовото състояние на държавата е изключително тежко

3 Юни, 2026 09:10 758 32

  • константин проданов-
  • дефицит-
  • финансово състояние

По думите му бюджетният дефицит през май е достигнал рекордните 2,5 млрд. евро, като освен официалния дефицит съществува и „скрит“ такъв под формата на неплатени фактури и неизвършени разплащания

Константин Проданов, ПБ: Финансовото състояние на държавата е изключително тежко - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Константин Проданов от „Прогресивна България“, който оглавява временната парламентарна комисия по бюджета, заяви пред "Нова телевизия", че финансовото състояние на държавата е изключително тежко.

По думите му бюджетният дефицит през май е достигнал рекордните 2,5 млрд. евро, като освен официалния дефицит съществува и „скрит“ такъв под формата на неплатени фактури и неизвършени разплащания.

Проданов съобщи, че в момента се извършват проверки във всички министерства и в следващите дни се очаква да бъдат оповестени данни за сериозни злоупотреби, свързани с обществени поръчки, анекси и авансови плащания. Според него най-сериозни проблеми има при големите инфраструктурни проекти, включително в пътния сектор и в Националната компания „Железопътна инфраструктура“.

Депутатът отхвърли твърденията, че правителството се стреми да балансира бюджета чрез намаляване на пенсиите, и заяви, че ще бъдат предприети мерки в подкрепа на всички граждани. По повод свои предишни изказвания за пенсионерите той коментира, че думите му са били преувеличено интерпретирани.

Според Проданов тежкото състояние на бюджета е резултат от решения, вземани през последните години. Той посочи, че намаляването на държавната субсидия за политическите партии е жест на солидарност, а депутатските заплати ще останат замразени.

В заключение той заяви, че заради риска от свръхдефицит управляващите са принудени да предприемат структурни реформи в държавната администрация.

По думите му всички министерства анализират незаетите щатни позиции, работещите пенсионери и назначенията по политическа линия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реформата пак същата

    15 7 Отговор
    Важното е че пак пенсионериге ще платят всичкия ви келепир.Вее ги ударихте първо тях от всички.

    Коментиран от #30

    09:11 03.06.2026

  • 2 Вашето мнение

    12 7 Отговор
    Петроханци, заедно с герб и дпс крадяха като за последно, какво да е състоянието на финансите.

    09:12 03.06.2026

  • 3 Гражданин

    16 9 Отговор
    Проданов, искахте власт - имате я! Не се вайкайте и не обяснявайте колко е тежко! Чудя се кога работите, като цял ден сте по медиите?! Ако не можете да работите, което вече доказвате, подавайте оставки и напускайте!

    Коментиран от #22, #31

    09:13 03.06.2026

  • 4 Наблюдател

    21 7 Отговор
    Срамувам се, че живея в държава, в която живее и К. Проданов, който се мести от партия в партия, за да достигне до парламента. През 2010 - 2011 г. участва в екипа на президента Георги Първанов като експерт по икономически и финансови въпроси, а от 2012 - 2017 г. работи в някаква финансова компания в София. В периода януари 2017 -2018 г. е председател на политическа партия АБВ. През 2026 г. го пробутаха в партията на Румен Радев, който явно му е повярвал, че е голям финансист. За съжаление, момчето доказа, че не става и не знае какво говори. С фразата "Не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро", той не само се изложи окончателно. Той се самоуби като човек, който няма място в политиката!

    09:14 03.06.2026

  • 5 честен ционист

    9 2 Отговор
    Ганчо да минава на рубла.

    09:14 03.06.2026

  • 6 1488

    7 9 Отговор
    до месец с помощта на русия си връщаме всички пари по боташ от турция с лихвите

    румен ще бъде ритуално обесен пред парламента и помнен като национален предател във всички учебници

    09:15 03.06.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Държавата окрадена... ама парите за силовите министерства не се пипат
    А депутатите си "замразиха" заплатките веднага след като ги вдигнаха с 3000 евра?!

    09:15 03.06.2026

  • 8 Брей ! ййй !

    5 4 Отговор
    Тоя Откри !

    Топлата Вода !

    Само Дето Сгреши !

    За периода !

    Не последните няколко !

    А Последните 36 !

    09:15 03.06.2026

  • 9 Трол

    4 4 Отговор
    Не е лесно бюджетен дефицит за три години назад да се калкулира за една година.

    09:16 03.06.2026

  • 10 щамов работник

    7 4 Отговор
    Това е вярно! България от времето на Иван Костов няма пари. Беше обрана.И последваха намаляния на половина на заплати и пенсии. Костов направи това, след кражбата на българските пари.

    Коментиран от #20

    09:17 03.06.2026

  • 11 Отвратен

    11 3 Отговор
    Що за безотговорност и липса на професионалисти, които да изработят и приемат редовен бюджет?!ИСКАХА ДА УПРАВЛЯВАТ И МНОЗИНА ИМ СЕ ДОВЕРИХА! Ако не могат да приемат бюджета - основен закон на страната, как си въобразяват, че ще управляват?!

    09:18 03.06.2026

  • 12 Вместо държава

    11 1 Отговор
    Обран бостан....

    09:18 03.06.2026

  • 13 Този Проданов

    14 3 Отговор
    е толкова некадърен. Не познава конституцията, законите и процедурите. Радев е назначил все червени комунисти, неразбиращи нито от икономика, нито от финанси. просто са дошли да грабят за техните олигарси. Вместо в затвора , назначиха Росен Христов Боташ на ДКК, която е излишна структура. И представете си започнаха с пенсионерите. Трябва да ги атакуваме, защото нарушават швейцарското правило. Нагли и алчни и много некомпетентни, но другият Иво Христов е прав - 80 процента от народа са дебили.

    Коментиран от #17, #32

    09:19 03.06.2026

  • 14 Анонимен

    3 1 Отговор
    БКП вън кой и кога е гласувал за този лъжец вън от демократичният ни парламентЛъжци

    09:21 03.06.2026

  • 15 Kaлпазанин

    10 1 Отговор
    По важно е че финансовото положение на политиците от прехода насам е осигурено със години напред ,хвала на шорош

    09:22 03.06.2026

  • 16 Колко Пъти ?

    2 0 Отговор
    Беше Разграбвана Тази Държава ?

    Колко Пъти Беше Ограбван Този Народ !

    За да Гледаме !

    Анархията Днес !

    09:24 03.06.2026

  • 17 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Този Проданов":

    Важмото е, че е благонадежден и до някъде фанатик.

    09:24 03.06.2026

  • 18 А вие какво очаквайте хляб и сол ли да

    2 1 Отговор
    Ви посрещне! Колко гербераси уволнихте и защо се бави те?

    09:26 03.06.2026

  • 19 9689

    0 1 Отговор
    Вярно,и тези които крадоха сега реват и дават акъл.Оня дето знае да прави протести първо да върне откраднатото.

    09:28 03.06.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "щамов работник":

    Да се чуди човек Иван ЛостOF или Бройко БорисОF ограби повече🤔❗
    Само едно сравнение-
    единият хариза цялата българска авиация на цената на гарсониера в Люлин,
    другият хариза хасиенда в Барселона на жена която (уж) не познава и дете което (уж) не е негово❗

    09:28 03.06.2026

  • 21 Гатьо Гатев

    4 1 Отговор
    Боже прости му......Там където тъпотията е еталон,разума е безумие........

    09:29 03.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Бай Араб

    3 2 Отговор
    Много е тежко финансовото състояние на държавата трябва да се тегли заем от Китай,от друго място НЕ .

    09:30 03.06.2026

  • 24 може да е вярно . за какво са им пари .

    1 3 Отговор
    да произвеждат повече . само вдигат цените та да пълнят дупки . и в украйна е така . сега петролната криза ще ги кара пак да вдигат цените . капитализъм .

    09:32 03.06.2026

  • 25 Бай Араб

    6 0 Отговор
    България - собственост на БОТАШ.Честит Румен Радев.

    09:33 03.06.2026

  • 26 Пенчо

    4 0 Отговор
    Предните са виновни нали.........?

    09:33 03.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 анонимен

    6 1 Отговор
    Ама как депутатските заплати ще останат замразени, като правилника на НС вече е публикуван в ДВ и там пише, че се индексират/увеличават! Кого лъже този?

    09:37 03.06.2026

  • 29 На това гаведо

    3 0 Отговор
    Бащаму е бил съветник на балев.Бащичко.

    09:41 03.06.2026

  • 30 Как ше има промяна ...

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "реформата пак същата":

    като трият истината в този сайт, така както беше по времето на Борисов и "Хунтата му"!!

    Една политическа система ,без открита преса и свободен език в ефир е фалшива измама и не може
    да се нарича демокрация!!!
    " Миже да те лъжа"- телевизия с "Кошлуковски" като главен редактор!!!

    "Блаженни да са вярващите"!!

    09:42 03.06.2026

  • 31 ФАКТ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гражданин":

    КОГАТО В ХАЗНАТА НЯМА НИЩО - ОПОСКАНА, КАКВАТО И ВЛАСТ И ЖЕЛАНИЕ ДА ИМАШ, ПРОСТО НЕ СТАВА! ПРОДАНОВ КАЗВА ИСТИНАТА!
    И ТЕ ПИТАМ АКО ИМАШ 2 ДЕЦА И 1 ОТ ТЯХ Е ЗАВЪРШИЛО С ОТЛИЧЕН УСПЕХ, А ТИ ЖИВЕЕШ В ПРОВИНЦИЯТА И НЯМАШ РАБОТА, ЩЕ ИМАШ ЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ГО ПРАТИШ В ПРЕСТИЖЕН УНИВЕРСИТЕТ ДА УЧИ, КАТО ТРЯБВА ДА ПЛАТИШ УЧЕБНИЦИ, МАТЕРИАЛИ, КВАРТИРА, ХРАНА, ДРЕХИ, А И ИЗДРЪЖКА ЗА ВТОРОТО ДЕТЕ, С ТАЗИ РАЗЛИКАТА, ЧЕ НЯМА ДА ПЛАТИШ КВАРТИРА И ХРАНА, НО ПЪК И СЕМЕЙСТВО ТРЯБВА ДА ХРАНИШ /ЗА ТЕБ, СЪПРУГА, ВТОРО ДЕТЕ/ - ТОК, ВОДА, ОТОПЛЕНИЕ, ХРАНА. ТАКАВА Е И СИТУАЦИЯТА И С БЮДЖЕТА НА СТРАНАТА НИ КЪМ МОМЕНТА. ОСТАВИ ТОВА НО ТЕ СА ПЛАТИЛИ СТОТИЦИ МИЛИОНИ ЕВРО НА БЛИЗКИ ДО ТЯХ ФИРМИ АВАНСОВО, НО ПЪК НЕ СА ПЛАТИЛИ НА ТЕЗИ, КОИТО СА СВЪРШИЛИ РАБОТАТА СИ И НЯМА СРЕДСТВА ДА ИМ ПЛАТЯТ, ЧЕ И АВАНСОВО НАКАРАХА БАНКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В СТРАНАТА ПЕЧАЛБАТА ЗА 2026 ГОД. - ПЛАТИХА Я ПРЕДИ ДА ВЛЕЗЕМ В ЕВРОЗОНАТА 2025 ГОД., Т.Е. В БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2026 ГОД. НЯМА ДА ИМА ВНОСКИ ОТ ПЕЧАЛБИТЕ ИМ. ОГЛЬОЗГАНО И ОПОСКАНО ОТ ВСЯКЪДЕ. ДОРИ И ПО ВРЕМЕ НА ВОЙНА НЕ Е БИЛО ТАКА И СЛЕД ЖАН ВИДЕНОВ! ТОВА СА ФАКТИТЕ!

    09:44 03.06.2026

  • 32 Този

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Този Проданов":

    И този е шумкарски наследник.Нищо добро не чакайте.Тези знаят само да крадат.4 год.никой не може да ги пипне

    09:45 03.06.2026

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