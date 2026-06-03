Бойко Величков: Голяма част от феновете са зад Христо Янев

Спортният директор на ЦСКА Бойко Величков заяви пред NOVA, че голяма част от феновете на тима стоят зад треньора Христо Янев, а след завръщането на стадион "Българска армия", клубът ще преследва титлата.

"Със своя труд и труда на своя щаб, Христо Янев е в основата за възхода на резултатите. Новият му договор е едно логично продължение. Смятам, че болшинството от хората показваха към Христо. Има една позиция на организираните ни привърженици, която тежи към момента. Ние имаме нужда от единство.

Старата "Армия" също бе наш дом. Предполагам обаче, че сега ефектът ще бъде коренно различен. С почти съвършенството, което предлага нашия стадион, с домакинския фактор, който на "Васил Левски" почти не можем да усетим. Няма как ръководител на ЦСКА да не каже, че целта е шампионската титла, а защо не и Купата паралелно с нея", каза Величков.