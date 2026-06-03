Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Грузия и Румъния не се победиха в контролна футболна среща

Грузия и Румъния не се победиха в контролна футболна среща

3 Юни, 2026 09:08, обновена 3 Юни, 2026 08:12 504 1

  • грузия-
  • румъния-
  • футбол-
  • контрола

И двете държави не се класираха за Световното първенство

Грузия и Румъния не се победиха в контролна футболна среща - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Грузия и Румъния завършиха наравно 1:1 в приятелски мач по футбол. Спарингът се проведе на стадион „Михеил Месхи“ в Тбилиси.

Домакините откриха резултата в 46-ата минута чрез Джорджи Квилитая. Гостите изравниха девет минути по-късно с точен удар на Луи Мунтяну.

На 6 юни Румъния ще играе приятелски мач срещу Уелс. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това.

Румъния и Грузия не успяха да се класират за Световното първенство.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    0 1 Отговор
    "Не се победиха" е много цветущ израз, само дето не знам на какъв език е.
    Булю-булю...

    08:29 03.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове