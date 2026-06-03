Грузия и Румъния не се победиха в контролна футболна среща

Грузия и Румъния завършиха наравно 1:1 в приятелски мач по футбол. Спарингът се проведе на стадион „Михеил Месхи“ в Тбилиси.
Домакините откриха резултата в 46-ата минута чрез Джорджи Квилитая. Гостите изравниха девет минути по-късно с точен удар на Луи Мунтяну.
На 6 юни Румъния ще играе приятелски мач срещу Уелс. Грузия се изправя срещу Бахрейн ден преди това.
Румъния и Грузия не успяха да се класират за Световното първенство.
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08:29 03.06.2026