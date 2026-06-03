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Коста Стоянов за „Баба Алино“: Всички в района са знаели какво се случва

Коста Стоянов за „Баба Алино“: Всички в района са знаели какво се случва

3 Юни, 2026 08:50 1 008 43

  • коста стоянов-
  • баба алино

По думите му случилото се не би било възможно без бездействието на местната власт и националните институции

Коста Стоянов за „Баба Алино“: Всички в района са знаели какво се случва - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Всички хора в района на „Баба Алино“, особено местните жители, са били наясно какво се случва там. Това заяви народният представител от ПГ „Възраждане“ Коста Стоянов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му случилото се не би било възможно без бездействието на местната власт и националните институции.

„Всички хора знаеха какво се случва там и най-вече жителите, които живеят в региона. Бездействието на кмета, на неговата администрация и на националните институции доведе до тази ситуация“, коментира Стоянов.

Той посочи още, че няма информация местни фирми да са участвали в строителни дейности на обекта.

В хода на разговора депутатът засегна и дейността на украинската групировка КУБ. Според него организацията притежава значителен брой имоти и продължава да придобива нови както във Варна, така и по Черноморието.

Стоянов настоя за запориране на сметките на всички дружества, свързани с групировката. Той аргументира искането си с разпоредбите на Закона за устройство на територията, според които извършителят на незаконно строителство е длъжен да премахне обектите за собствена сметка.

„Ако собствениците не изпълнят това задължение, държавата ще трябва да поеме разходите по премахването“, заяви народният представител.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вашето мнение

    25 1 Отговор
    Всички замесени в случая са от сглобката герб-дпс-ппдб и освен за корупция трябва да потесат отговорност и за държавна измяна.

    Коментиран от #4

    08:54 03.06.2026

  • 2 104 собственици . щели са да станат 320

    5 0 Отговор
    до три години . То с тези цени е било скъпо . но има много милионери . те купуват . такъв е животът . кой живее постоянно на морето . една осма от населението на страната . малко са . презастроено е . дебнат дюните . стари бунгала и станции са 340 хектара . и никой не ги ползва . добре е че търсят строителя . може да го съдят задочно кат Еврото и Ружа . интересно е .

    08:56 03.06.2026

  • 3 Кочо

    8 9 Отговор
    Никой не се е криел, защото не са правили нещо нередно! Миналата година градът е бил украсен с рекламни бордове на Куб, предлагащи жилища! Видях Инвеститора - хубав, прекрасен млад човек с позитивно излъчване и чист, жизнерадостен взор! Пуснали го да замине, както много други - Васил Божков в Дубай, Цветан Василев, Еврото, Коце Маца и много са, и после Демержиев енергично ги търси по медите!

    Коментиран от #12

    08:57 03.06.2026

  • 4 Светлана

    19 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вашето мнение":

    Докато са седяли в скута му и са пили мазно турско кафе лама василев и баба мирчев са подарявали българска земя на украински престъпници.

    Коментиран от #42

    08:57 03.06.2026

  • 5 бушприт

    3 0 Отговор
    „Баба Алина“

    08:57 03.06.2026

  • 6 Българин

    7 8 Отговор
    Язък за кагебейските пари.Пак отидоха на вятъра много парички на ботокса.

    Коментиран от #11

    08:58 03.06.2026

  • 7 Пенкелер

    15 1 Отговор
    Украинският анклав да се заличи незабавно!
    Всички замесени в престъпната схема и организация да бъдат преследвани, съдени и осъдени!

    08:58 03.06.2026

  • 8 12340

    7 3 Отговор
    Абе,
    Вие,синковци,като народни представители--защо не знаехте?!
    ....или е по-лесно да се плюете с Явор Божанков на трибуната в НС?!

    Коментиран от #17, #22

    08:59 03.06.2026

  • 9 Ура,,Ура

    14 0 Отговор
    Не мога да разбера как така вече втора седмица ДАНС си трае? Всички говорят за национална сигурност, а тия господа с големите заплати си мълчат все едно че нямат нищо общо с сигурността на държавата.

    08:59 03.06.2026

  • 10 ДАНС

    9 0 Отговор
    Еи тиа мижитурки какво се обясняват веднага украинците и всички бг. Административни отрепки без значение от коя партия са в ареста

    08:59 03.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ипакай до пълнолетие

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кочо":

    Хапчетата петроханец. И кажи "не" на момченацата.

    09:00 03.06.2026

  • 13 Само питам

    6 8 Отговор
    Ккретените от възраждането къде бяха доста до сега?

    09:00 03.06.2026

  • 14 Прогресивна България

    6 4 Отговор
    А не бе, някой би отказал мръсни укронацистки пари. Нито ГЕРБ, нито сега ПП-ДБ биха ги върнали. Единствения шанс са кметовете на Генерал Румен Радев

    09:02 03.06.2026

  • 15 Морски

    4 1 Отговор
    За незаконното строителство е прав. КУБ трябва да си ги съборят и носят пряката отгововрност за тоава каквото са направилини продали. Исковете са изцяло към тях както и на държавата. А общината да не се правят че са вкизали спокойно защото други органи не моагат да влязат. Докато отиват и ги предупреждават че пътуват. Това без пари не се случва, Пълно е с такива навсякъде. Архива на ориморски горя изчезва и го местиха много пъти от 30г насам

    09:03 03.06.2026

  • 16 Трол

    4 1 Отговор
    Цяла Варна да влиза в панделата незабавно!

    09:05 03.06.2026

  • 17 Яворе,

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "12340":

    а ти защо не знаеше нищо, а само се плюеще с народните представители ?

    09:06 03.06.2026

  • 18 абе

    8 0 Отговор
    То не остане баба на село, дето да не е наясно, че бездействието на кмета, на неговата администрация и на националните институции е довело до тази ситуация.
    Огромен корупционен скандал, в който днес всички се правят на невинни, ама не са. Трябва всички да си понесат последствията по закон - от първия до последния, на никой не бива да мине между капките.
    Да започнат с оня де.бил, издал акта за търпимост и да обявят оная куковица посланничката за персона нон грата, че осигури бягството на "почтенния" пишман бизнесмен. Депутати и общиски съветници, възнаградени с имоти в това анклавче да бъдат разследвани за всеки лев по сметките им.
    Или ще станем нормална държава, ила да я закриваме още сега.

    09:07 03.06.2026

  • 19 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    8 2 Отговор
    Подавай я
    Оставката
    Че стана за смях.

    09:07 03.06.2026

  • 20 Неразбрал

    8 2 Отговор
    Лама василев и баба мирчев кога ще свикват протест в защита на блажко?

    09:08 03.06.2026

  • 21 1488

    1 4 Отговор
    до месец с помощта на русия си връщаме всички пари по боташ от турция с лихвите

    румен ще бъде ритуално обесен пред парламента и помнен като национален предател във всички учебници

    09:08 03.06.2026

  • 22 Зеления

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "12340":

    от година и половина Коста Стоянов алармира за незаконния град, по този случай критики към ГЕРБ и ППДБ са основателни, но не и към Възраждане

    09:08 03.06.2026

  • 23 Пламен

    7 0 Отговор
    А чухте ли Благата вест по БНР ?

    Хотел,,Негреско" в Елените няма да се проверява , защото документите му били изрядни. Нищо , че е реката. :)

    Коментиран от #40

    09:08 03.06.2026

  • 24 В Бъл Хария всичко е спокойно

    5 0 Отговор
    Тези изостанали албанци при новината, че премиерът им е облагодетелствал Оранжевия да купи земя в защитена територия, излязоха по улиците и запалиха къщата на ПРЕМИЕРА. Тези наистина са неандерталци, не като нас на масата на богатите.

    09:08 03.06.2026

  • 25 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    5 1 Отговор
    Що взимаш
    Данък сгради и
    Такси смет
    От незаконни постройки.

    09:11 03.06.2026

  • 26 Пешо от панелката

    4 0 Отговор
    ЗУТ ясно казва какво може и какво не може, кой за какво отговаря, разрешава, подписва и пр. Пълна проверка и търсене на отговорност на всички по веригата

    09:11 03.06.2026

  • 27 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 1 Отговор
    Викай ТИМ на помощ
    Те ша оправят нещата.

    09:13 03.06.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    Всички бягат от един въпрос, а той е :

    Кой издаде документ за търпимост на постройките❓

    За НЕзнаещите, такъв документ МОЖЕ да се издаде за обекти построени ПРЕДИ 31.03.2001.г ❗

    Как имоти построени след 2022-ра година се сдобиват с този документ, който ги прави незаконни , но търпими🤔❓
    Там е заровено кучето‼️

    Коментиран от #38

    09:15 03.06.2026

  • 29 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    5 1 Отговор
    Пазиш ли си раирания костюм.
    Строяло се незаконно в НАТУРА 2000

    09:15 03.06.2026

  • 30 Българин

    1 6 Отговор
    Тия Възраждане защо лаят срещу руснаците и проектите на ФСБ? Защо докато имаха висок процент в парламента си мълчаха и сега изведнъж се сетиха?

    Май скоро от Лубянка ще ги поръчват! Май им спряха финансирането и сега самоделно се опитват да се спасяват.

    Коментиран от #37

    09:16 03.06.2026

  • 31 Кочо

    1 2 Отговор
    Боже, безпросветност българска! Нормално общество ще поиска собственика на КУБ да бъде назначен за Министър на строителството, защото се вижда, че се справя по добре от Вас! Подкрепете го и не рушете! Бас, че искате да го изгоните, за да попаднат тези хубави придобивки в трети ръце - на наши първенци и израелци верятно! Кой ще инвестира тук, след като ще бъде обран хайдушки!?

    09:18 03.06.2026

  • 32 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    2 1 Отговор
    Имат хората нотариални актове
    За незаконни постройки
    Е нема такава община

    09:18 03.06.2026

  • 33 Някой

    3 0 Отговор
    Жълтопаветните избиратели още крещят как Петрохански Педофили и Дебили от България щели да борят корупцията, като същите са корумпирани, колкото ГЕРБ и ДПС заедно.
    Тези две партии трябва да изтекат в канала вече.

    09:21 03.06.2026

  • 34 Тити на Кака

    2 0 Отговор
    Да напомня:

    1. Този тип бездействие всъщност е съдействие на оторизираните власти по отношение на мафиотски интереси.
    2. И в момента властите / и основно прокуратурата/ тупат топката - няма трайно арестувани, няма предварителни обвинения към длъжностни лица, които на 100% са извършили престъпление / внасянето в кадастъра на имотите без нито един верифициращ документ е 100% престъпление по служба!/, няма блокирани сметки на фирми и свързани лица, няма запори върху сделки с наличните имоти, няма забрана за преструктуриране на компании, свързани със строителството, няма акции в офисите на компанията, няма бюлетини за издирване. Това са поредните актове на съдействие във вид на бездействие.
    Директно, пред очите ни.
    Докато всички дупетатуси, прокуроръри, дансоси, законореформъри и пр. паплач, която в спокойна среда се скъсва да громи корупция и мафия, сега тихичко се спотайва в храсталака, резервирайки места по луксозни екзотични острови, очаквайки сезона на летните почивки в който всичко ще утихне и далаверките пак ще се завъртят.
    Ежедневието в Милата Родина...

    09:22 03.06.2026

  • 35 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО

    0 0 Отговор
    С наличните НОТАРИАЛНИ АКТОВЕ
    Собствениците да заведат КОЛЕКТИВЕН ИСК
    Срещу общината и държавата
    За строителна измама и неупражнен контрол
    Върху чужди строителни фирми.

    09:23 03.06.2026

  • 36 Механик

    0 0 Отговор
    Даа и месните са знаели. Ей така се размива отговорност. Казва се ,че много са знаели и за това всички са отговорни. След това се обяснява, че няма как да се търси отговорност от всички, а ако се направи подобен опит, то ще излезе много скъпо за хората, пък и файда няма да има. И за това "дайте да простим и да гледаме друг път да не става така".
    Прав ли съм?

    09:23 03.06.2026

  • 37 Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    "Тия" от Възраждане помогнаха този случай да се разплете. Иначе още щяха да се строят имоти. Така че като не можеш да мислиш, по-добре си трай.

    Коментиран от #39, #41

    09:24 03.06.2026

  • 38 Е те така

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Документите за търпимост що са подписани от бившия главен архитект на район „Приморски“ към Община Варна, арх. Валентин Койчев, по време на предишната администрация.Дата на издаване: Удостоверенията са издадени на 7 юни 2023 г.
    Тези фалшиви актове са послужили за вписване в нотариалните актове, което е подвело купувачите, нотариусите и търговските банки при отпускането на ипотечни кредити.

    09:36 03.06.2026

  • 39 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Софиянец":

    Точно щото мога да мисля. Всички са знаели, какво се случва, но сега изведнъж се сетиха след изборите!
    И също виждам, как яко манипулирате и лъжете!

    09:36 03.06.2026

  • 40 Хи хи хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Пламен":

    Защото не могат да намерят "украински предприемач" от Одеса с руско име.

    09:38 03.06.2026

  • 41 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Софиянец":

    Буря в капка вода! Хубаво да видите какво ще се случи с България, ако Зеленски се огъне! Руската олигархия ще ви завладее напълно! Затвориха прозападния кмет и въртят мистриите! Пуснаха го, след като се сдобиха с актове за сопственост! Сам депутатът Коста Стоянов го каза сутринта по телевизията!

    09:38 03.06.2026

  • 42 Израелци

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Светлана":

    Светлано, престъпниците са ти сънародници - руснаци. Защо се отричаш от тях?

    Коментиран от #43

    09:38 03.06.2026

  • 43 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Израелци":

    По същия начин твои сънародници с Европейски лични карти точат социалните ситеми на ЕС и там казват - българите...!

    09:41 03.06.2026

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