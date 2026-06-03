Коста Стоянов за „Баба Алино“: Всички в района са знаели какво се случва

Всички хора в района на „Баба Алино“, особено местните жители, са били наясно какво се случва там. Това заяви народният представител от ПГ „Възраждане“ Коста Стоянов в предаването „Денят започва“ по БНТ.
По думите му случилото се не би било възможно без бездействието на местната власт и националните институции.
„Всички хора знаеха какво се случва там и най-вече жителите, които живеят в региона. Бездействието на кмета, на неговата администрация и на националните институции доведе до тази ситуация“, коментира Стоянов.
Той посочи още, че няма информация местни фирми да са участвали в строителни дейности на обекта.
В хода на разговора депутатът засегна и дейността на украинската групировка КУБ. Според него организацията притежава значителен брой имоти и продължава да придобива нови както във Варна, така и по Черноморието.
Стоянов настоя за запориране на сметките на всички дружества, свързани с групировката. Той аргументира искането си с разпоредбите на Закона за устройство на територията, според които извършителят на незаконно строителство е длъжен да премахне обектите за собствена сметка.
„Ако собствениците не изпълнят това задължение, държавата ще трябва да поеме разходите по премахването“, заяви народният представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вашето мнение
Коментиран от #4
08:54 03.06.2026
2 104 собственици . щели са да станат 320
08:56 03.06.2026
3 Кочо
Коментиран от #12
08:57 03.06.2026
4 Светлана
До коментар #1 от "Вашето мнение":Докато са седяли в скута му и са пили мазно турско кафе лама василев и баба мирчев са подарявали българска земя на украински престъпници.
Коментиран от #42
08:57 03.06.2026
5 бушприт
08:57 03.06.2026
6 Българин
Коментиран от #11
08:58 03.06.2026
7 Пенкелер
Всички замесени в престъпната схема и организация да бъдат преследвани, съдени и осъдени!
08:58 03.06.2026
8 12340
Вие,синковци,като народни представители--защо не знаехте?!
....или е по-лесно да се плюете с Явор Божанков на трибуната в НС?!
Коментиран от #17, #22
08:59 03.06.2026
9 Ура,,Ура
08:59 03.06.2026
10 ДАНС
08:59 03.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ипакай до пълнолетие
До коментар #3 от "Кочо":Хапчетата петроханец. И кажи "не" на момченацата.
09:00 03.06.2026
13 Само питам
09:00 03.06.2026
14 Прогресивна България
09:02 03.06.2026
15 Морски
09:03 03.06.2026
16 Трол
09:05 03.06.2026
17 Яворе,
До коментар #8 от "12340":а ти защо не знаеше нищо, а само се плюеще с народните представители ?
09:06 03.06.2026
18 абе
Огромен корупционен скандал, в който днес всички се правят на невинни, ама не са. Трябва всички да си понесат последствията по закон - от първия до последния, на никой не бива да мине между капките.
Да започнат с оня де.бил, издал акта за търпимост и да обявят оная куковица посланничката за персона нон грата, че осигури бягството на "почтенния" пишман бизнесмен. Депутати и общиски съветници, възнаградени с имоти в това анклавче да бъдат разследвани за всеки лев по сметките им.
Или ще станем нормална държава, ила да я закриваме още сега.
09:07 03.06.2026
19 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Оставката
Че стана за смях.
09:07 03.06.2026
20 Неразбрал
09:08 03.06.2026
21 1488
румен ще бъде ритуално обесен пред парламента и помнен като национален предател във всички учебници
09:08 03.06.2026
22 Зеления
До коментар #8 от "12340":от година и половина Коста Стоянов алармира за незаконния град, по този случай критики към ГЕРБ и ППДБ са основателни, но не и към Възраждане
09:08 03.06.2026
23 Пламен
Хотел,,Негреско" в Елените няма да се проверява , защото документите му били изрядни. Нищо , че е реката. :)
Коментиран от #40
09:08 03.06.2026
24 В Бъл Хария всичко е спокойно
09:08 03.06.2026
25 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Данък сгради и
Такси смет
От незаконни постройки.
09:11 03.06.2026
26 Пешо от панелката
09:11 03.06.2026
27 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Те ша оправят нещата.
09:13 03.06.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Кой издаде документ за търпимост на постройките❓
За НЕзнаещите, такъв документ МОЖЕ да се издаде за обекти построени ПРЕДИ 31.03.2001.г ❗
Как имоти построени след 2022-ра година се сдобиват с този документ, който ги прави незаконни , но търпими🤔❓
Там е заровено кучето‼️
Коментиран от #38
09:15 03.06.2026
29 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Строяло се незаконно в НАТУРА 2000
09:15 03.06.2026
30 Българин
Май скоро от Лубянка ще ги поръчват! Май им спряха финансирането и сега самоделно се опитват да се спасяват.
Коментиран от #37
09:16 03.06.2026
31 Кочо
09:18 03.06.2026
32 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
За незаконни постройки
Е нема такава община
09:18 03.06.2026
33 Някой
Тези две партии трябва да изтекат в канала вече.
09:21 03.06.2026
34 Тити на Кака
1. Този тип бездействие всъщност е съдействие на оторизираните власти по отношение на мафиотски интереси.
2. И в момента властите / и основно прокуратурата/ тупат топката - няма трайно арестувани, няма предварителни обвинения към длъжностни лица, които на 100% са извършили престъпление / внасянето в кадастъра на имотите без нито един верифициращ документ е 100% престъпление по служба!/, няма блокирани сметки на фирми и свързани лица, няма запори върху сделки с наличните имоти, няма забрана за преструктуриране на компании, свързани със строителството, няма акции в офисите на компанията, няма бюлетини за издирване. Това са поредните актове на съдействие във вид на бездействие.
Директно, пред очите ни.
Докато всички дупетатуси, прокуроръри, дансоси, законореформъри и пр. паплач, която в спокойна среда се скъсва да громи корупция и мафия, сега тихичко се спотайва в храсталака, резервирайки места по луксозни екзотични острови, очаквайки сезона на летните почивки в който всичко ще утихне и далаверките пак ще се завъртят.
Ежедневието в Милата Родина...
09:22 03.06.2026
35 КОЦЕВ, ЧАДО МИЛОВИДНО
Собствениците да заведат КОЛЕКТИВЕН ИСК
Срещу общината и държавата
За строителна измама и неупражнен контрол
Върху чужди строителни фирми.
09:23 03.06.2026
36 Механик
Прав ли съм?
09:23 03.06.2026
37 Софиянец
До коментар #30 от "Българин":"Тия" от Възраждане помогнаха този случай да се разплете. Иначе още щяха да се строят имоти. Така че като не можеш да мислиш, по-добре си трай.
Коментиран от #39, #41
09:24 03.06.2026
38 Е те така
До коментар #28 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Документите за търпимост що са подписани от бившия главен архитект на район „Приморски“ към Община Варна, арх. Валентин Койчев, по време на предишната администрация.Дата на издаване: Удостоверенията са издадени на 7 юни 2023 г.
Тези фалшиви актове са послужили за вписване в нотариалните актове, което е подвело купувачите, нотариусите и търговските банки при отпускането на ипотечни кредити.
09:36 03.06.2026
39 Българин
До коментар #37 от "Софиянец":Точно щото мога да мисля. Всички са знаели, какво се случва, но сега изведнъж се сетиха след изборите!
И също виждам, как яко манипулирате и лъжете!
09:36 03.06.2026
40 Хи хи хи хи
До коментар #23 от "Пламен":Защото не могат да намерят "украински предприемач" от Одеса с руско име.
09:38 03.06.2026
41 Кочо
До коментар #37 от "Софиянец":Буря в капка вода! Хубаво да видите какво ще се случи с България, ако Зеленски се огъне! Руската олигархия ще ви завладее напълно! Затвориха прозападния кмет и въртят мистриите! Пуснаха го, след като се сдобиха с актове за сопственост! Сам депутатът Коста Стоянов го каза сутринта по телевизията!
09:38 03.06.2026
42 Израелци
До коментар #4 от "Светлана":Светлано, престъпниците са ти сънародници - руснаци. Защо се отричаш от тях?
Коментиран от #43
09:38 03.06.2026
43 Кочо
До коментар #42 от "Израелци":По същия начин твои сънародници с Европейски лични карти точат социалните ситеми на ЕС и там казват - българите...!
09:41 03.06.2026