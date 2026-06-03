Коста Стоянов за „Баба Алино“: Всички в района са знаели какво се случва

Всички хора в района на „Баба Алино“, особено местните жители, са били наясно какво се случва там. Това заяви народният представител от ПГ „Възраждане“ Коста Стоянов в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите му случилото се не би било възможно без бездействието на местната власт и националните институции.

„Всички хора знаеха какво се случва там и най-вече жителите, които живеят в региона. Бездействието на кмета, на неговата администрация и на националните институции доведе до тази ситуация“, коментира Стоянов.

Той посочи още, че няма информация местни фирми да са участвали в строителни дейности на обекта.

В хода на разговора депутатът засегна и дейността на украинската групировка КУБ. Според него организацията притежава значителен брой имоти и продължава да придобива нови както във Варна, така и по Черноморието.

Стоянов настоя за запориране на сметките на всички дружества, свързани с групировката. Той аргументира искането си с разпоредбите на Закона за устройство на територията, според които извършителят на незаконно строителство е длъжен да премахне обектите за собствена сметка.

„Ако собствениците не изпълнят това задължение, държавата ще трябва да поеме разходите по премахването“, заяви народният представител.