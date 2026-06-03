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Конате прибира бонус от 20 млн. евро при подпис с Реал Мадрид

Конате прибира бонус от 20 млн. евро при подпис с Реал Мадрид

3 Юни, 2026 08:23, обновена 3 Юни, 2026 07:26 429 0

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Заплатата му ще бъде около 12 милиона евро годишно

Конате прибира бонус от 20 млн. евро при подпис с Реал Мадрид - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Централният защитник Ибрахима Конате ще получи бонус в размер на 20 милиона евро при подписването на договора си с Реал Мадрид, съобщават медиите в Испания.

Заплатата на 27-годишния футболист в кралския клуб ще бъде около 12 милиона евро годишно. Това е възнаграждение, съпоставимо с това, което Конате е получавал през последния си сезон в Ливърпул. Очаква се френският национал да подпише контракт до 2030 г.

На 31 май Ливърпул официално обяви прекратяването на сътрудничеството си с Конате. Защитникът беше част от мърсисайдци от лятото на 2021 г. За този период французинът взе участие в 183 мача във всички турнири, в които се отличи със 7 гола и 4 асистенции.

Барселона, Байерн (Мюнхен) и клубове от Саудитска Арабия също са проявили интерес към Конате, но той е избрал офертата от Реал Мадрид.


Испания
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