Новини
Спорт »
Световен футбол »
Марко Силва се разбра с Бенфика да наследи Моуриньо

Марко Силва се разбра с Бенфика да наследи Моуриньо

2 Юни, 2026 23:28 433 0

  • марко силва-
  • бенфика-
  • фулъм-
  • треньор

Специалистът ще информира Фулъм, че напуска

Марко Силва се разбра с Бенфика да наследи Моуриньо - 1
Снимка: YouTube
sportal.bg sportal.bg

Марко Силва е съвсем близо до това да подпише с Бенфика. Според “Би Би Си” и “Дейли Телеграф” в последните дни преговорите са напреднали значително и португалецът ще се завърне в родината си, за да наследи на поста Жозе Моуриньо, който се завръща в Реал Мадрид.

Силва има договор с Фулъм до края на месеца, като лондончани му предложиха нов контракт, но според някои информации още днес 48-годишният специалист ще уведоми клубното ръководство, че няма да преподпише и ще напусне “котиджърс”.

Силва се присъедини към Фулъм през юли 2021 г. от Евертън и върна отбора във Висшата лига още в първия си сезон, след като клубът изпадна в Чемпиъншип година по-рано. „Котиджърс“ завършиха на 11-о място в елита през миналия сезон, с равен брой точки с Челси.


Португалия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове