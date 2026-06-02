BMW прегази Mercedes и Audi на пазара в Европа

BMW циментира лидерската си позиция на Стария континент. Според последния доклад на Европейската асоциация на производителите на автомобили (ACEA), от януари до април 2026 година в Европа са регистрирани точно 267 075 нови коли с емблемата на BMW. Това представлява скромен, но изключително важен ръст от 1,1% на годишна база, който се оказва напълно достатъчен, за да остави вечните съперници зад тях.

Статистиката на ACEA, покриваща пазарите в целия Европейски съюз, Великобритания и страните от ЕАСТ, подрежда вечната германска тройка по доста интересен начин. Своеобразният сребърен медал за първите четири месеца отива при Audi. Марката с четирите ринга записва сериозен скок от 7,2% в продажбите, достигайки кота от 230 595 доставени бройки. Челната тройка се затваря от Mercedes-Benz, които също отчитат позитивен тренд с 3,4% нагоре и общо 222 744 реализирани автомобила. За разлика от тях обаче, луксозното подразделение на Toyota – Lexus, преживява истинско свободно падане. Японският премиум бранд губи сериозни позиции в Европа, записвайки болезнен спад от 10,8% до скромните 23 885 единици.

Въпреки триумфа на BMW, общият пазарен дял на марката леко се е свил от 5,9% на 5,7%. Звучи парадоксално, нали? Обяснението е просто – масовите производители изригнаха с умопомрачителни темпове на растеж, които изкривиха общата картина. Италианците от Fiat буквално взривяват пазара с чудовищен скок от 29,2% (131 863 продажби), а чешката гордост Skoda продължава да гази наред с ръст от 14,6%, реализирайки внушителните 300 163 автомобила.

За щастие на Мюнхен, британското острие в концерна – MINI, също се отчете със зашеметяващ старт на годината, записвайки 12,8% ръст и над 60 хиляди пласирани коли. По този начин цялата BMW Group затваря отчетния период с общ актив от 327 152 продажби (ръст от 3,1%) и стабилен пазарен дял от 7%.

Анализът на ACEA показва и сериозна тектонична промяна в потребителските вкусове по отношение на горивата. Традиционните хибриди държат лъвския дял с 38% от пазара, следвани от чистите бензинови модификации с 22,4%. Електромобилите вече дишат във врата на класическите мотори с дял от 20,9%, докато plug-in хибридите допълват картинката с 10,1%. На този фон дизеловата технология изглежда напълно обречена – нейният дял е паднал до символичните 6,7%, превръщайки някогашния европейски любимец в екзотика.

В лагера на баварците обаче цари абсолютен оптимизъм за остатъка от годината. Заводът им в Дебрецен, Унгария, вече бълва продукция на две смени, за да задоволи огромния глад за електрическия кросоувър iX3, който тепърва ще става по-апетитен с пускането на по-евтина версия със задно предаване.

Голямата бомба обаче се очаква през август, когато в Мюнхен стартира производството на седана i3 – следващото голямо попълнение от революционната фамилия Neue Klasse. И като за разкош, през лятото ще видим изцяло новите поколения на бестселърите X5 и Серия 3. Макар тези тежкари да нямат време да обърнат статистиката за 2026 година поради късните доставки, те ще бъдат основното гориво, което ще има за цел да изстреля резултатите на марката към нови върхове през 2027-а.