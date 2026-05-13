УЕФА удри Фенербахче с рекордна глоба от 10 милиона евро

13 Май, 2026 20:31 1 286 1

Европейската футболна централа затяга контрола: Турският колос под лупа заради нарушения на финансовия феърплей

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

УЕФА наложи солидна глоба от 10 милиона евро на Фенербахче. Причината? Нарушения на строгите правила за финансов феърплей, които целят да гарантират прозрачност и стабилност в европейския футбол.

Според авторитетния турски източник sozcu.com.tr, именно неизпълнените финансови ангажименти към бившия наставник Жозе Моуриньо, както и неясната структура на възнаграждението на звездата Керем Актюркоглу, са били решаващи за суровото решение на УЕФА. Журналистът Яъз Сабунджуоглу разкрива, че заплатата на Актюркоглу е била увеличена и вписана допълнително, след като първоначалните документи вече са били представени пред европейската централа.

Но това не е всичко – Фенербахче все още дължи значителни суми по стари договори на бившите си футболисти Милан Шкриняр и Диего Карлош, които вече са осъдили клуба във ФИФА. Тези финансови задължения допълнително утежняват положението на истанбулския гранд.

На този етап санкцията е ограничена само до паричната глоба. УЕФА не предвижда по-сериозни мерки като изваждане от европейските турнири или забрана за трансфери. Въпреки това, европейската футболна централа ще продължи да следи отблизо финансовото състояние на Фенербахче и спазването на правилата за финансов феърплей. -

Любопитен детайл в цялата сага е пътят на Керем Актюркоглу. Започнал кариерата си в Галатасарай, той преминава в Бенфика, където подписва договор за впечатляващите 2,8 милиона евро годишно. Именно негов гол срещу Фенербахче класира португалския тим напред в Шампионската лига. Впоследствие „жълто-сините“ го привличат обратно в Турция срещу трансферна сума от 22,5 милиона евро, а възнаграждението му нараства до внушителните 5,2 милиона евро на сезон.


  • 1 Ужас

    1 0 Отговор
    Удри тез драскачи и редактори хаххах

    21:54 13.05.2026

