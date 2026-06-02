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Важните новини във ФАКТИ на 02.06.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 02.06.2026 г.

2 Юни, 2026 23:49 343 0

  • ток-
  • аг шейново-
  • пенсионери-
  • мон-
  • иван демерджиев-
  • водомер

Увеличението на цената е различно за отделните снабдители

Важните новини във ФАКТИ на 02.06.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От 1 юли токът поскъпва с близо 3%, а парното - с почти 6%

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) публикува предложенията си за новите цени на електрическата и топлинната енергия, които трябва да влязат в сила от 1 юли 2026 г. Според разчетите на регулатора сметките за ток на домакинствата ще нараснат средно с 2,99%, а тези за парно – с 4,58%.

Финал на казуса с разменените бебета в "Шейново"

Финал настъпи на историята с разменените бебета в АГ болница Шейново, съобщи бТВ.

Новите пенсионери няма да получават COVID добавка

Хората, които предстои да се пенсионират, остават без COVID добавка. А тези с пенсия сега – без актуализация на добавката по швейцарското правило от юли. Това одобриха депутатите на извънредно заседание на бюджетната комисия, съобщи бТВ и допълва:

МОН затяга контрола на ДЗИ, проверява за идентични изпитни работи

С цел противодействие на опити за злоупотреби на настоящата сесия ДЗИ за първи път е въведена възможност за анулиране на идентични текстове в изпитни работи. Това стана след като през 2025 г. е била допълнена Наредба № 11 за оценяване на резултатите от обучението на учениците, съобщиха от МОН.

Демерджиев: Няма да ограничим проверките в Баба Алино, издирваме Невзоров

"Ние няма да ограничим проверките на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна, това много ясно трябва да се разбере", заяви пред журналисти в Кърджали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Глобяват ВиК дружество за 145% по-висока цена на смяна на пломба на водомер

Комисията за защита на потребителите наложи имуществена санкция в размер на 20 000 евро на ВиК дружество за необосновано увеличение на цената на услугата „смяна на пломба на водомер“.


България
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