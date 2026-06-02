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Любомир Дацов: AI ще нанесе огромен шамар на администрацията до 5 години

Любомир Дацов: AI ще нанесе огромен шамар на администрацията до 5 години

2 Юни, 2026 23:20 835 12

  • любомир дацов-
  • ai-
  • администрация

Финансистът критикува липсата на стратегия в бюджета и алармира за свръхдефицита

Любомир Дацов: AI ще нанесе огромен шамар на администрацията до 5 години - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Дългът служи за няколко неща - основно за покриване на дефицита. Това каза финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването "Денят ON AIR".

По думите му към 1 млрд. ще бъде допълнителният дефицит, но уточни, че това е от днешна гледна точка.

"Могат да дойдат окончателно всички средства до края на годината, ако изпълнят амбициозната програма. Последният месец не говори за супер добра организация, яснота и забележителна стратегия какво се прави", анализира Дацов пред Bulgaria ON AIR.

Изправени сме пред процедура на свръхдефицит, подчерта той.

"Това, което си представям, когато ще гласуват процедурата за свръхдефицит, е какво ще сложат на масата като програма. Трябваше вече да имат ясна такава. Или не са готови, или имат проблем", смята финансистът.

По думите на Дацов средната стратегия е да изостане актуализацията във времето спрямо ръста на БВП и едновременно да бъде направена административна реформа със сериозна оптимизация.

"Независимо кой си го представя, в следващите пет години ще сме свидетели на огромен шамар от страна на изкуствения интелект върху администрацията, управлението и заетостта в тези сфери. Всичко, което може да бъде автоматизирано, ще бъде засегнато от изкуствения интелект", прогнозира гостът.

Той допълни, че още в рамките на година ще има сериозен натиск, а до края на мандата на сегашното правителство "ще бъде необратимо всичко".

"Разходите, които се трупат, са такива, че вече не могат да бъдат прикривани и в бъдещите години напред ЕК изчислява, че номиналният дефицит ще надхвърли тези 3%, т.е. това е на база на новото законодателство. На база на оценката на ЕК за бъдещия период - те могат да ни вкарат в процедура на свръхдефицит. Имаме един месец между това, което ЕК ще сложи на масата, и решението на министър-председателите на Съвета, който трябва да одобри препоръките", обясни Дацов.

По отношение на новото законодателство, касаещо КЗК и КЗП, той коментира, че това е "изнудваческа история".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    6 3 Отговор
    Горкият!!! На него удара вече му е нанесен!!! Много по тъп е от ИИ, и с много по ограничен речник!!!

    Коментиран от #6

    23:22 02.06.2026

  • 2 Нехис

    9 2 Отговор
    Какви са тези дацовци - Любомир, Михаела?
    Тези комунисти май навсякъде са уредили родата до девето коляно?
    Да му се доповръща на човек!

    23:25 02.06.2026

  • 3 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    Този доскоро обясняваше как сме щели да станем богати заради шиткойна! 🤣🤣🤣

    23:27 02.06.2026

  • 4 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Колкото и електронното правителство на ППДБрастите,които откраднаха парите през меката китка Божанков

    23:30 02.06.2026

  • 5 Прав е Любомир Дацов

    2 3 Отговор
    Той беше зам.министър на финансите на Николай Василев който е 2 пъти вицепремиер. Николай Василев беше предложен за премиер в първия проектокабинет на ИТН а Дацов за министър на финансите.Днес и Николай Василев довърши Радев и ПБ с думите - "Тези ни затриват. Не пипат тройните заплати на МВР ,МО и администрация а се насочват към най безпомощните. Зимата ще ги приключите но ще е късно"

    Коментиран от #11

    23:30 02.06.2026

  • 6 Чип

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
    От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!

    Коментиран от #7

    23:39 02.06.2026

  • 7 Пич

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Чип":

    Знаеш ли какво е беля?! Не да те управляват корумпирани, а да те управляват глупави!!!

    23:41 02.06.2026

  • 8 хаха

    4 0 Отговор
    Този тлъст байганьовски шопар даже не знае къде се намира. ХАХАХА!

    Ама къде беееее Тикво куха?

    23:41 02.06.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Този мръсник трябва да го изхвърлят от допир с каквато и да е държавна служба!!!

    Егати наглеца!!!
    Получава по 3 средни заплати над 4000 евро държавна пара да ръси простотията си!!! УВОЛНЯВАЙ!!!

    23:43 02.06.2026

  • 10 Радой Ралин 🔥☝️

    2 5 Отговор
    Българина всъщност е балканска циганина.
    (С) Радя Ралина, трансвестит.

    23:44 02.06.2026

  • 11 Пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Прав е Любомир Дацов":

    Аз също слушах това интервю. 100 % нещата бяха верни.
    Гълъбарника на Мунчо за нищо не става.

    23:55 02.06.2026

  • 12 Хакер

    0 0 Отговор
    Ще го корумпираме и него

    00:04 03.06.2026

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