Любомир Дацов: AI ще нанесе огромен шамар на администрацията до 5 години

Дългът служи за няколко неща - основно за покриване на дефицита. Това каза финансистът и член на Фискалния съвет Любомир Дацов в предаването "Денят ON AIR".
По думите му към 1 млрд. ще бъде допълнителният дефицит, но уточни, че това е от днешна гледна точка.
"Могат да дойдат окончателно всички средства до края на годината, ако изпълнят амбициозната програма. Последният месец не говори за супер добра организация, яснота и забележителна стратегия какво се прави", анализира Дацов пред Bulgaria ON AIR.
Изправени сме пред процедура на свръхдефицит, подчерта той.
"Това, което си представям, когато ще гласуват процедурата за свръхдефицит, е какво ще сложат на масата като програма. Трябваше вече да имат ясна такава. Или не са готови, или имат проблем", смята финансистът.
По думите на Дацов средната стратегия е да изостане актуализацията във времето спрямо ръста на БВП и едновременно да бъде направена административна реформа със сериозна оптимизация.
"Независимо кой си го представя, в следващите пет години ще сме свидетели на огромен шамар от страна на изкуствения интелект върху администрацията, управлението и заетостта в тези сфери. Всичко, което може да бъде автоматизирано, ще бъде засегнато от изкуствения интелект", прогнозира гостът.
Той допълни, че още в рамките на година ще има сериозен натиск, а до края на мандата на сегашното правителство "ще бъде необратимо всичко".
"Разходите, които се трупат, са такива, че вече не могат да бъдат прикривани и в бъдещите години напред ЕК изчислява, че номиналният дефицит ще надхвърли тези 3%, т.е. това е на база на новото законодателство. На база на оценката на ЕК за бъдещия период - те могат да ни вкарат в процедура на свръхдефицит. Имаме един месец между това, което ЕК ще сложи на масата, и решението на министър-председателите на Съвета, който трябва да одобри препоръките", обясни Дацов.
По отношение на новото законодателство, касаещо КЗК и КЗП, той коментира, че това е "изнудваческа история".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6
23:22 02.06.2026
2 Нехис
Тези комунисти май навсякъде са уредили родата до девето коляно?
Да му се доповръща на човек!
23:25 02.06.2026
3 az СВО Победа 81
23:27 02.06.2026
4 Сатана Z
23:30 02.06.2026
5 Прав е Любомир Дацов
Коментиран от #11
23:30 02.06.2026
6 Чип
До коментар #1 от "Пич":За да върже бюджетът пРезидентът Радев, да не съкращава милиционерите и администрацията, а да намали бременността
От 9 на 6 месеца. На жените, кравите и овцете!
Коментиран от #7
23:39 02.06.2026
7 Пич
До коментар #6 от "Чип":Знаеш ли какво е беля?! Не да те управляват корумпирани, а да те управляват глупави!!!
23:41 02.06.2026
8 хаха
Ама къде беееее Тикво куха?
23:41 02.06.2026
9 ДрайвингПлежър
Егати наглеца!!!
Получава по 3 средни заплати над 4000 евро държавна пара да ръси простотията си!!! УВОЛНЯВАЙ!!!
23:43 02.06.2026
10 Радой Ралин 🔥☝️
(С) Радя Ралина, трансвестит.
23:44 02.06.2026
11 Пламен
До коментар #5 от "Прав е Любомир Дацов":Аз също слушах това интервю. 100 % нещата бяха верни.
Гълъбарника на Мунчо за нищо не става.
23:55 02.06.2026
12 Хакер
00:04 03.06.2026