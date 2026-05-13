Реми между ЦСКА и ЦСКА 1948 на "Васил Левски"

ЦСКА и ЦСКА 1948 не успяха да излъчат победител, завършвайки 1:1 в ключов двубой от 34-ия кръг на Първа лига.

ЦСКА излязоха на терена с осезаемо променен състав, след като цели петима основни футболисти бяха наказани. Ръководството на клуба предприе тази стъпка, за да осигури чисти картони за финала за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив), който предстои след броени дни. Това решение обаче се отрази на игровия ритъм и тактическата схема на тима.

Още в 13-ата минута гостите бяха принудени да направят принудителна смяна, след като капитанът Диего Медина получи травма и напусна терена. На негово място се появи Хуанми Карион, който само двадесет минути по-късно се превърна в ключова фигура.

В 32-ата минута испанецът центрира прецизно, а Георги Русев засече с глава. След рикошет в ръката на Лумбард Делова съдията посочи бялата точка. Мамаду Диало не трепна и откри резултата за ЦСКА 1948.

В началото на второто полувреме лош късмет застигна домакините – Мохамед Брахими, който се намира в отлична форма, напусна терена с контузия след сблъсък с вратаря Петър Маринов. Това е сериозен удар за треньора Христо Янев, особено предвид предстоящия финал за Купата. Въпреки това, резервата Илиан Илиев вдъхна нов живот на "армейците". В 66-ата минута той изведе по десния фланг Давид Пастор, който намери Макс Ебонг. Беларуският национал с хладнокръвен удар възстанови равенството и върна надеждите на домакините.

В самия край на срещата ЦСКА 1948 можеше да отмъкне трите точки, но Фредерик Масиел не успя да преодолее вратаря Фьодор Лапоухов, а добавката на Давид Акарикошира премина на сантиметри от гредата.

След това равенство и двата тима събират по 63 точки – колкото има и Лудогорец, който по-късно днес приема Левски в Разград.