Реми между ЦСКА и ЦСКА 1948 на "Васил Левски"

13 Май, 2026 19:51 1 053 6

Двата отбора поделиха точките в оспорван сблъсък от Първа лига

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

ЦСКА и ЦСКА 1948 не успяха да излъчат победител, завършвайки 1:1 в ключов двубой от 34-ия кръг на Първа лига.

ЦСКА излязоха на терена с осезаемо променен състав, след като цели петима основни футболисти бяха наказани. Ръководството на клуба предприе тази стъпка, за да осигури чисти картони за финала за Купата на България срещу Локомотив (Пловдив), който предстои след броени дни. Това решение обаче се отрази на игровия ритъм и тактическата схема на тима.

Още в 13-ата минута гостите бяха принудени да направят принудителна смяна, след като капитанът Диего Медина получи травма и напусна терена. На негово място се появи Хуанми Карион, който само двадесет минути по-късно се превърна в ключова фигура.

В 32-ата минута испанецът центрира прецизно, а Георги Русев засече с глава. След рикошет в ръката на Лумбард Делова съдията посочи бялата точка. Мамаду Диало не трепна и откри резултата за ЦСКА 1948.

В началото на второто полувреме лош късмет застигна домакините – Мохамед Брахими, който се намира в отлична форма, напусна терена с контузия след сблъсък с вратаря Петър Маринов. Това е сериозен удар за треньора Христо Янев, особено предвид предстоящия финал за Купата. Въпреки това, резервата Илиан Илиев вдъхна нов живот на "армейците". В 66-ата минута той изведе по десния фланг Давид Пастор, който намери Макс Ебонг. Беларуският национал с хладнокръвен удар възстанови равенството и върна надеждите на домакините.

В самия край на срещата ЦСКА 1948 можеше да отмъкне трите точки, но Фредерик Масиел не успя да преодолее вратаря Фьодор Лапоухов, а добавката на Давид Акарикошира премина на сантиметри от гредата.

След това равенство и двата тима събират по 63 точки – колкото има и Лудогорец, който по-късно днес приема Левски в Разград.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен на ЦСКА

    7 1 Отговор
    Не вземем ли купата,ще го кажа културно,Трябват промени в ЦСКА!

    19:56 13.05.2026

  • 2 Е ТОЗИ МАЧ БЕШЕ

    1 1 Отговор
    ТОЧЕН. На орбиталните шиш туууп и мажуретката им са не морални в това число И ДОМУС аганос

    20:08 13.05.2026

  • 3 мрежа

    5 2 Отговор
    Числата с нова дузпа,и този отбор,като онзи от Делиормана са изкуствено създадени. Дърво без корен. Имат общо фенове, колкото един автобус Чавдар.
    Както е казал народът, всяко чудо за три дни, най - голямото ,за пет.

    21:29 13.05.2026

  • 4 Фончо

    3 0 Отговор
    Той цска колко са не може да броиа до толкоз

    Коментиран от #5

    21:34 13.05.2026

  • 5 То и да

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Фончо":

    Пишеш ти е трудно...

    22:25 13.05.2026

  • 6 Майстор Тричко

    1 0 Отговор
    Нешщо ако не се скапе тотално никога няма да се оправи. Срамна игра като за ЦСКА. Соле и Питтас нямат място в състава. Крилата се напъват, но ефективността им е НУЛА - нито едно успешно центриране. Петко се старае, но все още не може да си намери точното място на терена. Ударите - супер немощни и плашещи небесните гълъби. Центъра на защита - бавни и неорентирани. С Левски 0:3 за мое голямо съжаление. Колкото повече сме към края на първенството - толкова сме по-зле. Мъка е да се гледа този отбор...

    16:23 14.05.2026

