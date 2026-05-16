Матайс де Лихт аут от Мондиал 2026: Тежък удар за Нидерландия и Манчестър Юнайтед

Неприятна вест за феновете на Манчестър Юнайтед и нидерландския национален отбор, след като стана ясно, че Матайс де Лихт няма да вземе участие на Световното първенство по футбол в Северна Америка. 26-годишният централен бранител се подложи на хирургическа интервенция заради хроничен проблем с гърба, който го измъчва от дълго време.

Де Лихт не е стъпвал на терена от края на ноември, когато "червените дяволи" надделяха над Кристъл Палас. Първоначалните прогнози на тогавашния мениджър Рубен Аморим и настоящия наставник Майкъл Карик бяха оптимистични – очакваше се бързо възстановяване без нужда от операция. За съжаление, последният опит на защитника да се включи в тренировките на базата в Карингтън не даде желания резултат, което наложи вземането на трудното решение за хирургична намеса.

Манчестър Юнайтед публикува изявление, в което се казва: "Матайс де Лихт премина успешно операция за отстраняване на гръбначната травма. След продължителна и всеотдайна рехабилитация, медицинският екип прецени, че хирургичната намеса е най-добрият вариант за пълно възстановяване."

Според лекарите и спортно-техническия щаб на Юнайтед, Де Лихт ще бъде готов да се завърне на терена в началото на сезон 2026/2027. Това означава, че той ще пропусне не само остатъка от настоящата кампания, но и най-големия футболен форум на планетата.

Националният отбор на Нидерландия ще трябва да се справя без един от най-опитните си играчи. "Оранжевите" стартират участието си на Мондиал 2026 срещу Япония на 14 юни, а в групата им са още Тунис и Швеция.