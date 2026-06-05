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Финалът на Ролан Гарос: Флавио Коболи получи неочакван шанс след отказване

Финалът на Ролан Гарос: Флавио Коболи получи неочакван шанс след отказване

5 Юни, 2026 20:27 761 2

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Италиански дуел, който не се състоя – вирус спря Арналди преди полуфинала

Финалът на Ролан Гарос: Флавио Коболи получи неочакван шанс след отказване - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Изненадващ обрат беляза втория полуфинал на Ролан Гарос, след като Флавио Коболи се класира директно за финала на престижния турнир в Париж. Италианецът, който до момента не бе достигал до подобен етап в турнир от Големия шлем, получи златен билет за решаващия мач, след като сънародникът му Матео Арналди се оттегли в последния момент.

Световният №104 Матео Арналди бе принуден да се откаже от участие в полуфиналния сблъсък срещу Коболи заради внезапно вирусно заболяване. Лекарите категорично не позволиха на младия тенисист да излезе на корта, с което надеждите му за първи финал в турнир от Големия шлем се изпариха като дим. Така Коболи, който заема 14-ата позиция в световната ранглиста, се оказа финалист без да изиграе и точка в полуфиналната фаза.

В неделния финал Флавио Коболи ще се изправи срещу германската звезда Александър Зверев, който по-рано елиминира чеха Якуб Меншик в другия полуфинал.


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