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Володимир Зеленски: Като отказва среща, Путин избира още война
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Като отказва среща, Путин избира още война

5 Юни, 2026 21:51, обновена 5 Юни, 2026 23:05 1 405 83

  • русия-
  • украйна-
  • донбас-
  • крим-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Владимир Путин заяви по-рано днес, че среща със Зеленски не би имала смисъл, преди да бъде финализирано мирно споразумение

Володимир Зеленски: Като отказва среща, Путин избира още война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Като отказва среща, Владимир Путин избира още война с Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА.

Зеленски има предвид украинското предложение за среща между двамата държавни глави.

"За съжаление, руската страна избира още война (. . .) Той просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски.

Президентът на Русия Владимир Путин заяви по-рано днес, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.

"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.

Ден по-рано, на среща с международни медии, Путин повтори твърдата си позиция за войната и заяви, че руските войски напредват ежедневно. Той добави, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир биха могли да прекратят бойните действия, ако Киев е готов на компромис. Двете страни се обвиняват взаимно, че отказват компромис, припомня Ройтерс. По-рано днес руски националисти отхвърлиха писмото на Зеленски като злонамерен пиар ход, целящ да предизвика недоволство в Русия, а не да сложи край на войната.

Никога не съм отказвал среща със Зеленски, но няма смисъл "да преливаме от пусто в празно", подчерта Путин.

"Познавам това, минавал съм през него. Там имаше, мисля, и препратка към Минските споразумения“, каза Путин на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум. Според него правителството в Киев настоява за среща единствено с цел да спре настъплението на руските въоръжени сили.

Руският президент добави, че преди време лидери на Германия и Франция открито са заявили, че Минските споразумения са били "празна работа" и са служели само за печелене на време, за да бъде превъоръжена Украйна.

"Е, за какво са ни такива ‘споразумения’? Затова не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна — да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко", подчерта Путин. "А на нас са ни нужни договорености не за половин година, не за три месеца, а с дълга историческа перспектива. Нека специалистите поработят, да изготвят някакви решения, а след това може и да се срещнем, да присъстваме, както се казва, при подписването на някакви документи. Или дори да подпишем нещо, но първо трябва да бъдат намерени решения."

Путин подчерта, че отговорът му на писмото на Зеленски е адресиран не към "любителите на епистоларния жанр", а към руските военнослужещи на фронтовата линия.

"Цялата страна гледа към вас, гордее се с вас и разчита на вас. Работете, братя!", заяви руският президент.

Путин добави, че всички са видели как президентът на САЩ Доналд Тръмп "възпитава" Зеленски по време на последното му посещение във Вашингтон.

"Всички видяхме как Доналд пред очите на целия свят възпитава автора на това писмо, обръща му внимание за дрескода. Разбирате ли, да се държиш през цялото време в стил "Рамбо: Първа кръв" може да е уместно на някои места, но не навсякъде", каза Путин.

Той благодари на Тръмп за "работата" върху маниерите на Зеленски, но добави, че "има още върху какво да се работи".

"Що се отнася до маниерите — като цяло искам да благодаря на Доналд за тази работа. Тя несъмнено е полезна, но има още какво да се прави. Трябва да се продължи", подчерта Путин. Той добави, че се отнася към Тръмп "като към колега" и "с уважение".

Според руския президент признаването на Донецката и Луганската народни републики е в съответствие с международното право и не нарушава Устава на ООН.

Путин добави, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети, той не вижда заплаха за руската икономика и смята, че Русия ще остане привлекателна за инвеститорите.

"Що се отнася до бойните действия — ние изхождаме от това, че те ще приключат. И без съмнение ще приключат, когато постигнем поставените от нас цели", подчерта той.

Развитието на Русия продължава въпреки санкциите и изтеглянето на някои компании.

"Там, където е изгодно, нищо не е спирало. Енергийните проекти на Далечния изток с някои страни, които формално обявиха излизане от проектите, не са прекратени. Всичко се развива, всичко върви без особени щети за нас", отбеляза той.

Той подчерта, че това важи особено за отношенията с приятелски държави: африканските страни, държавите от Азия, Индия, която "никога не се поддава на външен натиск", и Китай.

"И в рамките на известните организации винаги всичко е било нормално. А още повече — с нашите най-близки съюзници, партньори и исторически съседи", добави Путин.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Тити

    68 10 Отговор
    Зеленият Гоблин ,как пък не разбра ,че е бита карта и не може да поставя условия !

    Коментиран от #15

    21:53 05.06.2026

  • 3 Факти

    61 8 Отговор
    Правилно .Няма как президента на Русия да се среща с терористи-мафиоти и наркозависими, окупирали руски територии

    Коментиран от #49

    21:54 05.06.2026

  • 4 Европеец

    58 9 Отговор
    Скрий се бе и зелен ненор😆малник...... Ако не беше евреина Нафтали Бенет да ти спаси кожата отдавна да сме забравили за тебе и войната да е приключила още 22-ра година.... По нагли, по нахални, по неблагодарни от украинците не съм срещал от всички народи на бившия Съветски съюз....

    21:55 05.06.2026

  • 5 Яшар

    30 7 Отговор
    Империята за това е империя и велика ,тя е като лошите момчета ,правят каквото поискат

    21:55 05.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 30 Отговор
    голяма движуха се очертава ,,с Фламинго

    Коментиран от #21

    21:56 05.06.2026

  • 8 пешо

    33 7 Отговор
    наркомана на колене

    21:57 05.06.2026

  • 9 1234

    44 9 Отговор
    Ами не, Русия си има цели, още не са изпълнени, Путин е държавник, а ти Зелю си клоун назначен за президен, а това е трагедия. Украйна се смалява и денацифицира всекидневно.

    21:57 05.06.2026

  • 10 анонимен

    45 7 Отговор
    Въпрос към Зеленски- вие ли ще бъдете последния украинец?
    Отговор- О, не! Аз съм еврейн.

    21:57 05.06.2026

  • 11 ДрайвингПлежър

    34 7 Отговор
    Глъмав ли е... друсан ли е... просто нагъл ли е...

    Коментиран от #22

    21:57 05.06.2026

  • 12 Урсула фон ПФАЙЗЕР

    31 11 Отговор
    Браво на кървавия киевски диктатор със златните тоалетни и ТЦК! Нека избие , още милион укробандери , така този нацистки ген изчезне завинаги!

    Коментиран от #19

    21:58 05.06.2026

  • 13 Овчар

    29 7 Отговор
    Величието на вампирите е към своя край..! Зеления сопол и компания са обречени и големите играчи вече не ги искат..!

    21:59 05.06.2026

  • 14 Ъхъ

    27 9 Отговор
    Краматорск е в клещи от три страни. От Константиновка има 15 км. А зеля ще риве за пари да му даваме

    21:59 05.06.2026

  • 15 Когато Путин

    30 8 Отговор

    До коментар #2 от "Тити":

    подписа Минските, Наркоса се отметна. Сега се моли напразно. С нелегитимни не се преговаря.

    22:00 05.06.2026

  • 16 Моето мнение

    6 22 Отговор
    Фагти -рускиэподлогииии!!!

    Коментиран от #76

    22:00 05.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ачо

    7 19 Отговор

    До коментар #17 от "ПЕСКОВ и КОНДРАШОВ тотално":

    Говори се че Орешникът е изпарил плюс минус 500 руснаци.

    Коментиран от #29, #31

    22:07 05.06.2026

  • 21 Смърф

    9 5 Отговор

    До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Движуха има непрекъснато на МП.

    22:07 05.06.2026

  • 22 не точно

    23 5 Отговор

    До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":

    просто е у.кр.аински е.в.реин, което означава свръхконцентрирана наглост, арогантност и жестокост. С такова нещо не се преговаря, с него се воюва до с.мърт.

    22:07 05.06.2026

  • 23 Москалбад ше гори

    5 14 Отговор
    Ху йло до мумията ше смърди!
    Скоро

    22:09 05.06.2026

  • 24 Не бе Едиот

    9 6 Отговор

    До коментар #19 от "ДА БРЕ РУБЛО ИДИОТ":

    Тестват ги за заразни болести. Те западните нали да заразени от кафявите хора, гости на Меркел и разнасят смрт навсякъде ,че затова.

    Коментиран от #35

    22:09 05.06.2026

  • 25 ПО НАРЕЖДАНЕ

    5 14 Отговор
    Лично на ПУТИН

    ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ ИМАТ БЛИЗОСТ

    ИЛИ КОНТАКТ СЪС НЕГО

    В САНКТ ПЕТЕРБУРГ

    ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНАВАТ

    ПРЕЗ КОВИД ТЕСТ.

    ПАНДЕМИЯТА ОТДАВНА ПРЕМИНА

    НО ПАНДЕМИЯТА НА СТРАХЪТ

    В ГЛАВАТА НА ПОБЕДИЛИЯТ КОВИД

    ПУТИН

    ОЩЕ НЕ Е ПРЕМИНАЛА.

    РА РА РА

    Коментиран от #32

    22:09 05.06.2026

  • 26 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Русия се готви да воюва против НАТО през следващите 20 години и ще има победител а не мирно решение.

    22:10 05.06.2026

  • 27 Отгоре ми се казва

    5 17 Отговор
    Путин ще го обесят.

    Коментиран от #40

    22:10 05.06.2026

  • 28 Украински кашик

    14 6 Отговор
    Путин искал да преговаря със Сирски,ама засега украинците са му намерили само главата и десния крачол след удара в Киев.

    22:11 05.06.2026

  • 29 Ами

    14 6 Отговор

    До коментар #20 от "Ачо":

    Не са 500 и не са руснаци.
    Товариха ги на летището в Жешов :)

    22:11 05.06.2026

  • 30 Този нелегитимния

    16 6 Отговор
    Какво се набира? Нито е руснак, нито е легитимен президент... Путин няма нужда да му отговаря или изобщо да му обръща някакво внимание...

    22:12 05.06.2026

  • 31 За ПУТИН

    6 17 Отговор

    До коментар #20 от "Ачо":

    Да убие 500 Руснаци

    Е нищо работа .

    БОТОКСА иска да види Резултата
    От Орешника.

    Най лесно е да удари

    По Руските Територии.

    Колкото и Руснаци да умрат
    КЛАДБИЩА има .

    Коментиран от #34, #54

    22:13 05.06.2026

  • 32 Ами

    9 3 Отговор

    До коментар #25 от "ПО НАРЕЖДАНЕ":

    И са им правили клизма.
    Някой са се нареждали по по-вече от веднъж.
    Ти да не си бил сред тях :)

    Коментиран от #38

    22:15 05.06.2026

  • 33 Хи хи

    14 5 Отговор
    Като отказва среща, Путин избира кои нови урковски територии да вземе !!

    22:16 05.06.2026

  • 34 Ачо

    6 16 Отговор

    До коментар #31 от "За ПУТИН":

    Руснаците ги копат общо на купчини.Затова не може да им се хване точната бройка.

    Коментиран от #80

    22:16 05.06.2026

  • 35 Да ги Тестват

    5 10 Отговор

    До коментар #24 от "Не бе Едиот":

    И за СИФИЛИС

    Че Талибани и Индийски БУРДЯГИ .

    Налазиха Мускалието

    И обгрижват РУСКИТЕ ВДОВИЦИ .

    А ПУТИН
    ОБЕЩА НА МАЖАРАДЖАТА МОДИ,
    ЧЕ ЩЕ ВКАРА
    ПОНЕ 5 МИЛИОНА

    ИНДИЙСКИ БУРДЯГИ .

    ХАХАХАХАХА

    22:17 05.06.2026

  • 36 Няма край руският позор

    5 11 Отговор
    Няма

    22:17 05.06.2026

  • 37 Елате ме

    14 6 Отговор
    Вижте. Аз каня Путин защото съм сигурен, че той няма да падне толква ниско да преговаря с нелигитимни самозванци. Инак не бих се обадил. Вижте ме колко съм смел глупак.

    22:18 05.06.2026

  • 38 ДА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    6 9 Отговор

    До коментар #32 от "Ами":

    Задължително им
    Ръчкат ДИРНИЦИТЕ
    за да отидат при БОТОКСА
    да му целуват ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.

    22:18 05.06.2026

  • 39 Яко Думкане

    10 7 Отговор
    Давай Орешника да думка яко.

    Коментиран от #46

    22:18 05.06.2026

  • 40 Чичо

    8 5 Отговор

    До коментар #27 от "Отгоре ми се казва":

    Абе ясно! Щом "отгоре ти се казва"...
    Санитааааар, бързо ризатаааа...

    22:19 05.06.2026

  • 41 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Какво каза ВВП:

    "Преди три седмици руски бизнес представител посети Киев и се срещна със Зеленски, каза Путин.

    Според него Зеленски, чрез този бизнесмен, е поискал среща с руския лидер.

    Други твърдения:

    🔜Тази среща се е състояла на 21 май, а на 22 май украинските войски нападнаха общежитие в Старобилск, което е ужасяващо престъпление.

    🔜Какво означава това? Те искат среща, но всъщност извършват удари.

    🔜Украинските атаки срещу инфраструктурата причиняват известни щети на Русия, което означава само едно: тя трябва да засили противовъздушната си отбрана."

    ❗️Президентът не уточни името на бизнесмена.

    22:20 05.06.2026

  • 42 Ботокса е като Хитлер последните си дни

    7 9 Отговор
    Вика работайте,а Петербург още гори и пуши.Ватенки мрат всеки ден като за световно.

    22:24 05.06.2026

  • 43 Потрес

    5 12 Отговор
    Погромът, който Путин съдиста сътвори за своя народ е с неизчислими поражения във всички аспекти. Тепърва трагедията ще засенчва Русия за десетелетия. Украйна потегли смело ,доказа се и се откъсна за живот в един свободен свят, свят на хуманизъм, светът на обединена Европа

    22:24 05.06.2026

  • 44 НИЩОЖЕСТВО

    11 8 Отговор
    А БЕ НАДРУДСАН ЦЪРВУЛ , КОЙ ОСВЕН ФАШАГИТЕ ТЕ БРОИ ЗА ЖИВ !!?? НА КЪДЕ СИ ТРЪГНАЛ БЕ НАДУПЕН ПРОКСИФАШАГА , НИЩОЖЕСТВО !! ЩЕ ТЕ ИЗМЕТЕ ПУТИН ЗА НУЛА ВРЕМЕ , АМИ НЕ Е РЕКЪЛ , И СЕ РАДВАЙ ЧЕ ТОЙ ПТРЕЗИДЕНТ , А НЕ НЯКЛОЙ ДРУГ ,ЧЕ ДО СЕГА ЩЕШЕ ДА СИ ЗАБРАВЕН ,ЧЕ ТЕ Е ИМАЛО.

    Коментиран от #47

    22:24 05.06.2026

  • 45 ХЪ ХЪ ЪЪ

    6 12 Отговор
    Путинчо му треперят шортите от Зеленски, не смее да се покаже от бункера. Украйна ще превзема мАСКВА вече, не може да го чака повече.

    Коментиран от #60

    22:26 05.06.2026

  • 46 БУНКЕРНИЯ КАШИК

    7 9 Отговор

    До коментар #39 от "Яко Думкане":

    Да Ще ударим

    Пак По ДНР .

    ОБИЧАМЕ ДА УДРЯМЕ РУСКИ ТЕРИТОРИИ.

    22:26 05.06.2026

  • 47 Z-ахарова

    5 8 Отговор

    До коментар #44 от "НИЩОЖЕСТВО":

    Добре е да изтрезнешТъпако. Онанис сОнаниста тиЖалък

    22:27 05.06.2026

  • 48 Хи хи

    7 11 Отговор
    Загубите на Русия до момента са НУЛА, щото знаем, че руският живот нищо не струва, а ракетите са безплатни, тъй като струват копейки, а копейката също нищо не струва !!

    Коментиран от #63

    22:27 05.06.2026

  • 49 Яшар

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Факти":

    Мерси батко Анатоли

    22:30 05.06.2026

  • 50 Лука

    5 9 Отговор
    До кога ще ни занимавате с това недоразумение .Голям мерак да воюва ама не разбирам нас какво ни интересува това.

    22:31 05.06.2026

  • 51 ПЕСКОВ И КОНДРАШОВ

    6 8 Отговор
    Тотално Изтрещяха

    Когато чуха
    ЧЕ ПУТИН Е ПРЕВЗЕЛ

    2 МИЛИОНА И 400 ХИЛЯДИ квадратни километра

    От УКРАЙНА,

    Която е само 600 Хиляди Квадратни километра .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    ПУСЯ ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН

    ЯВНО ПРЕВЗЕ 4 УКРАЙНИ.

    ХАХАХАХА

    22:32 05.06.2026

  • 52 ?????

    7 4 Отговор
    Уф.
    А беше толкова просто.
    Не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
    Кво му е сложното бре?
    Да напомня че Зеленски спечели изборите с обещанията си да спре войната в Донбас и да върне руския език.

    Коментиран от #59

    22:32 05.06.2026

  • 53 Архимандрисандрит Бибиян

    3 7 Отговор
    Путилифона бате Путйо измеца каде сака движуха и чека нови пияници да влезнат у кашимерията за месни щурмове без оръжие, на магарета и текерлеци! Сибир е голем каза,дървен матриал за сандъци има, траповете че ги роват опщаци од Индия. Сичко е оредено и по план. Мумиян и Кобзон ги чекат одвъде.

    22:33 05.06.2026

  • 54 Цеко

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "За ПУТИН":

    Много руска смрадт измре.

    22:34 05.06.2026

  • 55 az СВО Победа 81

    8 5 Отговор
    Киев атакува и Турция!

    Днес Киев, т.е. Лондон и Брюксел нанесоха няколко удара - по Азербайджан, Румъния и Турция...

    Коментиран от #58, #62

    22:34 05.06.2026

  • 56 Мдаа

    4 3 Отговор
    Небето на т.нар.ЛНР е под контрола на ВСУ.

    22:37 05.06.2026

  • 57 не може да бъде

    3 3 Отговор
    Както казва Чърчил войната е сложно нещо и не може да бъде оставена на военните...Много пъти казвам че руснаците не бива да бъдат подценявани а още повече считани за глупаци и т.н...който се позволи такива неща горчиво ще съжалява!?Какво всъщност иска Путин СЕГА това е много важен въпрос -трябва да си припомним и Минските споразумения и срещите в Истанбул и други възможности за сключване на мирно споразумение с приемливи и за двете страни компромиси които украинците така безотговорно и глупаво профукаха!?Да припомним -част от колективния Запад е искал да превърне Украйна в ръжен с който може да се боде руската мечка непрекъснато -това преди Минските споразумения!?След това колективният Запад решава да измами Русия по такъв начин че да лиши Русия от възможност да се съпротивява и май бяха близко до това!?После дойдоха Истанбулските споразумения които заради глупостта на Б.Джонсън и Зеленски се провалиха!?Но до този момент Украйна все още представляваше голяма придобивка за Запада голяма ценност чрез полезните изкопаеми плодородната земя голямото население сериозна икономика промишленост селско стопанство инфраструктура и др.неща!?И разбира се русофобска настройка !?И по -умен човек от Зеленски може да се подлъже ако няма морално -политически и други задръжки!?След започване на СВО конфликтът се задълбочи много защото целият Запад и НАТО се изправиха срещу Русия!?И сега стигнахме до пат -Русия не може да победи НАТО но и НАТО не може да поб

    Коментиран от #64

    22:38 05.06.2026

  • 58 Лекар

    4 2 Отговор

    До коментар #55 от "az СВО Победа 81":

    Диагноза?

    22:39 05.06.2026

  • 59 Офффф

    3 1 Отговор

    До коментар #52 от "?????":

    Къв руски да връща като тоя говори иврит и само кинти го интересуват😂😂

    22:39 05.06.2026

  • 60 Така де

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":

    Идиот!

    22:40 05.06.2026

  • 61 не може да бъде -продължение

    2 4 Отговор
    И сега стигнахме до пат -Русия не може да победи НАТО но и НАТО не може да победи Русия!? Но ако в Украйна не остане нищо ценно НАТО може и да се откаже ...и май вървим към този завършек -ще дойде момент може би догодина когато в Украйна няма да остане нищо ценно за колективния Запад и самият Зеленски много помага това да стане!?оставям на вас да кажете какво следва!?

    22:41 05.06.2026

  • 62 Българин

    4 6 Отговор

    До коментар #55 от "az СВО Победа 81":

    Това са подробности.Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.А това нас истинските българи много ни радва.

    22:41 05.06.2026

  • 63 европеец

    4 4 Отговор

    До коментар #48 от "Хи хи":

    Това означава ли и ,че нашите копейки нищо не струват?

    22:41 05.06.2026

  • 64 Не моЕм повечв

    2 3 Отговор

    До коментар #57 от "не може да бъде":

    Много сложно и тоя чърчъл от къщата двореца на Марлборо.

    22:41 05.06.2026

  • 65 НЯМА КРАЙ

    4 5 Отговор
    РЕЗИЛЪТ НА РУСКАТА ПРОПАГАНДА .

    ЛИЧНО ПУТИН СИ ПРИЗНА

    ЧЕ ОРЕШНИК КУКУРЕШНИК

    Е УДАРИЛ ГАРАЖИТЕ В БЕЛА ЦЪРКВА.

    ХАХАХА

    А ДАЖЕ И РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ

    И ЗАБЛУДЕНИТЕ РУБЛАЖЧЕТА

    ТВЪРДЯХА

    ЧЕ ТАМ В ГАРАЖИТЕ

    ИМАЛО

    НАТОВСКИ ДЖЕНЕРАЛИ ...

    И ПАК СЕ УБЕДИХМЕ

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    Коментиран от #67

    22:42 05.06.2026

  • 66 Бай Хой

    5 6 Отговор
    Като чета коментарите много се кефя на евроджендърките мислители ,разсъждават като първолаци когато ги набие третокласник ,хем знае че нищо не може да му направи хем дрънка измислени обиди зад гърба ми да му олекне и още повече се пали пак да си изяде боя ....на това се казва магарешки инат.....

    Коментиран от #69, #73

    22:43 05.06.2026

  • 67 Бай Хой

    1 3 Отговор

    До коментар #65 от "НЯМА КРАЙ":

    Ти най кефиш ,давай в същия дух ,през ваканцията ще имаш много време ,успех

    22:45 05.06.2026

  • 68 След Като Превзеха

    4 3 Отговор
    ПУТЯНСК
    12 пъти
    МАЛА ТОКМАЧКА
    25 пъти

    Магучая е превзела Цяла Украйна
    4 Пъти .

    Така твърди и Бункерния Фюрер.

    22:46 05.06.2026

  • 69 Ицо

    3 2 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Хой":

    Утре сутринта да минеш да обереш краставиците.

    22:49 05.06.2026

  • 70 Милен

    1 0 Отговор
    Смачкай го!!!

    22:50 05.06.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Русофил

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от "Бай Хой":

    Тва,че сиГлупак е ясно, но защо го демонстрираш с никаквия си речник, за мисъл и дума да не става

    22:56 05.06.2026

  • 74 Иванов

    3 4 Отговор
    Зеленски каза че ще дере европейците като сидерова коза

    Коментиран от #75

    22:57 05.06.2026

  • 75 Z-ахарова

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "Иванов":

    Щом се имаш за коза да те дере, но ти си копейка, моя копейка

    22:58 05.06.2026

  • 76 Бъдеще

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Моето мнение":

    Неграмотно евро/garbage/енце, купи си буквар и се образовай...

    23:04 05.06.2026

  • 77 Пич

    3 0 Отговор
    Сега е сезонът на зелените жаби - подскачат, квакат, подскачат, квакат...

    23:07 05.06.2026

  • 78 Е.С.

    3 1 Отговор
    Зеленски, ти кой си?! Един клоун. Никой няма да се занимава с теб!

    23:08 05.06.2026

  • 79 Мери

    1 1 Отговор
    Клоун веднъж, КЛОУН за цял живот. А на тоя живота няма да е продължителен и до старини... Украинците сами ще се постараят да е така...

    23:09 05.06.2026

  • 80 1917

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ачо":

    А парите от "желаещия" Запад отиват в укромафията, част от тях са до ВВарна, нагълцците секат гори, мачкат закони, а ние им даваме пари и почести....

    23:12 05.06.2026

  • 81 ?????

    1 0 Отговор
    Уф.
    Еврея Володя Зеленски да си спомни за Минските споразумения и за преговорите в Истанбул.
    Па тогава да шпреха на суржик кой кво и как.

    23:14 05.06.2026

  • 82 Тоя смешник

    0 0 Отговор
    денонощно му давате дума. Това нищожество унищожи Украйна за чужди интереси!

    23:17 05.06.2026

  • 83 Абе наркоман

    0 0 Отговор
    не разбра ли, че със фашисти под наркоза не се преговаря, а се капитулират

    23:17 05.06.2026

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