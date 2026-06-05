Володимир Зеленски: Като отказва среща, Путин избира още война

Като отказва среща, Владимир Путин избира още война с Украйна, заяви днес украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес, пише БТА.
Зеленски има предвид украинското предложение за среща между двамата държавни глави.
"За съжаление, руската страна избира още война (. . .) Той просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски.
Президентът на Русия Владимир Путин заяви по-рано днес, че засега не вижда причина да се срещне с Владимир Зеленски, след като украинският президент публикува открито писмо с предложение за среща за договаряне на край на войната, предадоха Ройтерс и ТАСС.
Путин заяви на световния икономически форум в Санкт Петербург, че писмото на Зеленски съдържа нагли и агресивни пасажи и не изглежда като искрено предложение за преговори.
"В това писмо има доста елементи на агресия. Какво е това? Опит да се създадат условия за лична среща и преговори ли, или създаване на обстановка, в която всъщност е напълно невъзможно да се състоят никакви лични срещи? Според мен е второто", заяви Путин.
Ден по-рано, на среща с международни медии, Путин повтори твърдата си позиция за войната и заяви, че руските войски напредват ежедневно. Той добави, че предложенията на президента на САЩ Доналд Тръмп за мир биха могли да прекратят бойните действия, ако Киев е готов на компромис. Двете страни се обвиняват взаимно, че отказват компромис, припомня Ройтерс. По-рано днес руски националисти отхвърлиха писмото на Зеленски като злонамерен пиар ход, целящ да предизвика недоволство в Русия, а не да сложи край на войната.
Никога не съм отказвал среща със Зеленски, но няма смисъл "да преливаме от пусто в празно", подчерта Путин.
"Познавам това, минавал съм през него. Там имаше, мисля, и препратка към Минските споразумения“, каза Путин на пленарната сесия на Петербургския международен икономически форум. Според него правителството в Киев настоява за среща единствено с цел да спре настъплението на руските въоръжени сили.
Руският президент добави, че преди време лидери на Германия и Франция открито са заявили, че Минските споразумения са били "празна работа" и са служели само за печелене на време, за да бъде превъоръжена Украйна.
"Е, за какво са ни такива ‘споразумения’? Затова не виждам смисъл да се срещаме. Смисъл има само за украинската страна — да спре настъплението на нашите въоръжени сили. Това е всичко", подчерта Путин. "А на нас са ни нужни договорености не за половин година, не за три месеца, а с дълга историческа перспектива. Нека специалистите поработят, да изготвят някакви решения, а след това може и да се срещнем, да присъстваме, както се казва, при подписването на някакви документи. Или дори да подпишем нещо, но първо трябва да бъдат намерени решения."
Путин подчерта, че отговорът му на писмото на Зеленски е адресиран не към "любителите на епистоларния жанр", а към руските военнослужещи на фронтовата линия.
"Цялата страна гледа към вас, гордее се с вас и разчита на вас. Работете, братя!", заяви руският президент.
Путин добави, че всички са видели как президентът на САЩ Доналд Тръмп "възпитава" Зеленски по време на последното му посещение във Вашингтон.
"Всички видяхме как Доналд пред очите на целия свят възпитава автора на това писмо, обръща му внимание за дрескода. Разбирате ли, да се държиш през цялото време в стил "Рамбо: Първа кръв" може да е уместно на някои места, но не навсякъде", каза Путин.
Той благодари на Тръмп за "работата" върху маниерите на Зеленски, но добави, че "има още върху какво да се работи".
"Що се отнася до маниерите — като цяло искам да благодаря на Доналд за тази работа. Тя несъмнено е полезна, но има още какво да се прави. Трябва да се продължи", подчерта Путин. Той добави, че се отнася към Тръмп "като към колега" и "с уважение".
Според руския президент признаването на Донецката и Луганската народни републики е в съответствие с международното право и не нарушава Устава на ООН.
Путин добави, че макар украинските атаки да са нанесли известни икономически щети, той не вижда заплаха за руската икономика и смята, че Русия ще остане привлекателна за инвеститорите.
"Що се отнася до бойните действия — ние изхождаме от това, че те ще приключат. И без съмнение ще приключат, когато постигнем поставените от нас цели", подчерта той.
Развитието на Русия продължава въпреки санкциите и изтеглянето на някои компании.
"Там, където е изгодно, нищо не е спирало. Енергийните проекти на Далечния изток с някои страни, които формално обявиха излизане от проектите, не са прекратени. Всичко се развива, всичко върви без особени щети за нас", отбеляза той.
Той подчерта, че това важи особено за отношенията с приятелски държави: африканските страни, държавите от Азия, Индия, която "никога не се поддава на външен натиск", и Китай.
"И в рамките на известните организации винаги всичко е било нормално. А още повече — с нашите най-близки съюзници, партньори и исторически съседи", добави Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Тити
Коментиран от #15
21:53 05.06.2026
3 Факти
Коментиран от #49
21:54 05.06.2026
4 Европеец
21:55 05.06.2026
5 Яшар
21:55 05.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #21
21:56 05.06.2026
8 пешо
21:57 05.06.2026
9 1234
21:57 05.06.2026
10 анонимен
Отговор- О, не! Аз съм еврейн.
21:57 05.06.2026
11 ДрайвингПлежър
Коментиран от #22
21:57 05.06.2026
12 Урсула фон ПФАЙЗЕР
Коментиран от #19
21:58 05.06.2026
13 Овчар
21:59 05.06.2026
14 Ъхъ
21:59 05.06.2026
15 Когато Путин
До коментар #2 от "Тити":подписа Минските, Наркоса се отметна. Сега се моли напразно. С нелегитимни не се преговаря.
22:00 05.06.2026
16 Моето мнение
Коментиран от #76
22:00 05.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ачо
До коментар #17 от "ПЕСКОВ и КОНДРАШОВ тотално":Говори се че Орешникът е изпарил плюс минус 500 руснаци.
Коментиран от #29, #31
22:07 05.06.2026
21 Смърф
До коментар #7 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Движуха има непрекъснато на МП.
22:07 05.06.2026
22 не точно
До коментар #11 от "ДрайвингПлежър":просто е у.кр.аински е.в.реин, което означава свръхконцентрирана наглост, арогантност и жестокост. С такова нещо не се преговаря, с него се воюва до с.мърт.
22:07 05.06.2026
23 Москалбад ше гори
Скоро
22:09 05.06.2026
24 Не бе Едиот
До коментар #19 от "ДА БРЕ РУБЛО ИДИОТ":Тестват ги за заразни болести. Те западните нали да заразени от кафявите хора, гости на Меркел и разнасят смрт навсякъде ,че затова.
Коментиран от #35
22:09 05.06.2026
25 ПО НАРЕЖДАНЕ
ВСИЧКИ КОИТО ЩЕ ИМАТ БЛИЗОСТ
ИЛИ КОНТАКТ СЪС НЕГО
В САНКТ ПЕТЕРБУРГ
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО МИНАВАТ
ПРЕЗ КОВИД ТЕСТ.
ПАНДЕМИЯТА ОТДАВНА ПРЕМИНА
НО ПАНДЕМИЯТА НА СТРАХЪТ
В ГЛАВАТА НА ПОБЕДИЛИЯТ КОВИД
ПУТИН
ОЩЕ НЕ Е ПРЕМИНАЛА.
РА РА РА
Коментиран от #32
22:09 05.06.2026
26 Сатана Z
22:10 05.06.2026
27 Отгоре ми се казва
Коментиран от #40
22:10 05.06.2026
28 Украински кашик
22:11 05.06.2026
29 Ами
До коментар #20 от "Ачо":Не са 500 и не са руснаци.
Товариха ги на летището в Жешов :)
22:11 05.06.2026
30 Този нелегитимния
22:12 05.06.2026
31 За ПУТИН
До коментар #20 от "Ачо":Да убие 500 Руснаци
Е нищо работа .
БОТОКСА иска да види Резултата
От Орешника.
Най лесно е да удари
По Руските Територии.
Колкото и Руснаци да умрат
КЛАДБИЩА има .
Коментиран от #34, #54
22:13 05.06.2026
32 Ами
До коментар #25 от "ПО НАРЕЖДАНЕ":И са им правили клизма.
Някой са се нареждали по по-вече от веднъж.
Ти да не си бил сред тях :)
Коментиран от #38
22:15 05.06.2026
33 Хи хи
22:16 05.06.2026
34 Ачо
До коментар #31 от "За ПУТИН":Руснаците ги копат общо на купчини.Затова не може да им се хване точната бройка.
Коментиран от #80
22:16 05.06.2026
35 Да ги Тестват
До коментар #24 от "Не бе Едиот":И за СИФИЛИС
Че Талибани и Индийски БУРДЯГИ .
Налазиха Мускалието
И обгрижват РУСКИТЕ ВДОВИЦИ .
А ПУТИН
ОБЕЩА НА МАЖАРАДЖАТА МОДИ,
ЧЕ ЩЕ ВКАРА
ПОНЕ 5 МИЛИОНА
ИНДИЙСКИ БУРДЯГИ .
ХАХАХАХАХА
22:17 05.06.2026
36 Няма край руският позор
22:17 05.06.2026
37 Елате ме
22:18 05.06.2026
38 ДА ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #32 от "Ами":Задължително им
Ръчкат ДИРНИЦИТЕ
за да отидат при БОТОКСА
да му целуват ВИСОКИТЕ ТОКЧЕТА.
22:18 05.06.2026
39 Яко Думкане
Коментиран от #46
22:18 05.06.2026
40 Чичо
До коментар #27 от "Отгоре ми се казва":Абе ясно! Щом "отгоре ти се казва"...
Санитааааар, бързо ризатаааа...
22:19 05.06.2026
41 Сатана Z
"Преди три седмици руски бизнес представител посети Киев и се срещна със Зеленски, каза Путин.
Според него Зеленски, чрез този бизнесмен, е поискал среща с руския лидер.
Други твърдения:
🔜Тази среща се е състояла на 21 май, а на 22 май украинските войски нападнаха общежитие в Старобилск, което е ужасяващо престъпление.
🔜Какво означава това? Те искат среща, но всъщност извършват удари.
🔜Украинските атаки срещу инфраструктурата причиняват известни щети на Русия, което означава само едно: тя трябва да засили противовъздушната си отбрана."
❗️Президентът не уточни името на бизнесмена.
22:20 05.06.2026
42 Ботокса е като Хитлер последните си дни
22:24 05.06.2026
43 Потрес
22:24 05.06.2026
44 НИЩОЖЕСТВО
Коментиран от #47
22:24 05.06.2026
45 ХЪ ХЪ ЪЪ
Коментиран от #60
22:26 05.06.2026
46 БУНКЕРНИЯ КАШИК
До коментар #39 от "Яко Думкане":Да Ще ударим
Пак По ДНР .
ОБИЧАМЕ ДА УДРЯМЕ РУСКИ ТЕРИТОРИИ.
22:26 05.06.2026
47 Z-ахарова
До коментар #44 от "НИЩОЖЕСТВО":Добре е да изтрезнешТъпако. Онанис сОнаниста тиЖалък
22:27 05.06.2026
48 Хи хи
Коментиран от #63
22:27 05.06.2026
49 Яшар
До коментар #3 от "Факти":Мерси батко Анатоли
22:30 05.06.2026
50 Лука
22:31 05.06.2026
51 ПЕСКОВ И КОНДРАШОВ
Когато чуха
ЧЕ ПУТИН Е ПРЕВЗЕЛ
2 МИЛИОНА И 400 ХИЛЯДИ квадратни километра
От УКРАЙНА,
Която е само 600 Хиляди Квадратни километра .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
ПУСЯ ДЪРТИЯ КУКУМИЦИН
ЯВНО ПРЕВЗЕ 4 УКРАЙНИ.
ХАХАХАХА
22:32 05.06.2026
52 ?????
А беше толкова просто.
Не пипайте общата история и общия език. Търгувайте и с Европа и с Русия.
Кво му е сложното бре?
Да напомня че Зеленски спечели изборите с обещанията си да спре войната в Донбас и да върне руския език.
Коментиран от #59
22:32 05.06.2026
53 Архимандрисандрит Бибиян
22:33 05.06.2026
54 Цеко
До коментар #31 от "За ПУТИН":Много руска смрадт измре.
22:34 05.06.2026
55 az СВО Победа 81
Днес Киев, т.е. Лондон и Брюксел нанесоха няколко удара - по Азербайджан, Румъния и Турция...
Коментиран от #58, #62
22:34 05.06.2026
56 Мдаа
22:37 05.06.2026
57 не може да бъде
Коментиран от #64
22:38 05.06.2026
58 Лекар
До коментар #55 от "az СВО Победа 81":Диагноза?
22:39 05.06.2026
59 Офффф
До коментар #52 от "?????":Къв руски да връща като тоя говори иврит и само кинти го интересуват😂😂
22:39 05.06.2026
60 Така де
До коментар #45 от "ХЪ ХЪ ЪЪ":Идиот!
22:40 05.06.2026
61 не може да бъде -продължение
22:41 05.06.2026
62 Българин
До коментар #55 от "az СВО Победа 81":Това са подробности.Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.А това нас истинските българи много ни радва.
22:41 05.06.2026
63 европеец
До коментар #48 от "Хи хи":Това означава ли и ,че нашите копейки нищо не струват?
22:41 05.06.2026
64 Не моЕм повечв
До коментар #57 от "не може да бъде":Много сложно и тоя чърчъл от къщата двореца на Марлборо.
22:41 05.06.2026
65 НЯМА КРАЙ
ЛИЧНО ПУТИН СИ ПРИЗНА
ЧЕ ОРЕШНИК КУКУРЕШНИК
Е УДАРИЛ ГАРАЖИТЕ В БЕЛА ЦЪРКВА.
ХАХАХА
А ДАЖЕ И РОДНИТЕ ПУТЕРАСТИ
И ЗАБЛУДЕНИТЕ РУБЛАЖЧЕТА
ТВЪРДЯХА
ЧЕ ТАМ В ГАРАЖИТЕ
ИМАЛО
НАТОВСКИ ДЖЕНЕРАЛИ ...
И ПАК СЕ УБЕДИХМЕ
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
Коментиран от #67
22:42 05.06.2026
66 Бай Хой
Коментиран от #69, #73
22:43 05.06.2026
67 Бай Хой
До коментар #65 от "НЯМА КРАЙ":Ти най кефиш ,давай в същия дух ,през ваканцията ще имаш много време ,успех
22:45 05.06.2026
68 След Като Превзеха
12 пъти
МАЛА ТОКМАЧКА
25 пъти
Магучая е превзела Цяла Украйна
4 Пъти .
Така твърди и Бункерния Фюрер.
22:46 05.06.2026
69 Ицо
До коментар #66 от "Бай Хой":Утре сутринта да минеш да обереш краставиците.
22:49 05.06.2026
70 Милен
22:50 05.06.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Русофил
До коментар #66 от "Бай Хой":Тва,че сиГлупак е ясно, но защо го демонстрираш с никаквия си речник, за мисъл и дума да не става
22:56 05.06.2026
74 Иванов
Коментиран от #75
22:57 05.06.2026
75 Z-ахарова
До коментар #74 от "Иванов":Щом се имаш за коза да те дере, но ти си копейка, моя копейка
22:58 05.06.2026
76 Бъдеще
До коментар #16 от "Моето мнение":Неграмотно евро/garbage/енце, купи си буквар и се образовай...
23:04 05.06.2026
77 Пич
23:07 05.06.2026
78 Е.С.
23:08 05.06.2026
79 Мери
23:09 05.06.2026
80 1917
До коментар #34 от "Ачо":А парите от "желаещия" Запад отиват в укромафията, част от тях са до ВВарна, нагълцците секат гори, мачкат закони, а ние им даваме пари и почести....
23:12 05.06.2026
81 ?????
Еврея Володя Зеленски да си спомни за Минските споразумения и за преговорите в Истанбул.
Па тогава да шпреха на суржик кой кво и как.
23:14 05.06.2026
82 Тоя смешник
23:17 05.06.2026
83 Абе наркоман
23:17 05.06.2026