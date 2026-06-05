България изпусна победата в Кишинев: Разочароващо равенство срещу Молдова

Българският национален отбор по футбол продължава да търси формата си, след като завърши 2:2 при гостуването си на Молдова в Кишинев. Срещата на стадион "Зимбру" се превърна в поредното изпитание за "лъвовете", които въпреки че поведоха на два пъти, не успяха да се поздравят с победата.

В 23-ата минута Георги Русев откри резултата за България след прецизно подаване от Борислав Цонев, давайки надежда за позитивен развой.

След почивката обаче домакините от Молдова се възползваха от колебанията в българската защита и Виктор Богачюк възстанови равенството в 60-ата минута, след асистенция на Виктор Стина.

В 76-ата минута Марин Петков върна предимството на българите, като последното докосване бе дело на Патрик-Габриел Галчев.

За съжаление, само десет минути по-късно Владислав Бабогло се възползва от неразбирателство в отбраната и оформи крайното 2:2.

Това равенство идва само четири дни след поражението с 0:1 от Черна гора в Пловдив, което допълнително засилва тревогите около представянето на националния тим.

Днешната контрола бе последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември, а резултатите не вдъхват оптимизъм сред феновете.