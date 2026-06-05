България изпусна победата в Кишинев: Разочароващо равенство срещу Молдова

Българският национален отбор по футбол продължава да търси формата си, след като завърши 2:2 при гостуването си на Молдова в Кишинев. Срещата на стадион "Зимбру" се превърна в поредното изпитание за "лъвовете", които въпреки че поведоха на два пъти, не успяха да се поздравят с победата.
В 23-ата минута Георги Русев откри резултата за България след прецизно подаване от Борислав Цонев, давайки надежда за позитивен развой.
След почивката обаче домакините от Молдова се възползваха от колебанията в българската защита и Виктор Богачюк възстанови равенството в 60-ата минута, след асистенция на Виктор Стина.
В 76-ата минута Марин Петков върна предимството на българите, като последното докосване бе дело на Патрик-Габриел Галчев.
За съжаление, само десет минути по-късно Владислав Бабогло се възползва от неразбирателство в отбраната и оформи крайното 2:2.
Това равенство идва само четири дни след поражението с 0:1 от Черна гора в Пловдив, което допълнително засилва тревогите около представянето на националния тим.
Днешната контрола бе последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември, а резултатите не вдъхват оптимизъм сред феновете.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анкета
22:01 05.06.2026
2 Някой
Не са като 600+ хилядната Черна Гора дето не можем да спечелим срещу тях от 7 мача и всички последни ги губим.
22:02 05.06.2026
3 Хахаха
22:03 05.06.2026
4 ГонзоКлоуна
22:04 05.06.2026
5 Коко
Коментиран от #8
22:05 05.06.2026
6 Хасковски каунь
22:09 05.06.2026
7 Някой
Да огледа и накрая на мача какво правеше защитата ни, където накрая изпуснаха и да ни вкарат трети гол!
22:12 05.06.2026
8 Някой
До коментар #5 от "Коко":Оригами на лъвчета, направени от тоалетна хартия - употребявана.
22:13 05.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Красимир Петров
22:18 05.06.2026
11 топка
Безобразен отбор,от Шейтанов до последната смяна.
Тези са на 145 място.
ОСТАВКА!
Коментиран от #15
22:26 05.06.2026
12 име
22:34 05.06.2026
13 1234
22:51 05.06.2026
14 РЕАЛИСТ
22:56 05.06.2026
15 Разбирач
До коментар #11 от "топка":Няма значение на кое място са, а че са европейци. Срещу европейците играем трудно. Видя се, че мястото ни е срещу отбори като Соломонови острови или Индонезия. Просто играем.на грешния континент. Това е
23:12 05.06.2026