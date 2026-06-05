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България изпусна победата в Кишинев: Разочароващо равенство срещу Молдова

България изпусна победата в Кишинев: Разочароващо равенство срещу Молдова

5 Юни, 2026 21:58 831 15

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Националният отбор отново не успя да задържи аванса си, въпреки два гола преднина

България изпусна победата в Кишинев: Разочароващо равенство срещу Молдова - 1
Кадър: БНТ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по футбол продължава да търси формата си, след като завърши 2:2 при гостуването си на Молдова в Кишинев. Срещата на стадион "Зимбру" се превърна в поредното изпитание за "лъвовете", които въпреки че поведоха на два пъти, не успяха да се поздравят с победата.

В 23-ата минута Георги Русев откри резултата за България след прецизно подаване от Борислав Цонев, давайки надежда за позитивен развой.

След почивката обаче домакините от Молдова се възползваха от колебанията в българската защита и Виктор Богачюк възстанови равенството в 60-ата минута, след асистенция на Виктор Стина.

В 76-ата минута Марин Петков върна предимството на българите, като последното докосване бе дело на Патрик-Габриел Галчев.

За съжаление, само десет минути по-късно Владислав Бабогло се възползва от неразбирателство в отбраната и оформи крайното 2:2.

Това равенство идва само четири дни след поражението с 0:1 от Черна гора в Пловдив, което допълнително засилва тревогите около представянето на националния тим.

Днешната контрола бе последната проверка преди старта на Лигата на нациите през септември, а резултатите не вдъхват оптимизъм сред феновете.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анкета

    4 2 Отговор
    Ако си от ЦСКА дай плюс,ако си от Левски дай минус!

    22:01 05.06.2026

  • 2 Някой

    7 0 Отговор
    До първият ни гол, нашите играха с желание. След това абсолютно нищо. Онези ни изпуснаха накрая. Молдова последните квалификации последни, постигнали 1 точка и получили 30-ина гола, като нямали победа преди този мач от 13 мача.
    Не са като 600+ хилядната Черна Гора дето не можем да спечелим срещу тях от 7 мача и всички последни ги губим.

    22:02 05.06.2026

  • 3 Хахаха

    8 1 Отговор
    След две три години ще видите къде сме-при Молдова,Лихтенщайн и Гибралтар хахаха!

    22:03 05.06.2026

  • 4 ГонзоКлоуна

    12 0 Отговор
    едни и същи безполезни фигуранти, как да очакваме нещо различно ???

    22:04 05.06.2026

  • 5 Коко

    7 0 Отговор
    Българите отдавна не са лъвове, а са лешояди. Но тоя път едни врабци им изкълваха очите!

    Коментиран от #8

    22:05 05.06.2026

  • 6 Хасковски каунь

    10 1 Отговор
    Това е успех! Равен на чужд терен

    22:09 05.06.2026

  • 7 Някой

    5 0 Отговор
    И му се чудех на треньора, защо викна стоящият от доста мачове резерва вратар в ЦСКА 1948 Шейтанов, а не в много по-добрата и много по-добър на излизания Петър Маринов?
    Да огледа и накрая на мача какво правеше защитата ни, където накрая изпуснаха и да ни вкарат трети гол!

    22:12 05.06.2026

  • 8 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Коко":

    Оригами на лъвчета, направени от тоалетна хартия - употребявана.

    22:13 05.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Красимир Петров

    9 0 Отговор
    Трябва да си пълен мазохист за да гледаш БГ футбол

    22:18 05.06.2026

  • 11 топка

    7 0 Отговор
    Арогантен и самовлюбен треньор.
    Безобразен отбор,от Шейтанов до последната смяна.
    Тези са на 145 място.
    ОСТАВКА!

    Коментиран от #15

    22:26 05.06.2026

  • 12 име

    3 0 Отговор
    Никой не е очаквал, че ще победят.

    22:34 05.06.2026

  • 13 1234

    1 0 Отговор
    просто трябва да ги спрат да играят десетина години това не е футбол снощи гледах ирак хората играят ние сме тотални пъпеши

    22:51 05.06.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор
    Не въведат ли правило , в отбор да има най -много 2-3 чужденци, така ще бъде. Българските футболисти нямат поле за изява и са шкарто. Едно време имахме футболисти, щото играеха и чужденци нямаше.

    22:56 05.06.2026

  • 15 Разбирач

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "топка":

    Няма значение на кое място са, а че са европейци. Срещу европейците играем трудно. Видя се, че мястото ни е срещу отбори като Соломонови острови или Индонезия. Просто играем.на грешния континент. Това е

    23:12 05.06.2026

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