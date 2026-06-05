Фамозен финал: Балкан Ботевград триумфира с титлата след инфарктна победа срещу Локомотив Пловдив

Фамозна развръзка беляза финалната серия на Националната баскетболна лига, където Балкан Ботевград си върна шампионската корона след драматична победа с 81:80 над Локомотив Пловдив. Решителният пети мач се превърна в истински трилър, като всичко се реши буквално в последните мигове на срещата.

Домакините изоставаха с две точки секунди преди сирената, но Травис МакКонико се превърна в герой за ботевградчани, реализирайки победния кош и отприщвайки бурна радост сред феновете в залата. МакКонико завърши двубоя с впечатляващите 15 точки, 5 борби и 6 асистенции, доказвайки за пореден път лидерските си качества.

Илиян Пищиков също блесна с 19 точки, 4 борби и една асистенция, допринасяйки значително за успеха на Балкан. За гостите от Пловдив най-резултатен бе Грант Сингълтън, който остави ярка следа с 20 точки, 8 борби и 6 асистенции за едва 28 минути на паркета.

Балкан започна финалната серия ударно с две поредни победи, но Локомотив не се предаде и изравни резултата след два успеха в Пловдив. В решителния пети сблъсък обаче ботевградчани показаха характер и несломим дух, за да върнат титлата в града след двугодишна пауза.

Последният шампионски триумф на Балкан бе през пролетта на 2023 година, а през миналия сезон тимът остана със сребърните медали.

В битката за третото място Рилски спортист надделя над Черно море с 2:0 победи в серията и заслужено се окичи с бронзовите медали.