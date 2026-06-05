МЗХ и БАБХ надграждат контрола по цялата агрохранителна верига

Работим за надграждане на системите за защита и гарантиране на по-надежден контрол на храните по цялата агрохранителна верига, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков.
Той представи заедно с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Светла Янчева нови компютърни конфигурации в държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Повод за мярката са твърденията на уволнения наскоро шеф на БАБХ Ангел Мавровски, компютърните системи на лабораторията са уязвими за нерегламентиран отдалечен достъп и лабораторните анализи могат да бъдат манипулирани ръчно, припомни news.bg.
Неделков посочи, че с новото оборудване се надгражда контролът и се осигуряват по-високо ниво на защита на данните, по-добра проследимост на лабораторните дейности и по-надеждна информационна среда за работата на експертите. "С новата техника създаваме допълнителни гаранции за сигурността на процесите, свързани с лабораторния контрол на ГКПП "Капитан Андреево", допълни той и обясни, че техниката е подменена след анализ на техническата обезпеченост на лабораторията с цел повишаване на нивото на информационната ѝ киберсигурност.
"Инвестираме в модернизация, защото доверието в контрола се гради със съвременни технологии, прозрачни процедури и ясна отговорност. Днешната стъпка е част от последователните усилия на държавата да надгражда системите за защита и да гарантира надеждността на лабораторния контрол на ГКПП "Капитан Андреево", каза още Крум Неделков.
Старите компютърни конфигурации са изведени от експлоатация и са запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) за анализ и проверка. "Целта е да бъдат установени всички факти и обстоятелства, свързани с работата на досегашната информационна среда, както и да се гарантира пълна прозрачност на процеса", обясни зам.-министърът.
От своя страна Светла Янчева увери, че БАБХ продължава последователната работа по укрепването на механизмите за контрол, които гарантират защитата на обществения интерес и безопасността по системата на цялата агрохранителна верига.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
А на запад всеки може да произведе нещо и да го продаде! Всеки може да сготви обяд в кухнята си и да продаде. Да опуши месо или да направи сладки или каквото ида било... само в БГ ти трябва БАБХ да си вземе преди това рушвета
Коментиран от #4
21:57 05.06.2026
2 Българин
22:00 05.06.2026
3 Емигрант
22:04 05.06.2026
4 Емигрант
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Ти живял лиюси на Запад или поне да си посещавал Запада ? Написал си три реда глупотевини за будали ! Кой те спира в България да произведеш качествена стока без да правиш на будала купувача ? Я ми цитирай българска мандра която да произвежда българско истинско сирене по рецепта от преди 100 г., каквито са тази от Запада с етикети на мандрата производите, на който етикет има телефон, град/село, име на мандрата и гаранция за качество в смисъл спазена технология ? Такива като теб не могат да просъществуват и един ден тук на Запад ! Кой ти наговори или от къде прочете тези глупости ?
Коментиран от #6
22:11 05.06.2026
5 ООрана държава
22:49 05.06.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Емигрант":емигрантски СЪрвули да не се обаждат!
Каква мандра?! Италия, Франция, Испания, дори германия НЕ Е НУЖНО ДА СИ МАНДРА за да произведеш сирене! Дори не е нужно да гледаш крава, а може да си купуваш млякото и да произвеждаш сиренето В КУХНЯТА СИ В КЪЩИ! И имаш право да го продаваш!
В БГ преди да си казал, че ще правиш нещо ти се изсипват 15 агенции, взимат ти десетки хиляди за такси и разрешителни задължително брулиш още десетки за ХАСЕП и накрая след като започнеш работа ежемесечно те рекетират!
В КУХНЯТА СИ!!! КОЕ НЕ РАЗБРА?!
Жена ти вместо да ходи на работа на къра може да готви у вас и да доставя храна на някоя фирма обедни менюта за офиси, пакети храна за туристи за излети - храна за работници. БЕЗ ДА ИМА БАБХ на главата си!!!! В цяла Европа е така!
23:00 05.06.2026