МЗХ и БАБХ надграждат контрола по цялата агрохранителна верига

Работим за надграждане на системите за защита и гарантиране на по-надежден контрол на храните по цялата агрохранителна верига, заяви заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков.

Той представи заедно с изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) Светла Янчева нови компютърни конфигурации в държавната лаборатория за изследване на остатъци от пестициди в плодове и зеленчуци на ГКПП "Капитан Андреево", съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).

Повод за мярката са твърденията на уволнения наскоро шеф на БАБХ Ангел Мавровски, компютърните системи на лабораторията са уязвими за нерегламентиран отдалечен достъп и лабораторните анализи могат да бъдат манипулирани ръчно, припомни news.bg.

Неделков посочи, че с новото оборудване се надгражда контролът и се осигуряват по-високо ниво на защита на данните, по-добра проследимост на лабораторните дейности и по-надеждна информационна среда за работата на експертите. "С новата техника създаваме допълнителни гаранции за сигурността на процесите, свързани с лабораторния контрол на ГКПП "Капитан Андреево", допълни той и обясни, че техниката е подменена след анализ на техническата обезпеченост на лабораторията с цел повишаване на нивото на информационната ѝ киберсигурност.

"Инвестираме в модернизация, защото доверието в контрола се гради със съвременни технологии, прозрачни процедури и ясна отговорност. Днешната стъпка е част от последователните усилия на държавата да надгражда системите за защита и да гарантира надеждността на лабораторния контрол на ГКПП "Капитан Андреево", каза още Крум Неделков.

Старите компютърни конфигурации са изведени от експлоатация и са запечатани в присъствието на комисия, като предстои да бъдат предадени на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) за анализ и проверка. "Целта е да бъдат установени всички факти и обстоятелства, свързани с работата на досегашната информационна среда, както и да се гарантира пълна прозрачност на процеса", обясни зам.-министърът.

От своя страна Светла Янчева увери, че БАБХ продължава последователната работа по укрепването на механизмите за контрол, които гарантират защитата на обществения интерес и безопасността по системата на цялата агрохранителна верига.