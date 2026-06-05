5 юни 1967 г. Шестдневната война

На 5 юни 1967 г. започва Шестдневната война. Победата на Израел над четирите арабски страни Египет, Сирия, Йордания и Ирак и до днес предизвиква недоумение сред експертите. Феноменално проведената военна операция от страна на Тел Авив изумява спецовете заради безапелационния начин, по който се разправя с добре въоръжените армии на арабските държави. Израел повече не успява да повтори успеха, който постига през 1967 година.
Шестдневната война започва на 5 юни 1967 година. Това е една от най-кратките войни в световната история. Като формален повод за началото ѝ е затварянето на Тиранския проток от страна на Египет. Но причините за конфликта на Израел с арабските му съседи са далеч по-дълбоки. Сирия и Египет остават недоволни от резултатите на войната за независимост от 1948-49 година и търсят реванш.
Към средата на 1960-те години Кайро значително укрепва военния си потенциал. В арсенала му има 400 самолета, 1 200 танка и армия с обща численост от 240 000 войници. За Дамаск е отредена второстепенна роля в предстоящата военна кампания, но ролята на Сирия в Шестдневната война не бива да се подценява.
Напрежението между Тел Авив и Дамаск се усилва заради липсата на договореност за разпределението на водните ресурси в региона. Сирия още през 1964 година е готова да започне война, за да спре строителството на водопровода, който ще захранва цял Израел с вода. По-късно арабските страни започват да осъществяват собствен проект, който трябва да преразпредели водните ресурси на река Йордан. Езерото Кинерет винаги е било и си остава основен източник на питейна вода за Израел, а новият канал на сирийците би могъл да доведе до спадане на нивото на водата в него, което категорично не устройва Израел. Тогава авиацията на ЦАХАЛ нанася удари по строителните обекти в Сирия. В отговор сирийски диверсионни групи извършват редица нападения в Израел.
В случай на война с Израел Сирия разчита на помощ от Египет. Президентът на страната Гамал Абдел Насър може да си заработи добри политически дивиденти, заставайки на страната на Дамаск при евентуална агресия, която както всички смятат, се готви от страна на Израел. В интерес на истината следва да се отбележи, че военните и дипломатите в Тел Авив наливат масло в огъня, като открито започват да правят изявления за възможното сваляне на режима в Дамаск.
На 10 май 1967 година началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Израел (ЦАХАЛ) Ицхак Рабин заявява, че не е изключено армията да предприеме атака по Дамаск, в случай на провокация от страна на Сирия, припомня сайтът Накратко.
През тези дни египетските, сирийските и йорданските правителствени средства за масова информация засилват нападките срещу Израел. Египет започва предислокацията на войски към Синайския полуостров. Нещо повече – Гамал Абдел Насър успява да накара миротворческия контингент на ООН, разквартирован на границата между двете страни, да се оттегли. Египетската армия затваря Тиранския проток. Действията на Насър се ползват с безусловната подкрепа на съветското ръководство, което съзнателно поддържа изострянето на ситуацията в Близкия Изток. Дори настояванията от страна на САЩ и Великобритания не могат да накарат Египет да отстъпи. А струпването на сирийски и йордански войски по границата с Израел прави войната неизбежна.
„В продължение на години Израел денонощно е предупреждавал, че затварянето на проливите означава война. Даже великите държави бяха принципно съгласни с такава позиция след нашето изтегляне от Шарм ел Шейх през 1957 година. Насър, опитен политически играч, все пак реши да опита късмета си: той вярваше, че ще може да затегне примката около Израел без война, въпреки недвусмислените заявления на правителството на Израел, чието население след мобилизацията очакваше потатъшното развитие на ситуацията; армията – с напрежение, тилът – с голяма тревога“, пише в предисловието към книгата на Уилям Чърчил израелският генерал Хаим Херцог.
Войната започва на 5 юни в 7 часа сутринта с масиран авиационен удар на израелските ВВС по египетските военни летища. Именно първият ден предопределя изхода от цялата кампания, която завършва с пълен разгром на силите на Египет, Сирия и Йордания. За да въведат противника в заблуждение, Израелските средства за масова информация в навечерието на войната публикуват снимки на почиващи по плажовете войници, които уж са били масово демобилизирани.
Военната авиация на Египет е най-многобройна и наброява към 400-450 самолета (в Сирия – 120, в Ирак – 200, Йордания – 18). Последиците от съкрушителния удар на израелтяните се оказват катастрофални за цялата египетска армия. По време на неспиращите атаки на ВВС са унищожени над 300 самолета на противниците. Военното ръководство на Египет изпада в паника и нарежда на сухопътните войски бързо изтегляне.
Същият ден на страната на Египет застават Йордания и Сирия, които започват да обстрелват позициите на израелската армия. Израелските ВВС, съставени предимно от френски самолети „Мираж“, успешно действат на всички фронтове. Военните действия продължават до 10 юни и в крайна сметка носят на Израел победа, която влиза в учебниците по военни изкуства.
„От военна гледна точка, два епизода от войната са успешно планирани и изпълнени: атаката на израелските ВВС по летищата на Египет, която по критериите на онова време е изпълнена технически перфектно, и класическият бой на дивизиите под командването на Ариел Шарон в Синай с отбраняващите се египетски дивизии. За другите боеве повечето са слухове. Бързото предвижване на израелските части към Суецкия канал до голяма степен се обяснява с това, че след ударите на израелските ВВС по египетските летища, Амер издава заповед за отстъпление на египетските части. Настъплението в Сирия започва след като сирийската армия е напуснала позициите си също след нареждане от командването. С Йордания историята е същата“, отбелязва бившият ръководител на израелската спецслужба „Натив“ Яков Кедми в интервю за списание "Лехаим".
За няколко дни израелската армия заема целия Синайски полуостров, Голанските възвишения, Ивицата Газа, Юдея и Самария. Само приетата категорична резолюция на Съвета по безопасност към ООН успява да сложи край на войната. Но подписването на мирен договор се проточва с години.
Шестдневната война в голяма степен определя съвременните граници в Близкия Изток. Сирия губи Голанските възвишения, Йерусалим е обявен за единна и неделима столица на Израел. До юни 1967 година палестинските територии се намират под юрисдикцията на Египет и Йордания. Присъединяването на тези територии към Израел довежда в последствие до образуването на Палестинската автономия в съвременният ѝ вид. Въпросът за нейния статут и до момента не е решен – световната общност иска признаването на Палестина, а Израел от своя страна държи да получи гаранции за безопасността си.
Въпреки усилията на цялата световна общност, арабско-израелското противопоставяне си остава сред главните конфликти в Близкия Изток и през XXI век и продължава да е източник на притеснения за мира и стабилността в целия регион.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 прост
10:43 05.06.2016
2 Гост
13:13 05.06.2016
3 стоян георгиев
Коментиран от #5
13:43 05.06.2016
4 От региона
14:05 05.06.2016
5 Гост
До коментар #3 от "стоян георгиев":Когато се появяват на по-късен етап руските инструктори,израелският министър прецедател отчаян възкликва ИЗРАЕЛСКАТА АВИАЦИЯ Е С ПРЕЧУПЕНИ КРИЛЕ. Руснаците са докарали ПВО комплекси,макар и старички и с малък обхват ,свалят всичко дето лети наоколо. Между 70-80 самолета за два дни.И когато Израел е в колапс и вече започва да слага на останалите самолети ЯДРЕНИ БОМБИ, някои от тези бомби падат не взривени в пустинята.Тогава противника прави стратегическа грешка ,изважда своите танкове от ПВО чадъра и напада с тях.Танковете без защита стават лесна плячка ,на останалите израелски самолети и доунищожени от техните танкове.Няма как да се постигне успех срещу ядрена държава .В момента в който Израел слага ядрените си бомби под крилата на самолетите си,ръководителите на великите сили спешно се събират да решат конфликта ,докато ситуацията не е излязла от контрол.
Коментиран от #7
14:16 05.06.2016
6 Goro Lafchi
14:39 05.06.2016
7 стоян георгиев
До коментар #5 от "Гост":тва сигурно е шега от вестник мурзилка?всъщност 80-90 самолета свалиха израелците в един въздушен двубои със сирииската армия обучавана от съветски инструктури,но паднаха и бая самолети със съветски пилоти ,което накара рашаните скоропостижно да си самозабранят да воюват срещу израел.иначе тези плоски номерца със старата руска техника дето все не им достига на руснаците са много изтъркани.всъщност руснаците освен военна техника друго не произвеждат,та нито им е стара нито кът,просто е боклук както всичко произведено там!
Коментиран от #10, #13
17:20 05.06.2016
8 Деса поетеса и други подобни
17:37 05.06.2016
9 Сори
18:41 05.06.2016
10 Бай хой
До коментар #7 от "стоян георгиев":Я кажи сега за баланса при свалените самолети край Залива на свинете. И там не бяха управлявани от арабюхи.
Да не говорим над Виетнам. Където неопитни пилоти сваляха супер крава бойс керкенез бабаит.
Коментиран от #11
18:44 05.06.2016
11 стоян георгиев
До коментар #10 от "Бай хой":полов има си статистики ,няма воина дето руснаците във въздуха да са били водещи.може би са адекватни в корея до едно време щото докарват де що има немско в ссср ,но после с тези технологии и до днес се опитват да потдържат военната си промишленост.един свестен автомат или пистолет не можаха да измислят за толкова време освен крадените немски .
19:45 05.06.2016
12 Бай хой
Краварите започват войни и ядат бой до посиняване. Само разрушават живота и държавите на хората. То и какво трябва да се очаква от империята на злото.
А че в България има обратни на които им харесва да са роби и да слугуват на краварите е ясно на всички.
Коментиран от #15
19:55 05.06.2016
13 Гост
До коментар #7 от "стоян георгиев":Войната Йон Кипур над 100 свалени израелски самолета с ПВО и 4-6 свалени от противникови самолети.Израел така и не успява да установи контрол над въздуха .Прати линк с този един двубой където Израел свалят 80 самолета.Говорим за двубой ,а не бомбандиране на летища с не излетели самолети ,както е в 6-дневната война,или си лъжльо,а аз за горните 104 мога да ти пратя.
Коментиран от #14, #16
19:56 05.06.2016
14 Деса поетеса и други подобни
До коментар #13 от "Гост":Не, то си е брилянтна операция с унищожаването на неизлетелите арабски самолети. На война е така! Затова и споменах изненадата в египетските войски, което внася доста деморализация и объркване, като определено проваля замислите на арабските съюзници. Другото е глупаво, защото говорим не за свалени самолети и качества на определена оръжейна технология, а за светкавични бойни действия, с които Израел се разширява три пъти по територия.
Няма нищо чудно в победите на Израел. От самото й създаване, страната е замесена в кървави конфликти, войни и терористични актове. Британците биват изгонени от региона с терор и преговори. Много еврейски организации събират и изпращат пари и оръжие на еврейските заселници. Впоследствие организацията на страната е такава, че всички служат в армията, което дава осезаемо предимство срещу арабските племена в района.
Обаче ви съветвам да посетите Израел, за да се уверите колко расистка и неприятна страна е за живот. Има различни групи евреи, различни прослойки и слоеве, всяко с различни права. Онези етиопските евреи наскоро вдигаха отново бунт, защото уж всички са евреи, но някои са по-равни от другите. Жените често не могат да се возят в същия автобус като ортодоксалните евреи и се връщат малко попребити. Недай си, Боже, да си арабин или друг, гледат те с много подозрение. Освен това, директно от някои страни не можеш да влезеш в Израел, например Сирия.
Коментиран от #17
23:08 05.06.2016
15 стоян георгиев
До коментар #12 от "Бай хой":я половия изока поредната простотия.ето ти съветските загуби в небето признати от руснаците ,дето уж не са участвали!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%281950%29
00:53 06.06.2016
16 стоян георгиев
До коментар #13 от "Гост":та пак почнаха лъжите .израел в тази воина има 450 самолета и губи 100 ,а арабите имат 480 и губят 430 ,но се справили по-добре а?израел не успял да създададе контрол във въздхуха????!!!!!все пак в края на воината е имал във въздуха 350 самолета срещу 50 арабски,но тва явно не е контрол във въздуха,а дори е и загуба!!!ха,ха,ха.....ето ти и двубоя ,точно двубои не на летище не на пво ,а самолет срещу самолет .инфото струва 500 евро ,като платиш ще ти пусна и друго в което израелците правят ссср авяцията на мармалад и тя се оттегля от конфликта .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0_19%C2%BB
01:13 06.06.2016
17 стоян георгиев
До коментар #14 от "Деса поетеса и други подобни":еи дано си половия щото ако си друг значи имаме още един феноменален глупак в дискусията!израел е колкото македония и арабите не могат да я изненадат и да унищожат самолетите им на земята ,а евреите изненадват постоянно огромен египет :)).друг е въпроса ,че евреите свалят слабите арабски пилоти и допотопните руски хвърчила дето ги хванат ,точно поради тези им качества.другото дето си писал ясно показва ,че никога не си бил в израел и нямаш представа що за държава е !
01:18 06.06.2016
18 Гост
Коментиран от #21
05:35 06.06.2016
19 ВАСХО
СВЕТКАВИЧНИТЕ ВОЙНИ НА ГЕРМАНИА В ВСВ
И НА ВОЙНИТЕ КОИТО ВОДЯТ ГЕРМАНИА БЪЛГАРИА ПОЛША ПСВ
ВСВ И ДРУГИ СТРАНИ ПРОТИВ ВСИЧКИ СЪСЕДНИ СТРАНИ КАТО ДОСЕГА САМО ИЗРАЕЛ Е УСПЯВАЛ В ТЕЗИ ВОЙНИ
ДЪЛБИК РАЗМИСЪЛ И ЗА БЪЛГАРСКАТА АРМИА И ДРУГИ АРМИИ
11:32 01.12.2019
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Храбрият шибач
До коментар #18 от "Гост":Седем с един удар, мнсипрост, ама много.
06:55 05.06.2026
22 555
07:20 05.06.2026
23 Чичо от село
07:30 05.06.2026