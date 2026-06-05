Новини
Любопитно »
Убиха актьора от "Джуманджи" и "Топ Гън" Джеймс Хенди

Убиха актьора от "Джуманджи" и "Топ Гън" Джеймс Хенди

5 Юни, 2026 06:31, обновена 5 Юни, 2026 08:13 6 143 13

  • джеймс хенди-
  • актьор-
  • убит

Той е бил прободен смъртоносно в Лос Анджелис

Убиха актьора от "Джуманджи" и "Топ Гън" Джеймс Хенди - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Актьорът Джеймс Хенди, известен с ролите си във филмите „Джуманджи“ (1995) и „Топ Гън: Маверик“ (2022), е бил убит в Съединените щати, пише Los Angeles Times.

Според вестника, сутринта на 3 юни мъж се е обадил в полицията, твърдейки, че току-що е убил "човек на греха“. Служителите са отговорили на обаждането в квартал Тарзана в Лос Анджелис, където са открили 81-годишния актьор с прободна рана.

Заподозреният в убийството, 44-годишният Майкъл Гледхил, е казал на полицията, че е мъжът, когото търсят. Впоследствие Хенди е откаран в болница, където е починал от раната си.

Джеймс Хенди се е появявал във филми като „Джуманджи“, „Арахнофобия“ (1990) и „К-9“ (1989). Последната му роля е в блокбъстъра „Топ Гън: Маверик“, където играе бармана Джими.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кодкий

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Да не ти е лошо нещо, иди да се прегледаш.

    07:10 05.06.2026

  • 8 Веско

    7 1 Отговор
    Тоя едва ли някой го знае освен майка му у баща му.

    07:24 05.06.2026

  • 9 Многояснов

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Много ясно":

    Това сам ли го измисли или ти го пратиха откъдето трябва? Ако наистина си го измислил, голям напън трябва да е било, внимавай, пази си крехкото метално здраве.

    Коментиран от #10

    07:24 05.06.2026

  • 10 жуМанджи

    5 2 Отговор

    До коментар #9 от "Многояснов":

    Никой не се интересува от сутрешните ти усилия в тоалетната, няма нужда да ги постваш.

    07:42 05.06.2026

  • 11 Дива територия сащ

    14 1 Отговор
    Десетки убийства, всеки ден в сащ, престрелки, грабежи , а за какво ни е да се махат визите, хубаво няма да видите в сащ. Става за туризъм, една седмица и толкова. Американската мечта, умря малко след 2000 година. Няма израстване в кариерата, не можеш да си изплатиш къщата докато си жив, не можеш да направиш собствен бизнес . Единствените щати годни за живот и малко престъпност, са: Кънектикът , Ню Хемпшир и Мейн.

    07:46 05.06.2026

  • 12 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    12 0 Отговор
    Краварско правосъдие - щом не харесваш някого, значи имаш прави да го убиеш...

    08:08 05.06.2026

  • 13 тотаЛИЗАТОР

    0 0 Отговор
    Тези американци не знаят ли , че не е хубаво да се убива ? Съвсем се е изкривил този народ.

    09:18 05.06.2026