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Рейналдо счупи трансферния рекорд на Левски

Рейналдо счупи трансферния рекорд на Левски

5 Юни, 2026 20:22 737 3

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Исторически момент за "сините"

Рейналдо счупи трансферния рекорд на Левски - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски София официално привлече бразилското крило Рейналдо, превръщайки го в най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба. Според информация от мениджърската агенция на играча, "сините" ще заплатят впечатляващите 1.5 милиона евро на португалския Санта Клара – сума, която надхвърля всички досегашни сделки на столичния гранд.

В деня на трансфера, представителите на Рейналдо публикуваха специално видео, проследяващо неговото футболно пътешествие до София. През последния сезон талантливият бразилец защитаваше цветовете на Шавеш във втора португалска дивизия, където се отличи с 6 попадения и 4 асистенции – постижения, които не останаха незабелязани от скаутите на Левски.

С пристигането на Рейналдо, бразилското присъствие в атаката на "сините" става още по-осезаемо. Той ще се присъедини към сънародниците си Евертон Бала – голмайстор от миналия сезон, и Майкон, който ще оперира по крилото. Така Левски залага на южноамериканския стил и креативност в офанзивната си линия.

Сумата, платена за Рейналдо, надминава досегашния рекорд на клуба, поставен от трансфера на Георги Чиликов. В началото на 2000-те години Левски брои 1.3 милиона евро на Нафтекс Бургас за правата на нападателя. Други седемцифрени сделки, като тази за Александър Александров – Кривия (1 милион евро от Марица Пловдив), също остават в историята като знакови моменти за клуба.


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  • 1 Поне

    5 0 Отговор
    На име го докарва...

    Коментиран от #2, #3

    20:36 05.06.2026

  • 2 Соваж бейби

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Поне":

    Уеш🤣 в Столипиново има много като този поне на боя ще го докара и за малко пари ще играе .

    20:58 05.06.2026

  • 3 Сатана Z

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Поне":

    И на цвят също.Син е като феновете или те бяха със сини венци?

    21:35 05.06.2026

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